ما المقصود بذاكرة NAND الوميضية؟

يجمع مصطلح "NAND" بين "NOT" و"AND"، في إشارة إلى البوابة المنطقية التي تتحكم في البنية الداخلية لخلية NAND.

إلى جانب كثافة التخزين العالية وعدم التطاير، تتميز ذاكرة NAND الوميضية بسرعات نقل البيانات السريعة والمتانة وانخفاض استهلاك الطاقة. ساهمت هذه الخصائص في جَعْل ذاكرة NAND الوميضية حل التخزين السائد في الأجهزة الإلكترونية الشخصية اليومية، بدءًا من الهواتف الذكية ووصولًا إلى الكاميرات الرقمية، وأجهزة الألعاب، والأجهزة اللوحية.

على مستوى المؤسسات والقطاعات الصناعية، تشمل أمثلة استخدام NAND مراكز البيانات، والأنظمة المدمجة في السيارات، ومعدات التصوير الطبي، والبنية التحتية للاتصالات.

مدفوعًا بالطلب المتزايد على تخزين البيانات في التطبيقات الاستهلاكية والمؤسسية، من المتوقع أن ينمو حجم سوق ذاكرة NAND الوميضية من 55.73 مليار دولار أمريكي في 2025 إلى 72.60 مليار دولار أمريكي بحلول 2030. يعكس هذا النمو معدل نمو سنوي مركَّبًا (CAGR) بنسبة 5.43% خلال الفترة.1 ويرجع النمو إلى الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وزيادة اعتماد محركات الحالة الصلبة (SSD) في الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وتقنية الرقائق ثلاثية الأبعاد التي تقلل من تكاليف التخزين.

تؤدي ذاكرة NAND الوميضية أيضًا دورًا محوريًا في اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى المؤسسات. تتطلب تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي كميات هائلة من التخزين للبيانات والمحتوى التدريبي، بما في ذلك النصوص والصور والفيديوهات، والتي يتم حفظها على محركات الحالة الصلبة (SSDs) المدعومة بشرائح ذاكرة NAND الوميضية.