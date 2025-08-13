ما المقصود بمصفوفة الذاكرة الوميضية فقط؟

8 دقائق
مصفوفة الذاكرة الوميضية فقط (AFA) هي نوع من أنظمة تخزين البيانات الخارجية التي تستخدم حصريًا وسائط أجهزة الذاكرة الوميضية (أي محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSDs)) لتخزين البيانات بشكل دائم. تُعرَف مصفوفة AFA أيضًا باسم نظام أقراص التخزين ذات الحالة الصلبة أو مصفوفة الحالة الصلبة (SSA).
على عكس محركات الأقراص الصلبة (HDDs) ذات الأقراص الدوارة، لا تحتوي SSDs على أجزاء متحركة وتوفِّر سرعة ومتانة محسَّنة. بالمقارنة مع HDDs وحدها، تُتيح أنظمة التخزين بالذاكرة الوميضية فقط -المكوّنة من SSDs أو أنظمة هجينة تجمع بين SSDs وHDDs- وصولًا أسرع للبيانات مع تحسين سرعات المعالجة وتقليل عبء وحدة المعالجة المركزية.
يتفاوت التخزين بالذاكرة الوميضية في كلٍّ من السعة التخزينية والشكل الفيزيائي. بعض محركات SSD، مثل تلك الموجودة في محركات الفلاش USB، أصغر من قطعة نقدية من فئة 10 سنتات. وعلى الرغم من أن SSDs الأولى كانت قادرة على تخزين كمية محدودة من البيانات، إلا إن التقدم التكنولوجي وفق قانون Moore زاد من سعتها التخزينية بشكل كبير.
اليوم، بفضل تقنية SSD، يمكنك موازنة تيرابايت من البيانات (أو أكثر) على طرف إصبعك. فنظرًا لصغر حجمها وبنيتها المتينة ذات الحالة الصلبة، أصبحت SSDs متواجدة في الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمول، والأجهزة اللوحية، والهواتف المحمولة وأجهزة الألعاب.
إلى جانب الاستخدامات الاستهلاكية، أسهمت مصفوفات SSDs وAFAs في إحداث تغيير جذري في التخزين المؤسسي. تقليديًا، اعتمدت مراكز البيانات المؤسسية على محركات الأقراص الصلبة التي تم تكوينها كوحدات تخزين متصل بالشبكة أو شبكة التخزين، أو كليهما، لتخزين البيانات واسترجاعها. حتى جاءت التطورات في محركات التخزين ذات الحالة الصلبة، حيث أصبحت مصفوفات الذاكرة الوميضية فقط خيارًا فعَّالًا من حيث التكلفة، وأدَّت إلى تحسينات متعددة في الأداء مناسبة للتطبيقات عالية الأداء.
عادةً ما يكون محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة مفضلًا على محركات الأقراص الصلبة. ومع ذلك، فإن المصفوفات الهجينة التي تجمع بين SSDs وHDDs في الهيكل نفسه تمكِّن المورِّدين من تحديث الأنظمة الحالية عن طريق استبدال جزء فقط من وسائط التخزين التقليدية بالذاكرة الوميضية. في هذه الأيام، تُعَد AFAs أو المصفوفات الهجينة الخيار الرائد لحلول NAS وSAN على نطاق واسع.
الذاكرة الوميضية هي نوع من التخزين غير المتطاير الذي يستخدم ترانزستورات أشباه الموصِّلات لتخزين البيانات واسترجاعها. البيانات المخزَّنة في الذاكرة الوميضية دائمة وغير متطايرة، ما يعني أنه بمجرد كتابة البيانات في وحدة الذاكرة الوميضية، ستحتفظ بها حتى عند إيقاف التشغيل.
تتوفر تقنية الذاكرة الوميضية بنوعين يختلفان وفقًا لنوع البنية المنطقية المستخدمة لإدارة عمليات شريحة الذاكرة:
على المستوى التقني، تخزِّن ذاكرة NAND الوميضية البيانات باستخدام ترتيب من ترانزستورات البوابات العائمة التي تعمل بطريقة مشابهة لبوابات NOT AND المنطقية. تحتوي كل خلية ذاكرة NAND على بوابة منطقية للتحكم وبوابة عائمة، مفصولة بطبقة رقيقة من الأكسيد.
