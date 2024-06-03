وحدة المعالجة المركزية (CPU) هي عقل أجهزة الكمبيوتر. وهي تتولى مهمة أداء المهام ومعالجتها وإدارة الوظائف التشغيلية التي تستخدمها جميع أنواع أجهزة الكمبيوتر.
تُصنف أنواع وحدة المعالجة المركزية وفقًا لنوع الشريحة التي تستخدمها لمعالجة البيانات. توجد مجموعة متنوعة من المعالجات ووحدات المعالجة الدقيقة المتوفرة، إلى جانب وجود معالجات فائقة جديدة قيد التطوير دائمًا. تُمكن قدرة المعالجة التي توفرها وحدات المعالجة المركزية أجهزة الكمبيوتر من التعامل مع الأنشطة ذات المهام المتعددة. قبل مناقشة أنواع وحدات المعالجة المركزية المتوفرة، علينا أن نوضح بعض المصطلحات الأساسية اللازمة لفهم أنواع وحدة المعالجة المركزية.
توجد العديد من العناصر داخل وحدة المعالجة المركزية، ولكن هذه الجوانب مهمة بشكل خاص لتشغيل وحدة المعالجة المركزية ولفهم كيفية عملها:
بالإضافة إلى العناصر المذكورة أعلاه، تحتوي وحدات المعالجة المركزية الحديثة عادةً على ما يلي:
تستخدم وحدات المعالجة المركزية نوعًا من دورة الأوامر المتكررة التي تديرها وحدة التحكم بالاقتران مع ساعة الكمبيوتر، التي توفر المساعدة على المزامنة.
العمل الذي تنفذه وحدة المعالجة المركزية يحدث وفقًا لدورة محددة (تسمى دورة تعليمات وحدة المعالجة المركزية). تحدد دورة تعليمات وحدة المعالجة المركزية عددًا من عمليات التكرار، وهي عدد المرات التي تُكرر فيها تعليمات الحوسبة الأساسية، حسبما تتيح قدرة المعالجة في هذا الحاسوب.
فيما يلي تعليمات الحوسبة الأساسية الثلاثة:
أدت المحاولات الأساسية لتحقيق معدل سرعات معالجة أسرع إلى ترك بعض مالكي أجهزة الكمبيوتر الخطوات المعتادة المدرجة ضمن عملية تحقيق أداء فائق السرعة، والتي تتطلب عادةً استخدام المزيد من أنوية الذاكرة. وبدلاً من ذلك، يضبط هؤلاء المستخدمون ساعة الكمبيوتر بحيث تعمل بشكل أسرع على جهازهم (أجهزتهم). تشبه عملية "رفع تردد التشغيل" عملية "اختراق حماية" الهواتف الذكية بحيث يمكن تغيير أدائها. ومع الأسف، قد يكون هذا التغيير ضارًا بالجهاز، مثل اختراق حماية الهواتف الذكية، وترفضه الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر رفضًا قاطعًا.
تُصنف وحدات المعالجة المركزية حسب المعالج أو وحدة المعالجة الدقيقة الذي تعمل به:
على الرغم من أن العديد من الشركات تصنع منتجات أو تطور برامج تدعم وحدات المعالجة المركزية، فإن هذا العدد قد تضاءل إلى عدد قليل من المصنعين الرئيسيين في السنوات الأخيرة.
الشركتان الرئيسيتان في هذا المجال هما Intel وAdvanced Micro Devices (AMD). يستخدم كل منهما نوعًا مختلفًا من بنية مجموعة التعليمات (ISA). تستخدم معالجات Intel بنية المعالج ذو مجموعة التعليمات المعقدة (CISC). تتبع معالجات شركة AMD بنية المعالج ذي مجموعة التعليمات المختصرة (RISC).
في حين أن مصطلح "وحدة معالجة الرسومات" يتضمن كلمة "رسومات"، إلا إن هذه الصياغة لا توضح حقًا ما تركز عليه وحدات معالجة الرسومات، وهي السرعة. في هذه الحالة، فإن سرعتها المتزايدة هي سبب تسريع إنشاء رسومات الكمبيوتر.
وحدة معالجة الرسومات (GPU) هي نوع من الدوائر الإلكترونية ذات تطبيقات فورية لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وأجهزة ألعاب الفيديو، وهذا هو استخدامها الأصلي. وفي الوقت الحالي، تخدم وحدات معالجة الرسومات أيضًا أغراضًا لا علاقة لها بتسريع إنشاء الرسومات، مثل استخراج العملات الرقمية وتدريب الشبكات العصبية.
