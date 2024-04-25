محرك الأقراص ذو حالة صلبة (SSD) في مقابل الذاكرة غير المتطايرة السريعة (NVMe): ما هي أوجه الاختلاف بينهما؟

أدت التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال تخزين البيانات إلى دفع الشركات والمستهلكين إلى الابتعاد عن محركات الأقراص الصلبة (HDDs) التقليدية نحو تقنية أسرع ذات زمن انتقال أقل وهي محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD). في هذا المنشور، سنلقي نظرة على هذه التقنية الجديدة، بالإضافة إلى البروتوكول الأسرع والأكثر شيوعًا المتاح لتوصيلها باللوحة الأم للكمبيوتر—الذاكرة غير المتطايرة السريعة (NVMe).

في حين أن مصطلحي SSD وNVMe غالبًا ما يُستخدمان لوصف نوعين مختلفين من محركات الأقراص، إلا أنهما تقنيتان مختلفتان لتخزين البيانات يمكن استخدامهما لتكملة بعضهما البعض. تُعد محركات أقراص SSD نوعًا من أنواع التخزين القائمة على أشباه الموصلات المستخدمة مع تخزين بالذاكرة الوميضية، بينما NVMe هو بروتوكول لنقل البيانات مع انخفاض النفقات العامة للنظام مقابل لكل عملية إدخال/إخراج في الثانية (I/O، أو IOPS) والذي يُستخدم في محركات أقراص SSD مع الذاكرة الوميضية.

الاختلافات بين تقنية NVMe وSSD دقيقة ويمكن أن تكون مربكة. على الرغم من أن كل جهاز NVMe هو أيضًا محرك أقراص ذو حالة صلبة، إلا أن محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة ليست كلها محركات أقراص NVMe. وفقًا لتقرير شركة البيانات الدولية (IDC) لعام 2023، تم تصميم NVMe لتسريع نقل البيانات إلى الأنظمة المتصلة عبر ناقل PCI Express، وهو ناقل توسعة تسلسلي قياسي لتوصيل الكمبيوتر بجهاز طرفي واحد أو أكثر. ومع ذلك، لا تستخدم جميع محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD) تقنية PCIe؛ فبعضها يستخدم واجهات SATA وSAS الأقدم التي صُممت لمحركات الأقراص الصلبة HDD، ما يجعلها متوافقة مع الأجهزة القديمة.