من خلال عملية نفق Fowler-Nordheim، يمكن تخزين البيانات الثنائية بشكل دائم في الذاكرة الوميضية عن طريق إرسال شحنة كهربائية إلى الخلية عند جهد كهربائي يحبس الإلكترونات في البوابة العائمة. وفي المقابل، يمكن مسح البيانات عن طريق إزالة الشحنة الكهربائية.
رغم أن الذاكرة الوميضية تتوفر بنوعي NOR وNAND، فإن مصطلح "التخزين بالذاكرة الوميضية" يشير في الغالب إلى ذاكرة NAND. وعلى الرغم من أن وسائط التخزين بالذاكرة الوميضية من نوع NAND تتدهور مع مرور الوقت وتحتاج إلى استبدال دوري بعد بضع سنوات، فإنها تُلبي العديد من معايير التخزين التشغيلي المثالي في معظم الحالات.
فيما يلي بعض الخصائص المهمة:
نظرًا لصغر حجمها، وسرعتها العالية، ومتانتها الفائقة، وسعة تخزينها الكبيرة، أصبحت الذاكرة الوميضية الحل المفضل للعديد من الأجهزة. وتشمل هذه الأجهزة بطاقات الذاكرة، ومحركات أقراص فلاش USB، والهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمول، والكاميرات الرقمية، والأجهزة المحمولة المماثلة. وتُعَد الذاكرة الوميضية الخيار المفضل أيضًا للاستخدام في أنظمة الحوسبة الكبرى والأكثر ديمومة ماديًا.
يتم استخدام محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSDs) كعنصر تخزين رئيسي في جميع مصفوفات AFA، وهي عادةً أجهزة تخزين تعتمد على أشباه الموصِّلات وتستخدم ذاكرة NAND الوميضية. تتكون كل شريحة ذاكرة NAND وميضية من مجموعة من الكتل، المعروفة باسم الشبكة. تتكون كل كتلة في الشبكة من مجموعة من خلايا الذاكرة، والتي يُشار إليها بالصفحات أو القطاعات.
يصنِّف المهندسون خلايا الذاكرة الفردية على أساس عدد البتات التي يمكنها تخزينها. تقوم الخلايا أحادية المستوى (SLCs) بتخزين بت واحد من المعلومات، بينما تحتوي الخلايا متعددة المستويات (MLC) على 2 من البتات، وتحتوي ثلاثية المستويات (TLCs) على 3 بتات، وتحتوي رباعية المستويات (QLC) على 4 بتات.
كل نوع من الخلايا له مزاياه وتحدياته الخاصة. على سبيل المثال، تُعرف خلايا SLC بسرعتها العالية، لكنها تأتي بأسعار مرتفعة، في حين أن خلايا QLC الأكثر اقتصادية قد تكون أقل موثوقية مقارنةً بالخيارات الأغلى. حسب نوع الخلية، يمكن لكل شبكة داخل SSD تخزين ما بين 256 كيلوبايت و4 ميجابايت من البيانات.
في نظام الحوسبة الشخصية المعتاد، تعمل وحدة المعالجة المركزية (CPU) الرئيسية في جهاز الكمبيوتر كجهاز تحكُّم يوجِّه عمليات القراءة والكتابة على الذاكرة. يمكن أن تحتوي مصفوفة AFA على أجهزة أو برمجيات إضافية تساعد على إدارة هذه المهام عبر مصفوفة وحدات SSD المتصلة بالشبكة بأكملها.
في الأصل، كانت محركات SSD متوافقة مع واجهة تخزين الذاكرة SATA (ATA التسلسلية) التي تم تطويرها أولًا لأقراص HDD القديمة. وهي قادرة على الوصول إلى سرعات قصوى تتراوح بين 550 و600 ميجابايت/ثانية، تُعَد محركات SATA SSD أسرع من أقراص HDD التقليدية.
