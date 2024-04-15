ما المقصود بالتكنولوجيا المالية؟

عندما يتعلق الأمر بالرقمنة، بدأت البنوك والمؤسسات المالية ببطء في أتمتة ورقمنة العمليات التي كانت تتم يدويًا على مدى سنوات. كانت القدرة على فتح حساب جديد، وإجراء تحويل الأموال، ودفع ثمن السلع والخدمات عبر الإنترنت من أوائل الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع.

اليوم، زادت وتيرة الابتكار إلى درجة أن بعض البنوك لم تعد تمتلك أي بنية تحتية مادية على الإطلاق. تُقدم البنوك الرقمية (أو البنوك الحديثة، كما يُشار إليها عادةً) خيارات مصرفية رقمية فقط من دون رسوم للعملاء الذين لا يحتاجون إلى موقع فعلي.

كما ساعدت التكنولوجيا المالية أيضًا في توسيع نطاق الخدمات المصرفية في المجتمعات التي تعاني تقليديًا من نقص في الخدمات. على سبيل المثال، ووفقًا لتقرير صادر عن معهد Brookings، فإن أكثر من 90% من المستهلكين من أصل إسباني يستخدمون التكنولوجيا المالية، إلى جانب 88% من الأمريكيين من أصل إفريقي و79% من المستهلكين الآسيويين.

أدت التكنولوجيا المالية أيضًا دورًا كبيرًا في دفع عجلة النمو، ما يسمح للمؤسسات المالية بتقديم خدمات معينة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع باستخدام روبوتات المحادثة، بدلاً من الموظفين الفعليين. يساعد ذلك على خفض النفقات العامة مع الاستمرار في منح العملاء إمكانية الوصول إلى الخدمات الحساسة على مدار الساعة بدلاً من ساعات العمل المصرفي التقليدية فقط.