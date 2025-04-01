IBM Storage FlashSystem 5300 هو خيار تخزين NVMe مصمم للمؤسسات الناشئة التي تحتاج إلى تخزين مدمج وقوي. يوحد إدارة البيانات عبر النواة، والسحابة، والحافة، ويأتي بتصميم ثوري بحجم وحدة واحدة. النتيجة هي سرعات فائقة، وكثافة عالية، وخيارات توسع عديدة للتوسع.

منصة تخزين بالذاكرة الوميضية متكاملة فائقة الأداء، مقاومة للهجمات الإلكترونية، ومرنة، تمكّن المؤسسات من توحيد وحماية المزيد من أحمال التشغيل على بصمة أصغر مع أداء وسعة تخزين أكبر.