ومع ذلك، يمكن لمحركات SSD المصممة لبروتوكولات الذاكرة السريعة غير المتطايرة (NVMe) الأحدث الاستفادة من واجهة PCI Express (PCIe) عالية السرعة. ويُتيح لها هذا التصميم تحقيق أداء أفضل، مع معدلات نقل بيانات تتراوح بين 3,500 و14,000 ميجابايت/ثانية. بمعنى آخر، تُعَد محركات NVMe SSD أسرع بحوالي 20 مرة من تقنية SATA SSD القديمة.
بالإضافة إلى زيادة معدل الإنتاجية، تتفوق محركات NVMe أيضًا على محركات SATA في اختبارات زمن الانتقال وتدعم الآلاف من قوائم الأوامر المتزامنة. لهذه الأسباب، تُعَد محركات NVMe SSD -ومصفوفات AFA التي تحتوي على هذا النوع من المحركات- مثالية للمهام المتطلبة مثل الألعاب عالية الأداء، وإنشاء المحتوى، والتخزين المؤسسي.
وفقًا لشركة Gartner، بدأت محركات SSD تبرز كمنصة تخزين أساسية لدعم أعباء عمل البيانات المنظمة، مدفوعة بالابتكار في تقنيات ذاكرة NAND الوميضية وذاكرة الفئة التخزينية (SCM).
تعتمد المصفوفات الحديثة للتخزين بالذاكرة الوميضية فقط على برامج متطورة، وأحيانًا أجهزة مخصصة، إلى جانب محركات NVMe عالية الأداء لتجميع الموارد بشكل فعَّال من محركات أقراص متعددة.
للمضي قدمًا، تستفيد أفضل مصفوفات التخزين بالذاكرة الوميضية فقط من بروتوكول أحدث، وهو NVMe over Fabrics (NVMe-oF)، لزيادة سرعات نقل البيانات وتقليل زمن الانتقال عبر شبكة التخزين SAN. تمكِّن هذه الأنظمة الأجهزة المضيفة من الاتصال والتواصل مباشرةً مع التخزين عن طريق دمج وحدات NVMe-oF مخصصة بدلًا من مجموعة من محركات NVMe SSD المنفصلة.
من خلال تجميع الموارد، توفِّر مصفوفات AFA سعة تخزين كبيرة مع التكرارات اللازمة، مع تحسينات في الأداء وسرعة إدارة التخزين. وتستخدم تقنيات AFA أيضًا تقنيات متقدمة لتقليل البيانات، بما في ذلك إزالة البيانات المكررة، والضغط، واللقطات الفورية، والتكرار، والتزويد الرقيق، لتحسين كفاءة التخزين بشكل كبير.
يقدِّم معظم مورِّدي مصفوفات التخزين بالذاكرة الوميضية فقط أيضًا برمجيات متقدمة للمراقبة، وإدارة البيانات، وحماية البيانات، لتمكين مسؤولي النظام من متابعة استخدام الموارد، وسلامة النظام، والمقاييس الأخرى ذات الصلة. تساعد هذه الأدوات المؤسسات على تجنُّب العوائق والاستجابة بسرعة لأي مشكلات أو حوادث تقنية محتملة.
بخلاف برمجيات الإدارة، توفِّر منتجات AFAs مثل Pure Storage FlashBlade وDell Unity XT وHPE Alletra أيضًا إضافات وملحقات تُتيح لأنظمة التخزين بالذاكرة الوميضية فقط التكيف بسرعة مع تغيُّر أعباء العمل والتكامل السلس مع البيئات السحابية الهجينة أو بيئات VMware.
فيما يلي نوعا البنية الرئيسيان المستخدمان في تقنية التخزين بالذاكرة الوميضية فقط.
تتَّبع مصفوفات AFAs من نوع Scale-up بنية أقدم تسمح بإضافة مساحة تخزين إضافية إلى المصفوفة الحالية.
