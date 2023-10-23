في حين أن محركات الأقراص الثابتة كانت الطريقة المفضلة لتخزين البيانات والوصول إليها، فإن SATA و SAS كانتا حلين مناسبين. وقد تم تصميم كلتا التقنيتين كواجهات تخزين SCSI لتسهيل نقل البيانات من محركات الأقراص الصلبة وإليها.حيث تقوم SAS بتوصيل محرك أقراص واحد من خلال منفذ SAS يعمل ببروتوكول SCSI الذي يتصل بعد ذلك برابط PCIe. بينما تقوم SATA بتوصيل محرك أقراص واحد من خلال منفذ SATA يعمل ببروتوكول ATA عبر وحدة تحكم ATA والتي تتصل بعد ذلك برابط PCIe.

وحتى وقت قريب، كانت معظم محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة تستخدم SAS أو SATA للاتصال ببقية نظام الكمبيوتر.ولكن، مع ظهور تقنية الحالة الصلبة في مجال التخزين، أصبحت SAS و SATA غير ملائمة بشكل أكبر، حيث تم استخدامها مع محركات الأقراص الثابتة. وفقًا لتقرير شركة البيانات الدولية (IDC) لعام 2023، تم تصميم NVMe لتسريع نقل البيانات إلى الأنظمة المتصلة عبر ناقل PCI Express، وهو ناقل توسعة تسلسلي قياسي لتوصيل الكمبيوتر بجهاز طرفي واحد أو أكثر.

بالإضافة إلى حقيقة أنه تم تصميمه خصيصًا للاستخدام مع محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSDs)، فإن بروتوكول NVMe أكثر انسيابية من SCSI، مما يجعله حلاً أفضل لتطبيقات الوقت الفعلي، مثل التعلم الآلي (ML) والذكاء الاصطناعي (AI). ومع الشعبية المتزايدة لبيئات الحوسبة السحابية، فإن NVMe في وضع جيد أيضًا لدعم السحابة الهجينة والسحابة المتعددة وبيئات تخزين الحواسيب المركزية نظرًا لأدائه العالي المدمج وحماية البيانات.

فيما يلي بعض مزايا استخدام تخزين NVMe عبر محركات أقراص SAS أو SATA:

أداء أفضل: يمكن لتقنية NVMe استخدام PCIe لتوصيل وحدة تخزين SSD مباشرةً بخادم أو وحدة معالجة مركزية (CPU).أدى هذا التحسن الملحوظ في الأداء إلى جعل تقنية NVMe الخيار المفضل لتخزين/نقل البيانات للاعبين ومحرري الفيديو وغيرهم من المستخدمين الذين يحتاجون إلى أداء أعلى مما يمكن أن تقدمه محركات الأقراص الصلبة أو SAS أو SATA.

سرعة أعلى: يمكن لمحركات NVMe توفير سرعات أعلى من محركات SAS أو SATA لأنها قادرة على إرسال أوامر NVMe واستقبالها بشكل أسرع وتوفير إنتاجية أفضل.

تحسين التوافق:تُعد NVMe خيارًا أكثر توافقًا من SAS/SATA، ويتم تحديثه باستمرار مع تطوره إلى جانب التقنيات المهمة وسريعة الخطى مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والحوسبة السحابية. يمكن أن تعمل تقنية NVMe بسلاسة مع جميع أنظمة التشغيل الحديثة، بما في ذلك الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الألعاب.

تعزيز عرض النطاق الترددي: يتميز اتصال PCIe بعرض نطاق ترددي أوسع وأكبر مقارنة بمنافذ SAS أو SATA.كما أنه يتحسن مع كل جيل، ما يضاعف عرض النطاق الترددي للجيل السابق. تتمتع SAS و SATA بتوصيلات ذات عرض نطاق ترددي أقل وثابتة، لذا فهي لا تتحسن بمرور الوقت. وثمة ميزة أخرى تجعل اتصالات PCIe متميزة عن غيرها وهي أنها قابلة للتوسع في "الممرات"، لذا يمكن للمستخدمين حتى في الجيل نفسه مضاعفة عرض النطاق الترددي بضعف عدد الممرات.

للتعرف بشكل أعمق على NVMe و SATA، راجع "تقنية NVMe مقابل تقنية SATA: ما هو الفرق؟