ما المقصود باستضافة الويب؟

يتم إنشاء مواقع الويب باستخدام الملفات والتعليمات البرمجية والصور والتطبيقات، وتحتاج جميعًا إلى التخزين على الخوادم. توفر منصات استضافة الويب الخوادم المادية أو الخوادم الافتراضية التي تخزن جميع الموارد اللازمة لإنشاء موقع ويب وتشغيله، بالإضافة إلى ميزات أخرى.

يستخدم الأفراد والشركات الصغيرة والشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة والمنظمات الحكومية منصات استضافة الويب. ويقدم موفرو استضافة الويب عمومًا ميزات مثل التخزين القابل للتطوير والحوسبة وعرض النطاق الترددي وبروتوكولات الأمان والنسخ الاحتياطي والدعم الفني وخيارات أخرى قابلة للتخصيص لتلبية احتياجات المستخدم. كما يقدم بعض موفري الخدمة أيضًا خدمات مثل تسجيل نظام أسماء النطاقات (DNS) وتكوينه أو الوصول إلى شبكة توزيع المحتوى (CDN).

من الشائع أن تقدم منصات استضافة الويب أنواعًا مختلفة من حزم الاستضافة بمستويات مختلفة من الخدمة بناء على احتياجات العملاء. يتم تحديد التكلفة الإجمالية من خلال عدة عوامل، بما في ذلك:





مقدار مساحة التخزين وسعة الحوسبة المخصصة للمنظمة





درجة مشاركة الموقع لموارد الحوسبة مع المواقع الأخرى أو عزله عن تأثير المواقع الأخرى التي تتشارك نفس الموارد





القدرات والخدمات الإضافية المقدمة (على سبيل المثال، عدد صناديق البريد الإلكتروني المضمنة مع اسم المجال وقدرت إنشاء المدونات)





درجة التحكم والمرونة المقدمة (على سبيل المثال، نظام التشغيل (OS) ونظام إدارة المحتوى المستخدم، أو ما إذا كان يتم تضمين دعم تطبيقات الويب الخاصة)





مدى إدارة المنظمة للموقع الإلكتروني أو قيام مقدم الخدمة بإدارته

على سبيل المثال، يمكن لمنظمة ما اختيار نهج "التنفيذ الذاتي" بالكامل والاحتفاظ بعمليات بناء مواقع الويب الخاصة بها وإدارتها وتكوينها وصيانتها داخل الشركة، فيتم فقط استئجار مساحة الخادم اللازمة لاستضافة ملفات وتطبيقات موقع الويب. قد تختار هذه المنظمات طلب صلاحية الوصول إلى الجذر، مما يمنحها القدرة على إجراء تغييرات على مستوى النظام والتكوين. أو يمكن للمنظمة اختيار نهج الخدمة الكاملة الذي يتضمن البناء والتصميم وإدارة التسويق الرقمي وخادم البريد الإلكتروني وتحسين محركات البحث (SEO) وأمن الموقع، بالإضافة إلى خدمة الاستضافة.