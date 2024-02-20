ما هو التخزين المعرّف بالبرامج (SDS)؟

Storage
20 فبراير 2024

المؤلفون

Josh Schneider

Senior Writer

IBM Blog

Ian Smalley

Senior Editorial Strategist

ما هو التخزين المعرّف بالبرامج (SDS)؟

التخزين المعرف بالبرامج (SDS) هو منهجية تخزين بيانات يتم فيها استخدام طبقة برنامج لفصل موارد التخزين عن البنية التحتية الأساسية لأجهزة التخزين الفعلية.

يُجرد SDS موارد التخزين المتاحة داخل بيئة التخزين الواسعة الخاصة بالمنظمة على نحو فعال، من خلال أنواع مختلفة من أجهزة التخزين وأنظمته. وفي حين أن أنظمة التخزين المتصل بالشبكة (NAS) أو أنظمة شبكة منطقة التخزين (SAN) التقليدية غالبًا ما تعتمد على أجهزة خاصة أو برامج خاصة بالمورد، فإن حلول التخزين المعرف بالبرامج (SDS) تستخدم بشكل عام أجهزة شائعة، مثل أي معيار صناعي أو خادم x86 server، ويمكنها توحيد الأنظمة غير المتوافقة بطريقة أخرى.

من خلال التجريد، يتيح التخزين المعرّف بالبرمجيات توفير الموارد المستند إلى السياسات والإدارة الديناميكية لموارد التخزين، بغض النظر عن أجهزة التخزين الفريدة المستخدمة. يستخدم التخزين المعرّف بالبرمجيات (SDS) المحاكاة الافتراضية لإنشاء مجموعة موحدة من موارد التخزين التي يمكن تخصيصها ديناميكيًا إما من خلال الأتمتة أو يدويًا عبر واجهة لوحة تحكم ممكّنة بالبرمجيات.

عادة ما تتكون البنية التحتية التقليدية لتخزين البيانات من أجزاء مختلفة من أجهزة التخزين، كل منها تدار بواسطة برامج خاصة. وغالبًا ما يؤدي هذا النهج إلى إنشاء بنية صلبة مرتبطة بأنظمة غير مرنة للبائعين أو الشركات المصنعة، مما يجعل الصيانة وترحيل البيانات والتوسع أكثر صعوبة. كما أصبحت تجزئة البيانات وانخفاض رؤية البيانات من المشكلات الأكبر حيث تساهم تقنيات التخزين التقليدية في زيادة صوامع البيانات وتعقيد النظام.

التخزين المعرّف بالبرمجيات يحرر المؤسسات من الاعتماد على البنية التحتية الاحتكارية ويوفر حرية اختيار البائعين والأجهزة الأنسب لاحتياجاتهم. كما يوفر التخزين المجرد مرونة وكفاءة أفضل وقابلية تطوير أسرع، مع القدرة على توسيع نطاق موارد التخزين المحددة بشكل مستقل عن عناصر مركز البيانات الأخرى، مثل موارد الحوسبة والشبكات.

تصميم ثلاثي الأبعاد لكرات تتدحرج على مسار

أحدث الأخبار والرؤى حول الذكاء الاصطناعي  

تتوفر معارف وأخبار منسقة بمهارة حول الذكاء الاصطناعي والسحابة وغيرها في نشرة Think الإخبارية الأسبوعية. 

اشترك اليوم

أنواع التخزين المعرف بالبرامج

يشتمل التخزين المعرف بالبرمجيات (SDS)، بوصفه فئة، على كثير من التقنيات الفردية التي تفصل إدارة التخزين والموارد عن الأجهزة الأساسية، ولكل منها حالات استخدام تعتمد على المهام الخاصة بها. تتضمن بعض الأشكال الشائعة من SDS ما يلي:

