ما هو التخزين المعرّف بالبرامج (SDS)؟

يُجرد SDS موارد التخزين المتاحة داخل بيئة التخزين الواسعة الخاصة بالمنظمة على نحو فعال، من خلال أنواع مختلفة من أجهزة التخزين وأنظمته. وفي حين أن أنظمة التخزين المتصل بالشبكة (NAS) أو أنظمة شبكة منطقة التخزين (SAN) التقليدية غالبًا ما تعتمد على أجهزة خاصة أو برامج خاصة بالمورد، فإن حلول التخزين المعرف بالبرامج (SDS) تستخدم بشكل عام أجهزة شائعة، مثل أي معيار صناعي أو خادم x86 server، ويمكنها توحيد الأنظمة غير المتوافقة بطريقة أخرى.

من خلال التجريد، يتيح التخزين المعرّف بالبرمجيات توفير الموارد المستند إلى السياسات والإدارة الديناميكية لموارد التخزين، بغض النظر عن أجهزة التخزين الفريدة المستخدمة. يستخدم التخزين المعرّف بالبرمجيات (SDS) المحاكاة الافتراضية لإنشاء مجموعة موحدة من موارد التخزين التي يمكن تخصيصها ديناميكيًا إما من خلال الأتمتة أو يدويًا عبر واجهة لوحة تحكم ممكّنة بالبرمجيات.

عادة ما تتكون البنية التحتية التقليدية لتخزين البيانات من أجزاء مختلفة من أجهزة التخزين، كل منها تدار بواسطة برامج خاصة. وغالبًا ما يؤدي هذا النهج إلى إنشاء بنية صلبة مرتبطة بأنظمة غير مرنة للبائعين أو الشركات المصنعة، مما يجعل الصيانة وترحيل البيانات والتوسع أكثر صعوبة. كما أصبحت تجزئة البيانات وانخفاض رؤية البيانات من المشكلات الأكبر حيث تساهم تقنيات التخزين التقليدية في زيادة صوامع البيانات وتعقيد النظام.

التخزين المعرّف بالبرمجيات يحرر المؤسسات من الاعتماد على البنية التحتية الاحتكارية ويوفر حرية اختيار البائعين والأجهزة الأنسب لاحتياجاتهم. كما يوفر التخزين المجرد مرونة وكفاءة أفضل وقابلية تطوير أسرع، مع القدرة على توسيع نطاق موارد التخزين المحددة بشكل مستقل عن عناصر مركز البيانات الأخرى، مثل موارد الحوسبة والشبكات.