NVMe مقابل M.2: ما الفرق؟

تقنية NVMe (الذاكرة السريعة غير المتطايرة) هي عبارة عن بروتوكول لنقل البيانات مع انخفاض النفقات العامة للنظام مقابل كل إدخال/إخراج في الثانية (I/O، أو IOPS) والتي تُستخدم في وحدات تخزين محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة ووحدات التخزين بالذاكرة الوميضية. وفقًا لتقرير صادر عن شركة البيانات الدولية (IDC) لعام 2023 (الرابط ينقلك خارج موقع ®ibm.com)، صُممت تقنية NVMe لتسريع نقل البيانات إلى الأنظمة المتصلة بفضل التوصيل البيني السريع للمكونات الطرفية (PCIe)، وهو ناقل توسعة تسلسلي قياسي لتوصيل الكمبيوتر بجهاز طرفي واحد أو أكثر. على عكس الإصدار السابق، تقنية ملحق التكنولوجيا التسلسلية المتقدمة (SATA)، صُممت تقنية NVMe لوسائط التخزين عالية الأداء وغير المتطايرة، ما يجعلها خيارًا ممتازًا لكل من أحمال تشغيل المستهلك والمؤسسات.

يمكن استخدام ذاكرة NVMe على مستوى المؤسسة مع بصمة بنية تحتية أصغر واستخدام طاقة أقل من واجهة النظام الحاسوبي الصغير (SCSI) الشهيرة. ويمكن أن توفر محركات أقراص ذاكرة NVMe ذات الحالة الصلبة أوقات استجابة أفضل من محركات الأقراص الثابتة بسبب الإصلاحات التي تم إدخالها على برامج التشغيل، ما يسمح بالتوازي والاستقصاء ويساعد في تقليل زمن الانتقال لتجنب أعطال وحدة المعالجة المركزية.

في عام 2011، صدرت تقنية تخزين ذاكرة NVMe كبديل لبروتوكولات ملحق التكنولوجيا التسلسلية المتقدمة (SATA) وبروتوكولات واجهة النظام الحاسوبي الصغير الملحقة المتسلسلة (SAS)، والتي كانت المعيار الصناعي لعدة سنوات. بالإضافة إلى التحسينات في التخزين والتكنولوجيا مقارنةً بسابقاتها، أسهمت تقنية NVMe في تطوير التقنيات المهمة التي كانت تتطور في الوقت نفسه، بما في ذلك إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML).

ناقل التوصيل البيني السريع للمكونات الطرفية (PCIe)

أحد أهم ما يميز محركات أقراص ذاكرة NVMe ذات الحالة الصلبة هو الطريقة التي يصل بها إلى وحدة التخزين بالذاكرة الوميضية. باستخدام ناقل التوصيل البيني السريع للمكونات الطرفية (PCIe)، فإنها تزيل جهاز التحكم "الوسيط"، ما يقلل بشكل كبير من زمن الانتقال. إلا إنه يمكن تشغيل تقنية NVMe أيضًا على أي نوع من أنواع التوصيل البيني "النسيجي"—مثل قناة الألياف والإيثرنت—وداخل الإيثرنت وiWarp وRoCEv2 وiSER وNVMe-TCP.

الجيل الرابع من ناقل التوصيل البيني السريع للمكونات الطرفية (PCIe Gen4) هو أحدث إصدارات PCI Express، ومعدل نقل البيانات به ضعف معدل الجيل الثالث (Gen3). بينما تبلغ سرعة نقل الجيل الثالث من ناقل التوصيل البيني السريع للمكونات الطرفية (Gen3 PCIe) 8 جيجا بايت في الثانية، (GT/s) في كل ممر من ممرات ناقل التوصيل البيني السريع للمكونات الطرفية (PCIe)، فإن سرعة الجيل الرابع (Gen4) تبلغ 16 GT / ثانية، أو اثنين جيجابايت / ثانية في كل ممر من ممرات ناقل التوصيل البيني السريع للمكونات الطرفية (PCIe).

قوائم انتظار الأوامر المتوازية

على عكس محركات الأقراص التي تستخدم بروتوكول واجهة النظام الحاسوبي الصغير (SCSI)، والتي يمكنها نشر قائمة انتظار أوامر واحدة فحسب، يمكن لمحركات أقراص ذاكرة NVMe ذات الحالة الصلبة تشغيل عشرات الآلاف من قوائم انتظار الأوامر المتوازية في وقت واحد. عند استخدام محركات أقراص ذاكرة NVMe ذات الحالة الصلبة، تكون طريقة الاتصال منفصلة عن البروتوكول على سبيل المثال، يمكن لموصلات تقنية NVMe للتوصيل البيني السريع للمكونات الطرفية (PCIe) الوصول إلى محرك أقراص واحد من خلال رابط التوصيل البيني السريع للمكونات الطرفية (PCIe) الذي يقوم بتفعيل بروتوكول ذاكرة NVMe.