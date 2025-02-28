مع تزايد الهجمات الإلكترونية، تتزايد الآثار المترتبة على ذلك أيضًا. ولا يستطيع مسؤولو تقنيات المعلومات الحكوميون تجاهل حقيقة أن متوسط تكلفة اختراق البيانات يتزايد كل عام.
تستمر المؤسسات الحكومية في الانتقال إلى استخدام الأدوات الرقمية، ما يجعل أمن وكفاءة وسلامة عمليات تقنيات المعلومات أمرًا بالغ الأهمية على جميع مستويات الحكومة. وبما أن استمرار أحجام البيانات في الارتفاع، لا بد من تسجيل جميع المعلومات ومعالجتها وحفظها بشكل صحيح.
لتحقيق هذه الأهداف مع ضمان أمن المعلومات الحساسة للمواطنين، من المهم استخدام البيانات بشكل فعال ونقلها بسرعة. وتُصمَّم منتجات IBM Storage FlashSystem لتلبية هذه المواصفات وأكثر. وعلى وجه التحديد، توفِّر هذه المنتجات الأداء المطلوب والتخزين الآمن والتوافر العالي ومرونة البيانات التي تطلبها الوكالات الحكومية.
تتطلب خدمات القطاع العام اليوم أنظمة تخزين عالية الأداء وذات زمن انتقال قصير يمكنها تلبية جميع أحمال التشغيل واحتياجات التخزين، سواء في الموقع أو خارجه، مع تقليل مشكلات التعقيد وموارد تقنيات المعلومات.
تحسّن مصفوفات FlashSystem IBM Storage الأداء من خلال تسريع الوصول إلى البيانات باستخدام تقنية FlashCore و NVMe الشاملة، ما يتيح خيارات أعمال أسرع مع زمن انتقال منخفض يصل إلى 50 ميكروثانية. يؤدي تقليل البيانات الشامل والتقسيم التلقائي إلى زيادة السعة المتاحة والكفاءة، ما يؤدي إلى تحقيق عائد استثماري كبير واسترداد سريع.
توفر وحدات IBM FlashCore كثافة ومتانة وأداءً وموثوقية بالغة الأهمية لا مثيل لها للمهام الحساسة. يعمل الضغط والتشفير المتسارع عبر الأجهزة المضمنة على تقليل حالات تعطل الأداء عبر مجموعة كاملة من التطبيقات.
تُؤثر البيانات التي يتم جمعها وحفظها بواسطة الوكالات الحكومية المحلية والفيدرالية على كل جانب من جوانب حياتنا، وتعتمد البنية التحتية الحديثة بشكل كبير على الوصول السهل والآمن إليها، ما يجعل الاستمرارية التشغيلية ضرورة أساسية. على سبيل المثال، تُعد منصة التخزين الموثوق بها ذات السلامة العامة أمرًا بالغ الأهمية للعمليات اليومية لوكالات إنفاذ القانون والرعاية الصحية.
تفرض الحوادث غير المتوقعة تأثيرات غير متوقعة، بما في ذلك حالات انقطاع الخدمات. يُعد تقليل فترات التعطل أو الحد منها أمرًا ضروريًا في دوام إمكانية الوصول إلى البيات بدون انقطاع في الخدمة. توفر مجموعة منتجات FlashSystem IBM Storage سعة تخزين عالية الكثافة ومرونة للبيانات بمساعدة Safeguarded Copy والتشفير المسرع بالأجهزة وخطط أمان البيانات من خلال CyberVault.
بالإضافة إلى ذلك، يتم تثبيت IBM Storage Insights مسبقًا على كل حل من حلول IBM Storage FlashSystem، ويعالج معظم المشكلات تلقائيًا، ما يوفر أوقات أسرع في حل مشكلات الخدمة. تساعد هذه الميزة في الحفاظ على التوافر العالي من خلال إدارة أفضل للتخزين، وتوفير مراقبة كاملة للأداء والسعة وإعداد التقارير والتوصيات التنبؤية والاستباقية للتخزين لتلبية احتياجات مؤسستك المحددة.
أحد أكبر التحديات التي تواجه الوكالات الحكومية على جميع المستويات هو ضمان سلامة البيانات التي تجمعها وحمايتها من جميع أنواع الهجمات الإلكترونية مع ضمان سهولة الوصول إليها من قِبَل المستخدمين المعتمدين.
