السيارات

التحول الرقمي لهندسة الأنظمة يمنح ميزة تنافسية في صناعة السيارات.

كيفية إدارة التعقيدات احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
مشهد جوي لمستودع سيارات خارجي.

لمحة عامة

يواجه مصنِّعو المعدات الأصلية في قطاع السيارات والمورِّدون تحديات تطوير منتجات تزداد تعقيدًا، مع تقليل دورات الإنتاج، وتحسين الجودة، وتقديم وظائف جديدة. 

يوفر IBM Engineering Lifecycle Management (ELM)، وهو محفظة متكاملة من أدوات إدارة هندسة الأنظمة والبرمجيات، الأساس المثالي للتعامل مع هذه التحديات.

 شاهِد الفيديو - الامتثال في قطاع السيارات خلال 5 دقائق ضمان الامتثال لمعايير الجودة والسلامة
الفوائد
رؤية كاملة لدورة حياة التطوير

توفير الرؤية عبر فرق التطوير من خلال ربط المتطلبات بنماذج التصميم والاختبارات وسير العمل، ما يعزز الجودة ويقلل من وقت الوصول إلى السوق.
الهندسة الكهربائية وتصميم البرمجيات

تطوير البرمجيات وبنية منطقية قابلة للتنفيذ للبرمجيات والمكوِّنات الكهربائية والإلكترونيات الخاصة بالمركبات لدعم تخصيص الوظائف لهذه المجالات.
التحقق والمصادقة

تطوير وإدارة حالات الاختبار التي تدعم MIL وSIL وHIL، بما في ذلك أتمتة توليد الاختبارات المرتبطة بالمتطلبات، وأطر عمل الاختبار، ونتائج الاختبار.
إعادة الاستخدام الاستراتيجي

تقليل التكاليف وتحسين الإنتاجية من خلال إعادة استخدام التصميمات والميزات والبنيات. إنشاء متغيّرات وإصدارات المنتجات وإدارتها داخل خطوط الإنتاج وعبرها.
الأساليب الرشيقة

تسريع النشر باستخدام العمليات الرشيقة مع ضمان الثقة لتحقيق الإنجازات الحساسة. استخدِم الأسلوب الرشيق (SAFe) أو العمليات المتسلسلة ضمن مشروع واحد.
عمليات الامتثال المتكاملة

استخدام القوالب والعمليات والتقارير المدمجة لضمان الامتثال للمعايير واللوائح التنظيمية، ما يقلِّل من وقت وتكاليف التدقيق، مع دعم ASPICE وISO-26262 وSOTIF وISO-21434 وWP.29.

دراسات حالة

The intersection of the 10 and 110 freeways in Los Angeles, California.

مواجهة تحديات صناعة السيارات المستقبلية

شركة Bury المصنِّعة للمكونات تسرِّع وتيرة تحولها. يبدأ تطوير المركبات المستدامة مع الشركات المصنِّعة الأصلية (OEMs) باعتبارها المورِّد الأساسي للعلامات التجارية للسيارات، حيث تقع على عاتقها تلبية توقعات العملاء مع تحسين التصنيع باستمرار؛ لتحقيق الاستدامة الشاملة.
سيارة Lumen الكهربائية مع شاحن البطارية وتجربة القيادة الحرة

تبسيط المنتجات من خلال الاستراتيجية الموحَّدة

تُدير شركة Lumen Freedom النمو الهائل وتعقيد المتطلبات من خلال حلول IBM لإدارة المتطلبات.

الموارد

اعتماد مواصفات AUTOSAR بسهولة أكبر
استفِد من الأتمتة الكاملة من نماذج SysML وUML إلى الكود القابل للنشر AUTOSAR.
امتثال ASPICE
تساعدك محفظة IBM Engineering Lifecycle Management ‏(ELM) على تجاوز تحديات وتعقيدات الامتثال للمعايير الخاصة بقطاع السيارات مثل ASPICE.
هندسة وتصميم المركبات الكهربائية المرنة.
اقرأ رأي IDC حول المركبات الكهربائية.
قطاع السيارات في عام 2035
استكشِف مستقبل المركبات المعرَّفة بالبرمجيات - اقرأ التقرير.
اتخِذ الخطوة التالية

ابدأ بجولة تعريفية للمنتج أو احجز استشارة مع أحد خبراء IBM لمعرفة كيفية الاستفادة من Engineering Lifecycle Management لمساعدة مؤسستك على التوسُّع، وتحسين شفافية البيانات، وتحقيق الامتثال، والسعي نحو الأتمتة.

 ألقِ نظرة على قدرات المنتج