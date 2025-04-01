برنامج IBM Engineering Test Management هو حلٌّ لإدارة الجودة التعاونية، متوفر للاستخدام في البيئات المحلية والسحابية، ويوفر تخطيطًا شاملاً للاختبار وإدارة أصول الاختبار، ويغطي كل شيء بدءًا من المتطلبات وحتى العيوب. يمكن لفِرَق العمل مشاركة المعلومات بسلاسة واستخدام الأتمتة لتسريع الجداول الزمنية للمشاريع المعقدة مع إعداد التقارير عن المقاييس في الوقت الحقيقي لاتخاذ قرارات إصدار مدروسة.

يتوفر IBM Engineering Test Management كجزء من حل IBM Engineering Lifecycle Management. وتشمل هذه المجموعة من الأدوات المتكاملة ما يلي: IBM Engineering Workflow Management، و IBM Engineering Test Management، و IBM Engineering Requirements Management DOORS Next.