استمر السعي نحو تصغير حجم الكمبيوتر عندما نجح علماء الكمبيوتر في إنشاء وحدة معالجة مركزية صغيرة جدًا بحيث يمكن دمجها داخل شريحة دائرة متكاملة صغيرة تسمى وحدة المعالجة الدقيقة. تُصنف وحدات المعالجة الدقيقة حسب عدد الأنوية التي تدعمها.
تُعد نواة وحدة المعالجة المركزية "عقلاً داخل عقل"، وهي بمثابة وحدة المعالجة المادية داخل وحدة المعالجة المركزية. يمكن أن تحتوي وحدات المعالجة الدقيقة على معالجات متعددة. وفي الوقت نفسه، فإن النواة المادية هي وحدة معالجة مركزية مدمجة مباشرة في الشريحة، ولا تُشغل سوى مقبس واحد، ما يتيح للنواة المادية الأخرى العمل في بيئة الحوسبة نفسها.
ستكون الحوسبة نشاطًا محدودًا للغاية من دون وجود أجهزة إخراج لتنفيذ مجموعات التعليمات الخاصة بوحدة المعالجة المركزية. وتشمل هذه الأجهزة الطرفية، التي تُوصل بالجزء الخارجي من الكمبيوتر وتُزيد من وظائفه بشكل كبير.
توفر الأجهزة الطرفية وسيلة لمستخدمي الكمبيوتر للتفاعل مع الكمبيوتر وجعله يعالج التعليمات وفقًا لرغبات مستخدمي الكمبيوتر. وهي تشمل أساسيات سطح المكتب مثل لوحات المفاتيح وأجهزة الماوس والماسحات الضوئية والطابعات.
الأجهزة الطرفية ليست هي المرفقات الوحيدة المشتركة مع أجهزة الكمبيوتر الحديثة. توجد أيضًا أجهزة إدخال / إخراج مستخدمة على نطاق واسع وكلاهما يتلقى المعلومات وينقل المعلومات، مثل كاميرات الفيديو والميكروفونات.
تتعلق العديد من المشكلات باستهلاك الطاقة. ومن هذه المشكلات كمية الحرارة التي تنتجها المعالجات متعددة النواة وكيفية إزالة الحرارة الزائدة من هذا الجهاز حتى يظل معالج الكمبيوتر محميًا حراريًا. ولهذا السبب، صُممت مراكز البيانات الضخمة (التي تستضيف آلاف الخوادم وتستخدمها) بأنظمة تكييف وتبريد فائقة.
توجد أيضًا مسائل متعلقة بالاستدامة، حتى لو كنا نتحدث عن عدد قليل من أجهزة الكمبيوتر بدلاً من بضعة آلاف جهاز. كلما زادت إمكانات الكمبيوتر ووحدات المعالجة المركزية به، زادت الحاجة إلى المزيد من الطاقة لدعم تشغيله - وفي بعض الحالات الكبيرة، يمكن أن يعني ذلك جيجاهرتز (GHz) من القدرة الحاسوبية.
يُعد الذكاء الاصطناعي (AI) التطور الأعظم في مجال الحوسبة منذ نشأتها، وهو يؤثر الآن في معظم بيئات الحوسبة، إن لم يكن كلها. إحدى التطورات التي نراها في مجال وحدة المعالجة المركزية هو إنشاء معالجات متخصصة مصممة خصوصًا للتعامل مع أحمال العمل الكبيرة والمتطورة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي (أو غيرها من الأغراض المتخصصة):
أجهزة الترانزستور مهمة للغاية في مجال الإلكترونيات بشكل عام وفي مجال الحوسبة بشكل خاص. المصطلح مركب من "نقل المقاومة" ويُشير عادةً إلى عنصر مصنوع من أشباه الموصلات المستخدمة للحد و/أو للتحكم في كمية التيار الكهربائي المتدفق عبر الدائرة.
تُعد أجهزة الترانزستور أساسية في مجال الحوسبة. الترانزستور هو وحدة البناء الأساسية وراء إنشاء جميع الشرائح الدقيقة. تساعد أجهزة الترانزستور على تكوين وحدة المعالجة المركزية، وهي ما تشكل اللغة الثنائية 0 و1 التي تستخدمها أجهزة الكمبيوتر لتفسير القيم المنطقية.
يعمل علماء الكمبيوتر دائمًا على زيادة إنتاجية وحدات المعالجة المركزية ووظائفها. فيما يلي بعض التوقعات حول وحدات المعالجة المركزية المستقبلية:
تتوقع الشركات الكثير من أجهزة الكمبيوتر التي تستثمر فيها. وفي المقابل، تعتمد أجهزة الكمبيوتر هذه على وجود وحدات معالجة مركزية تتمتع بقدرة معالجة كافية للتعامل مع أعباء العمل الصعبة الموجودة في بيئات الأعمال كثيفة البيانات في الوقت الحالي.
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