تساعدك معارف IBM ELM وإعداد التقارير على دمج البيانات ونشرها وتحليلها وإعداد التقارير الخاصة بهندسة البرمجيات والأنظمة.

من خلال نهج البيانات المترابطة، تساعد حلول إعداد تقارير ELM على دمج البيانات من مصادر مختلفة بسلاسة وتصور معارف دورة حياة الهندسة وأتمتة التقارير الدقيقة على غرار المستندات. يمكنك تبسيط العمليات وتعزيز الامتثال وتعزيز نجاح المشروع من خلال حلنا المتكامل.