تحديد وتنفيذ العمليات الهندسية لتحسين عمل فرقك والحد من الأخطاء وضمان الامتثال.
باستخدام حل حوكمة العمليات من ELM، يمكنك تعزيز التحول الرقمي والامتثال من خلال توثيق العملية باستخدام إرشادات مخصصة أو إعادة استخدام إرشادات من أطر العمل ومعايير الصناعة، والتنفيذ باستخدام الأدوات المناسبة لتفعيل العملية الموثقة، وأخيرًا الحوكمة لإثبات نجاحك باستخدام التقارير الصحيحة لضمان الامتثال باستخدام مصدر حقيقة واحد.
اكتشِف أفضل الممارسات والإرشادات في مختلف جوانب التطوير الرشيق، وهندسة الأنظمة، وتطوير البرمجيات، والحوكمة، والامتثال الخاص بالصناعة.
اختر أكثر من مائة عملية إضافية وممارسات عملية قابلة للتخصيص أو أنشئ عمليتك الخاصة لمؤسستك أو خط عملك أو مشروعك أو فريقك.
تصور البيانات الهندسية والحالة على مستوى البرنامج للحصول على معارف قابلة للتنفيذ ونتائج تسليم يمكن التنبؤ بها.
إظهار الاتساق والاكتمال والصحة لإظهار الامتثال للعملية المؤسسية ومعايير الصناعة.
يوفر IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) دعمًا قويًا متعدد المجالات لتبني الأسلوب الرشيق على نطاق واسع، ما يساعد المؤسسات على التحول إلى مؤسسات مرنة. تدعم القوالب والتقارير في ELM اعتماد إطار SAFe لتسهيل تخطيط العمل وإدارته، ما يساهم في تقليل وقت الوصول إلى السوق، وتقليل العوائق، وتسريع تدفق العمل عبر سلسلة القيمة لضمان تقديم مستمر للقيمة.
توثيق العملية باستخدام IBM Engineering Lifecycle Management Method Composer، وهي منصة مرنة لإدارة العمليات مع أداة تأليف الأساليب ومكتبة أصول العمليات لمساعدتك على تنفيذ التحسينات المقيسة لمؤسستك أو هندسة النظم أو عمليات تسليم البرمجيات.
تعرف على المزيد حول مدى مساعدة حوكمة عمليات IBM ELM على توسيع نطاق المرونة في جميع أنحاء المؤسسة.