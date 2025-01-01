IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) هو حلٌ هندسيٌّ متكامل وشامل يقدم نماذج قوية للأنظمة والبرمجيات، ويعمل على تحسين التعاون ويوجهك عبر المراحل المتنوعة بدءًا من تحديد المتطلبات ووصولاً إلى تسليم المنتجات والأنظمة المعقدة.
تمكَّن من إنشاء المستندات باستخدام المنتجات الهندسية من IBM وغيرها من الموردين التي تتبنى واجهات XML و REST باستخدام حل آلي لإنشاء الوثائق.
تمديد إدارة دورة حياة التطبيقات من خلال التكامل مع أدوات الجهات الخارجية.
استثمر في توسيع قدرات IBM Engineering Lifecycle Management لتعزيز بيئة تطوير أنظمتك وبرامجك وتحسينها.
تسجيل التغييرات التي تطرأ على المتطلبات، وتَتَبُّعها، وتحليلها، وإدارتها باستخدام حل قابل للتوسع يعزز التواصل والتعاون الفعال بين فريق التطوير والأطراف المعنية.
تحليل وتوضيح المتطلبات من خلال النماذج الأوّلية وإجراء المحاكاة، ثم التحقق من التصميمات المعتمدة مع تعزيز الإنتاجية والجودة.
حوِّل التعقيد إلى ميزة تنافسية مع الجيل التالي من نمذجة الأنظمة
إدارة تخطيط الاختبارات من البداية إلى النهاية واختبار الأصول بشكل تعاوني، بالإضافة إلى أتمتة تنفيذ الاختبارات، وتسجيل النتائج، وعرض حالة الاختبار في الوقت الفعلي.
مكن من إنشاء وإدارة خطط العمل والمهام قصيرة الأمد والمهام عبر مشروعات تطوير متعددة، وذلك باستخدام منهجيات الأسلوب الرشيق أو إطار عمل SAFe أو العمليات المُخصصة، مما يتيح تسريع وتيرة الإصدارات.