على الرغم من أن بنية Scale-up تُتيح طريقة بسيطة وفعَّالة من حيث التكلفة لزيادة السعة، فإنها قد تؤدي إلى عوائق؛ لأن وحدة التحكم المركزية لإدارة التخزين يمكن أن تصبح نقطة فشل واحدة.
تُتيح مصفوفات AFAs التي تستخدم بنية Scale-out إضافة سعة تخزين أكبر وقدرة حوسبة أعلى في الوقت نفسه، وذلك عبر إضافة المزيد من العُقد إلى النظام.
تُعَد مصفوفات AFAs ذات بنية Scale-out خيارًا مفضلًا للتخزين المؤسسي الذي قد يحتاج إلى التوسع السريع في السعة، إذ تضمن هذه البنية أداءً ثابتًا حتى مع نمو النظام.
توفِّر مصفوفات التخزين بالذاكرة الوميضية فقط (AFAs) مجموعة واسعة من الفوائد الحيوية للمهام الأساسية، بدءًا من القابلية للتوسع ووصولًا إلى الأمان. تمثِّل هذه الفوائد بعضًا من أبرز المزايا المؤثرة لمصفوفة AFA.
توفِّر أنظمة AFAs أداءً استثنائيًا مقارنةً بالأنظمة الأخرى. وتوفِّر تقنيات AFAs الحديثة معدل إنتاجية بيانات لا مثيل له وزمن انتقال منخفضًا للغاية لمعالجة البيانات والتحليلات في الوقت الفعلي.
بالمقارنة مع أقراص HDD التقليدية ذات الأجزاء المتحركة الهشة، تُعَد مصفوفات AFAs المصنوعة من محركات SSD ذات الحالة الصلبة أكثر موثوقية بكثير. حيث تُعَد محركات SSD أكثر متانة بكثير من أقراص HDD وتتعرض لفترات تعطل أقل، كما أن التطورات الحديثة في التصنيع أسهمت في إطالة عمرها الافتراضي عمومًا.
من الناحية المادية، تشغل مصفوفة AFA مساحة أقل بكثير مقارنةً بنظام HDD مماثل. وتتطلب مصفوفات AFAs ذات البصمة الأصغر مساحة أقل في رفوف مراكز البيانات، واستهلاكًا أقل للطاقة، وتبريدًا أقل.
توفِّر مصفوفات AFAs كفاءة أفضل في استهلاك الطاقة ويمكن أن توفِّر في النفقات التشغيلية على المدى الطويل. رغم أن مصفوفات AFAs أغلى من بعض البدائل، فإن أتمتة المهام التي توفِّر الوقت والتحسينات التي تقلِّل المساحة يمكن أن تؤدي إلى وفورات أكبر مع مرور الوقت بعد الاستثمار الأوَّلي.
مع تحسُّن أداء تقنية الذاكرة الوميضية وتزايد توافرها وانخفاض تكلفتها، ازدادت شعبية مصفوفات الذاكرة الوميضية فقط (AFAs) في العديد من الاستخدامات والقطاعات:
استكشف أساسيات أمن البيانات وتعرَّف على كيفية حماية أكثر أصول مؤسستك قيمة؛ البيانات. تعرَّف على أنواع الأدوات والاستراتيجيات المختلفة التي ستساعد على حماية المعلومات الحساسة من التهديدات الإلكترونية الناشئة.
اكتشِف كيف تساعدك حلول التخزين الأكثر ذكاءً على إدارة وتنشيط كميات هائلة من البيانات غير المنظمة - ما يؤدي إلى تعزيز رؤى الذكاء الاصطناعي، وتبسيط العمليات، وتحسين كفاءة التخزين.
تعرَّف على كيفية التغلب على تحديات البيانات لديك من خلال التخزين عالي الأداء للملفات والكائنات، والمصمم لتعزيز عمليات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات مع ضمان أمن البيانات وقابليتها للتوسع.
تعرَّف على أنواع الذاكرة الوميضية والتخزين واستكشف كيفية استخدام الشركات لتقنية الذاكرة الوميضية لتعزيز الكفاءة، وتقليل زمن الانتقال، وضمان استدامة بنية تخزين البيانات في المستقبل.
