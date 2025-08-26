سواء أكان عملك في البنوك أم التأمين أم أسواق المال، يساعد IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) على تسريع تسليم المنتجات لدعم الجاهزية التنظيمية ويساعد في السيطرة على الارتفاع المتزايد في تكاليف الامتثال والتنظيم.

يُعَد ELM بيئة متكاملة لإدارة هندسة البرمجيات من البداية إلى النهاية، توفِّر شفافية كاملة وإمكانية التتبُّع عبر عمليات التطوير وتسليم المنتجات.