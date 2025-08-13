ما المقصود بمصفوفة الذاكرة الوميضية فقط؟

مصفوفة الذاكرة الوميضية فقط (AFA) هي نوع من أنظمة تخزين البيانات الخارجية التي تستخدم حصريًا وسائط أجهزة الذاكرة الوميضية (أي محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSDs)) لتخزين البيانات بشكل دائم. تُعرَف مصفوفة AFA أيضًا باسم نظام أقراص التخزين ذات الحالة الصلبة أو مصفوفة الحالة الصلبة (SSA).

على عكس محركات الأقراص الصلبة (HDDs) ذات الأقراص الدوارة، لا تحتوي SSDs على أجزاء متحركة وتوفِّر سرعة ومتانة محسَّنة. بالمقارنة مع HDDs وحدها، تُتيح أنظمة التخزين بالذاكرة الوميضية فقط -المكوّنة من SSDs أو أنظمة هجينة تجمع بين SSDs وHDDs- وصولًا أسرع للبيانات مع تحسين سرعات المعالجة وتقليل عبء وحدة المعالجة المركزية.

يتفاوت التخزين بالذاكرة الوميضية في كلٍّ من السعة التخزينية والشكل الفيزيائي. بعض محركات SSD، مثل تلك الموجودة في محركات الفلاش USB، أصغر من قطعة نقدية من فئة 10 سنتات. وعلى الرغم من أن SSDs الأولى كانت قادرة على تخزين كمية محدودة من البيانات، إلا إن التقدم التكنولوجي وفق قانون Moore زاد من سعتها التخزينية بشكل كبير.

اليوم، بفضل تقنية SSD، يمكنك موازنة تيرابايت من البيانات (أو أكثر) على طرف إصبعك. فنظرًا لصغر حجمها وبنيتها المتينة ذات الحالة الصلبة، أصبحت SSDs متواجدة في الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمول، والأجهزة اللوحية، والهواتف المحمولة وأجهزة الألعاب.

إلى جانب الاستخدامات الاستهلاكية، أسهمت مصفوفات SSDs وAFAs في إحداث تغيير جذري في التخزين المؤسسي. تقليديًا، اعتمدت مراكز البيانات المؤسسية على محركات الأقراص الصلبة التي تم تكوينها كوحدات تخزين متصل بالشبكة أو شبكة التخزين، أو كليهما، لتخزين البيانات واسترجاعها. حتى جاءت التطورات في محركات التخزين ذات الحالة الصلبة، حيث أصبحت مصفوفات الذاكرة الوميضية فقط خيارًا فعَّالًا من حيث التكلفة، وأدَّت إلى تحسينات متعددة في الأداء مناسبة للتطبيقات عالية الأداء.

عادةً ما يكون محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة مفضلًا على محركات الأقراص الصلبة. ومع ذلك، فإن المصفوفات الهجينة التي تجمع بين SSDs وHDDs في الهيكل نفسه تمكِّن المورِّدين من تحديث الأنظمة الحالية عن طريق استبدال جزء فقط من وسائط التخزين التقليدية بالذاكرة الوميضية. في هذه الأيام، تُعَد AFAs أو المصفوفات الهجينة الخيار الرائد لحلول NAS وSAN على نطاق واسع.