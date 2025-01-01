التقارير والرؤى تمكَّن من إنشاء المستندات باستخدام المنتجات الهندسية من IBM وغيرها من الموردين التي تتبنى واجهات XML و REST باستخدام حل آلي لإنشاء الوثائق.

مركز التكامل تمديد إدارة دورة حياة التطبيقات من خلال التكامل مع أدوات الجهات الخارجية.

حوكمة العمليات استثمر في توسيع قدرات IBM Engineering Lifecycle Management لتعزيز بيئة تطوير أنظمتك وبرامجك وتحسينها.

إدارة المتطلبات تسجيل التغييرات التي تطرأ على المتطلبات، وتَتَبُّعها، وتحليلها، وإدارتها باستخدام حل قابل للتوسع يعزز التواصل والتعاون الفعال بين فريق التطوير والأطراف المعنية.

نمذجة الأنظمة والبرمجيات تحليل وتوضيح المتطلبات من خلال النماذج الأوّلية وإجراء المحاكاة، ثم التحقق من التصميمات المعتمدة مع تعزيز الإنتاجية والجودة.

نمذجة أنظمة SysML V2 حوِّل التعقيد إلى ميزة تنافسية مع الجيل التالي من نمذجة الأنظمة

إدارة الاختبارات إدارة تخطيط الاختبارات من البداية إلى النهاية واختبار الأصول بشكل تعاوني، بالإضافة إلى أتمتة تنفيذ الاختبارات، وتسجيل النتائج، وعرض حالة الاختبار في الوقت الفعلي.