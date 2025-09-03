يمنح التحول الرقمي في هندسة الأنظمة ميزة تنافسية في صناعة الأجهزة الطبية.
تعزيز الشفافية وقابلية التتبُّع عبر عملية التطوير. إدارة تسلسل المتطلبات وفهم أفضل لكيفية تدرُّج التغييرات وتأثيرها في النظام بالكامل قيد التطوير.
تقليل وقت الوصول إلى السوق من خلال إعادة الاستخدام الاستراتيجي بالاستفادة من المتغيرات. نمذجة الأنظمة والبرمجيات في وقت مبكر من العملية لتقليل أعمال إعادة التطوير المكلِّفة في المراحل المتأخرة. مشاركة البيانات عبر الفرق الموزعة.
تعزيز إنتاجية فرق التطوير من خلال تبنّي المرونة على نطاق واسع، مثل استخدام SAFe أو عملياتك الخاصة. استخدام لوحات المعلومات لمتابعة حالة العمل الحالية، وتحديد المسؤوليات، وتتبُّع المتطلبات.
تسهيل التعاون بين الفريق، وإدارة التعليمات البرمجية، وتنفيذ الاجتماعات اليومية، والتخطيط للسباقات، وتتبُّع العمل لتقليل إعادة العمل. الحصول على أدوات أساسية للتحكم في إصدارات البرمجيات، وإدارة بيئات العمل، ودعم التطوير المتوازي.
تتطور الإلكترونيات الحالية وبيئات برمجياتها بوتيرة متسارعة بشكل متزايد. ويتجلى ذلك بوضوح في الأجهزة الطبية المتقدمة التي تؤثِّر في حياتنا عندما نكون أكثر عرضة للخطر. يجعل IBM Engineering Lifecycle Management من السهل على الشركات دعم متطلبات معايير الأجهزة الطبية الصارمة -مثل ISO 14971 وIEC 60812 وIEC 62304 وIEC 82304-1 وISO 13485 وISO 60601 وEU MDR وFDA Title 21 CFR وغيرها- من خلال التصدي للتحدي المزدوج المتمثل في إدارة التطوير المتزامن لكلٍّ من الأنظمة والبرمجيات.