The IBM® Engineering Requirements Management DOORS

تشمل عروض المجموعة منتج DOORS الأصلي و DOORS

التالي، مُصمَّم لتعزيز عملية إدارة

المتطلبات لديك.

تعتمد حلولنا على الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة المتطلبات الهندسية أثناء كتابتها، مع تعزيز التواصل والتعاون بين الفِرَق والأطراف المعنية، ما يعزِّز الإنتاجية ويحسن جودة مشاريعك. باستخدام هذه الأدوات، يمكنك اكتشاف المتطلبات وتتبُّعها وتحليلها وإدارة التغييرات فيها بشكل فعَّال، مع الالتزام بالأنظمة والمعايير. تمكِّنك حلول IBM لإدارة المتطلبات من إدارة نطاق المشروع والتكاليف بشكل أفضل عبر منظمتك وسلسلة التوريد الخاصة بك.