تتضمن كل منصة من منصات IBM Storage FlashSystem إمكانية الوصول إلى وحدات FlashCopy والتي تستخدم وصلات METRO و Global Mirror. تتيح هذه الميزات للمسؤولين تكرار البيانات بشكل متزامن على مستوى المدينة وعبر مسافات أوسع، دون حدوث أعطال تلقائية/شفافة، أو فقدان للبيانات أو التضحية بالأداء.
لتعزيز مرونة البيانات بشكل أكبر، توفر تقنية IBM HyperSwap الاختيارية ميزة النسخ المتطابق عن بُعد. وتتيح هذه الميزة إمكانية نسخ البيانات المحملة تلقائيًا في موقع ناءٍ، ما يوفر إمكانية الوصول لها إذا لم يعد أحد المواقع متاحًا.
جميع منصات IBM Storage FlashSystem معتمدة من TDI لإجراء عمليات نشر SAP HANA بطبقة إضافية من الحماية. يتم إنشاء نسخ احتياطية غير قابلة للتغيير للبيانات، وتكتشف تقنية التعلم الآلي التلف المحتمل، وينشئ تقارير الإثباتات الجنائية، التي تساعدك على تشخيص الهجوم والتعرف على مصدره سريعًا.
بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم IBM Storage Sentinel للتعامل مع الصعوبات التي تواجهها الشركات التي نجحت في صد هجوم إلكتروني وتريد الإسراع في العودة إلى العمليات الاعتيادية. يفصل الحل تلقائيًا النسخ الاحتياطية المتضررة عن النسخ الاحتياطية الأخرى، ما يتيح للمؤسسة اكتشاف أحدث النسخ الاحتياطية التي تم التحقق من صحتها وتأكيدها بسهولة.
ومع ذلك، يُعدّ IBM Storage Sentinel جانبًا واحدًا فقط من أي حل تخزين لمركز البيانات. يمكن للوكالات الحكومية أن تقدم خدمات استثنائية لمواطنيها من خلال تبني نهج شامل لمتطلبات تخزين البيانات مع الأداء المتفوق والتوافر العالي ومرونة البيانات التي لا مثيل لها لمجموعة منتجات IBM Storage FlashSystem.
لا تكتفِ بالتخزين، بل سرّع الأداء.
الإصدار IBM Storage FlashSystem 5300 هو الحل السحابي الهجين المتكامل والشامل للمؤسسات المتوسطة والكبيرة. مع التخزين الوميضي والذكاء الاصطناعي، يمكنك نشر حل التخزين الأكثر كفاءة من حيث التكلفة والأقوى في السوق.
هذا النظام هو نظام تخزين من فئة المؤسسة. صُمِم الإصدار IBM Storage FlashSystem 7300 لتحمل أحمال التشغيل متوسطة المدى. يوفر أداءً عاليًا من خلال التكرار وحلول الحاويات الذكية وذاتية التحسين.
استعد لما هو قادم.تستخدم أنظمة التخزين
IBM Storage FlashSystem 9500 الذكاء الاصطناعي وتقنية قائمة على التخزين الوميضي لتوفير أمن البيانات والقابلية للتوسع والموثوقية عند الطلب.
استثمر في تخزين البيانات الذي يتسم بالكثافة والكفاءة من حيث الطاقة، والذي يُحدث فرقًا. تعمل أجهزة FlashSystem على الاستفادة من وحدات IBM FlashCore التي تحتوي على قدرات ضغط التخزين الحسابي، ما يوفر توحيد عمليات التخزين وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة. مع تزايد حجم بياناتك، تأكد من تقليل استهلاك الطاقة.
عرض جميع بياناتك في مكان واحد والاعتماد على تصنيف البيانات المستند إلى الذكاء الاصطناعي. مدعومًا بتقنية IBM Storage Virtualize، يجعل نظام FlashSystem إدارة البيانات عبر جميع الأنظمة أمرًا سهلًا، في حين يتم تحديث قدراتك التخزينية القديمة.
يمكنك استرداد البيانات بسرعة وبدون انقطاع في حال وقوع هجوم إلكتروني. يستخدم نظام IBM Storage FlashSystem كلًّا من IBM Safeguarded Copy و IBM Cyber Vault لإنشاء نسخ معزولة من البيانات واستعادة الإنتاج بسرعة.
تواصل مع مستشار لتحديد أفضل تكوين لنظام IBM Storage FlashSystem لحل التخزين الحكومي واحتياجات حماية البيانات الخاصة بك.