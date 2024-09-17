إن وظيفة الشؤون المالية لديك هي القلب النابض لمؤسستك، حيث تخصص الموارد في كل أنحاء الشركة لتشغيل عملياتك. ومع ذلك، يواجه المديرون الماليون والفِرَق المالية اليوم عقبات جديدة باستمرار، وقد يشعرون في كثير من الأحيان بأنهم يتعرضون لضغوط من اتجاهات متعددة. بينما يمكن للذكاء الاصطناعي التقليدي أتمتة عملية تجميع البيانات، والتي غالبًا ما تكون مملة وكثيفة العمالة، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تقديم توصيات لخفض التكاليف، واكتشاف الأنماط والحالات الشاذة، وإنشاء سيناريوهات ديناميكية ومقارنات أداء السوق
ستتعرف في هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي على كيفية تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يوفر لفرق الشؤون المالية طريقة جديدة لمعالجة هذه المشاكل الصعبة والمعقدة.
اعرف كيف يمكن للمديرين الماليين وفرق الشؤون المالية استكشاف أفضل طريقة لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك كيفية الاستعداد له، والمجالات التي يمكن تطبيقه بها وما يحتاجون إليه لجعله قيمة مضافة إلى وظائف الشؤون المالية لديهم.
في بيئة الأعمال التي تشهد تطورات هائلة اليوم، تواجه مؤسستك عاصفة مثالية: التضخم، وعدم اليقين الجيوسياسي، والتنظيم المتغير بسرعة، وتحول المعايير التنظيمية وإعداد التقارير، وعدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، والتكلفة المتقلبة لرأس المال.
مع اشتداد تغير المناخ، تتسابق الشركات لتحقيق أهداف الاستدامة الحاسمة. فهي تضع أهداف الصافي الصفري وتسرع الانتقال إلى الطاقة المتجددة.
بالنسبة إلى كبار المسؤولين الماليين والمهنيين الماليين، فإن توقع أن يكونوا حراسًا للاستقرار ووكلاء للتحول ساعد على إبراز التهديدات والفرص.
نأمل أن تستمتع بتجربة أكاديمية الذكاء الاصطناعي. يمكنك تلقي أخبار حول آخر التحديثات على أكاديمية الذكاء الاصطناعي من خلال الاشتراك في رسالة Think الإخبارية.