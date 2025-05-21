حوكمة العمليات

تحديد وتنفيذ العمليات الهندسية لتحسين عمل فرقك والحد من الأخطاء وضمان الامتثال.

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فني تكنولوجيا معلومات يحمل جهاز كمبيوتر محمولاً ويعمل عليه

توسيع نطاق الأسلوب الرشيق بنجاح على مستوى المؤسسة

باستخدام حل حوكمة العمليات من ELM، يمكنك تعزيز التحول الرقمي والامتثال من خلال توثيق العملية باستخدام إرشادات مخصصة أو إعادة استخدام إرشادات من أطر العمل ومعايير الصناعة، والتنفيذ باستخدام الأدوات المناسبة لتفعيل العملية الموثقة، وأخيرًا الحوكمة لإثبات نجاحك باستخدام التقارير الصحيحة لضمان الامتثال باستخدام مصدر حقيقة واحد.

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تبني أفضل الممارسات

اكتشِف أفضل الممارسات والإرشادات في مختلف جوانب التطوير الرشيق، وهندسة الأنظمة، وتطوير البرمجيات، والحوكمة، والامتثال الخاص بالصناعة.
معالجة المستندات

اختر أكثر من مائة عملية إضافية وممارسات عملية قابلة للتخصيص أو أنشئ عمليتك الخاصة لمؤسستك أو خط عملك أو مشروعك أو فريقك.
اكتساب معارف قابلة للتنفيذ

تصور البيانات الهندسية والحالة على مستوى البرنامج للحصول على معارف قابلة للتنفيذ ونتائج تسليم يمكن التنبؤ بها.
تعزيز الامتثال

إظهار الاتساق والاكتمال والصحة لإظهار الامتثال للعملية المؤسسية ومعايير الصناعة.

المزايا

مكتبة أفضل الممارسات

تنظيم عملية التسليم عبر فرق هجينة ذات سرعات تشغيل متفاوتة ضمن عملية مؤسسية شاملة لمزامنة إيقاع الإصدار الكلي مع السماح لكل فريق بالمرونة في البناء بالسرعة التي تناسبه على الرغم من التفضيلات في العمليات على مستوى الفرق.
توثيق المحتوى ونشره

يمكن تأليف مكتبات العمليات من الصفر أو تخصيصها لإنشاء عمليات مخصصة تلبي احتياجات تنظيمية محددة بشكل تعاوني باستخدام عميل غني أو عميل قائم على الويب لتأليف العمليات بشكل سهل ومبسط.
تبسيط تطوير الأسلوب الرشيق

تخطيط العمل وإدارته لتقليل الوقت اللازم للتسويق والحد من العقبات وتسريع مهام سير العمل. استخدام لوحات Scrum ولوحات Kanban لتخطيط العمل وتصوره عبر آفاق تخطيط متعددة.
توسيع نطاق الأسلوب الرشيق على مستوى المؤسسة

اعتمِد إطار SAFe لتوسيع نطاق منهجيات الأسلوب الرشيق، وتعزيز التعاون، ومواءمة الاستراتيجية مع الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs)، وتحديد أولويات العمل باستخدام طريقة WSJF، وتتبُّع التقدم عبر خرائط الطريق لتحقيق مرونة مؤسسية أسرع وتحسين مستمر.
إنشاء طريقة عمل

تنظيم عملية التسليم عبر فرق هجينة ذات سرعات تشغيل متفاوتة ضمن عملية مؤسسية شاملة لمزامنة إيقاع الإصدار الكلي مع السماح لكل فريق بالمرونة في البناء بالسرعة التي تناسبه على الرغم من التفضيلات في العمليات على مستوى الفرق.
مكتبة أفضل الممارسات

تنظيم عملية التسليم عبر فرق هجينة ذات سرعات تشغيل متفاوتة ضمن عملية مؤسسية شاملة لمزامنة إيقاع الإصدار الكلي مع السماح لكل فريق بالمرونة في البناء بالسرعة التي تناسبه على الرغم من التفضيلات في العمليات على مستوى الفرق.
توثيق المحتوى ونشره

يمكن تأليف مكتبات العمليات من الصفر أو تخصيصها لإنشاء عمليات مخصصة تلبي احتياجات تنظيمية محددة بشكل تعاوني باستخدام عميل غني أو عميل قائم على الويب لتأليف العمليات بشكل سهل ومبسط.
تبسيط تطوير الأسلوب الرشيق

تخطيط العمل وإدارته لتقليل الوقت اللازم للتسويق والحد من العقبات وتسريع مهام سير العمل. استخدام لوحات Scrum ولوحات Kanban لتخطيط العمل وتصوره عبر آفاق تخطيط متعددة.
توسيع نطاق الأسلوب الرشيق على مستوى المؤسسة

اعتمِد إطار SAFe لتوسيع نطاق منهجيات الأسلوب الرشيق، وتعزيز التعاون، ومواءمة الاستراتيجية مع الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs)، وتحديد أولويات العمل باستخدام طريقة WSJF، وتتبُّع التقدم عبر خرائط الطريق لتحقيق مرونة مؤسسية أسرع وتحسين مستمر.
إنشاء طريقة عمل

تنظيم عملية التسليم عبر فرق هجينة ذات سرعات تشغيل متفاوتة ضمن عملية مؤسسية شاملة لمزامنة إيقاع الإصدار الكلي مع السماح لكل فريق بالمرونة في البناء بالسرعة التي تناسبه على الرغم من التفضيلات في العمليات على مستوى الفرق.

الخيارات

إطار العمل الرشيق الموسَّع (SAFe)

يوفر IBM Engineering Lifecycle Management ‏(ELM) دعمًا قويًا متعدد المجالات لتبني الأسلوب الرشيق على نطاق واسع، ما يساعد المؤسسات على التحول إلى مؤسسات مرنة. تدعم القوالب والتقارير في ELM اعتماد إطار SAFe لتسهيل تخطيط العمل وإدارته، ما يساهم في تقليل وقت الوصول إلى السوق، وتقليل العوائق، وتسريع تدفق العمل عبر سلسلة القيمة لضمان تقديم مستمر للقيمة.
بدء استخدام قوالب وتقارير SAFe

IBM ELM Method Composer

توثيق العملية باستخدام IBM Engineering Lifecycle Management Method Composer، وهي منصة مرنة لإدارة العمليات مع أداة تأليف الأساليب ومكتبة أصول العمليات لمساعدتك على تنفيذ التحسينات المقيسة لمؤسستك أو هندسة النظم أو عمليات تسليم البرمجيات.

 
اتخِذ الخطوة التالية

تعرف على المزيد حول مدى مساعدة حوكمة عمليات IBM ELM على توسيع نطاق المرونة في جميع أنحاء المؤسسة.

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