  • أجهزة تخزين معرفة بالبرمجيات: أجهزة افتراضية تقوم بتكرار تطبيقات الأجهزة من خلال البرامج التي تعمل على الخدمات القياسية أو الأجهزة الافتراضية (VM)، وتوفر خدمات تخزين نموذجية مثل تكرار البيانات ونسخ البيانات والتزويد المرن.
  • شبكة التخزين الافتراضية (VSAN): تُجمع شبكة منطقة التخزين الافتراضية (SAN) التخزين المحلي من عدة خوادم مجمعة لإنشاء مجمع تخزين مشترك، مما يتيح للمنظمات استخدام التخزين المتصل مباشرة (DAS) في بيئة افتراضية دون مصفوفات التخزين المشتركة التقليدية. 
  • أنظمة ملفات التوسع الأفقي: نوع من أنظمة الملفات الموزعة المُصممة لتوسيع نطاقها أفقيًا من خلال إضافة مزيد من العقد إلى المجموعة، مما يعزز سعة التخزين والأداء عبر خوادم متعددة.
  • تخزين الكائنات المعرف بالبرامج (SDOS): أنظمة SDS متخصصة مصممة لمنهج تخزين الكائنات الذي يعامل البيانات الفردية ككائنات منفصلة بدلاً من التسلسل الهرمي للملفات أو كتل البيانات المجزأة.
  • تخزين معرف بالبرامج لتخزين الكتل: نوع آخر من أنظمة SDS المتخصصة المصممة خصيصًا لتخزين الكتل، مع ميزات مثل اللقطات والتزويد المرن وتكرار البيانات.
  • التخزين المعرّف بالبرامج لشبكات منطقة التخزين (SAN): تم تصميم SDS لتمكين إدارة التخزين المركزية والمحاكاة الافتراضية لموارد شبكة SAN.
  • التخزين المعرف بالبرامج للسحابة: تم تصميم SDS خصيصًا لبيئات التخزين السحابية، مما يوفر للمنظمات تخزينًا مرنًا وقابلاً للتطوير قائمًا على السحابة من خلال تجريد الأجهزة المادية الأساسية.
  • التخزين فائق الارتباط: تستخدم حلول البنية التحتية فائقة الارتباط (HCI) المحاكاة الافتراضية ليس فقط للتخزين المجرد، ولكن أيضا لمراكز البيانات بالكامل، بما في ذلك عناصر الحوسبة والشبكات. وكما تستخدم HCI المحاكاة الافتراضية لاستبدال أجهزة الشبكات بالشبكات المعرفة بالبرمجيات (SDN)، تستخدم HCI كذلك التخزين المعرف بالبرمجيات (SDS) لإدارة موارد التخزين لتحقيق تخصيص ديناميكي فعال للموارد.
IBM Storage FlashSystem

نظام الذاكرة الوميضية لـ IBM Storage: تحسين VMware من حيث التكلفة والبساطة والمرونة

اكتشف كيف يحسن نظام IBM FlashSystem بيئات VMware لتحقيق الكفاءة من حيث التكلفة والبساطة والمرونة. تسلط هذه الجلسة الضوء على كيفية تعزيز نظام FlashSystem سلامة البيانات وسهولة الوصول إليها وتحسين الأداء، ما يجعله حلاً مثاليًا للبنى التحتية الحديثة لتكنولوجيا المعلومات.
استكشِف IBM Storage FlashSystem

فهم كيفية عمل التخزين المعرف بالبرامج

يحقق التخزين المعرف بالبرمجيات (SDS) عملية تجريد التخزين من خلال طبقة برمجية، مثل مراقب الأجهزة الافتراضية (hypervisor). ويعمل هذا البرنامج كنظام إشرافي مركزي قادر على إدارة جميع موارد التخزين المتاحة ومحاكاتها افتراضيًا والتحكم فيها بشكل فعال عبر أنواع مختلفة من التخزين، بما في ذلك SAN و SSD وغير ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يزيد برنامج مراقبة الأجهزة الافتراضية للتخزين من توافر الموارد الإجمالية وسرعتها واستخدامها عبر أنظمة التخزين المتباينة مع تحسين المرونة والكفاءة، وتوفير خدمات قيمة مثل التزويد الآلي واللقطات وتكرار البيانات والنسخ المتماثل.

كطبقة افتراضية، يمكن أن يوفر برنامج مراقبة الأجهزة الافتراضية للتخزين وصولاً مركزيًا ومبسطًا للتخزين، مما يبسط عمليات تقنية المعلومات إلى حد كبير ويبسط التكامل السلس لنماذج التخزين غير المتشابهة أو غير المتوافقة المناسبة للتطبيقات المتنوعة.

الميزات الرئيسية للتخزين المعرف بالبرامج

تتكون حلول التخزين المعرّف بالبرامج (SDS) من عدة سمات رئيسية.

طبقة البرنامج

ميزة مميزة للتخزين المعرف بالبرمجيات (SDS) هي طبقة برمجية تعتبر تطبيقًا لإدارة التخزين القادرة على توفير وإدارة وتحسين كافة موارد التخزين.
المحاكاة الافتراضية للتخزين

من خلال المحاكاة الافتراضية، تقوم حلول SDS بفصل التخزين عن الأجهزة الأساسية وتوفر وصولًا على مستوى النظام إلى جميع موارد التخزين.
مجموعة التخزين

يتم إنشاء مجموعة مجمعة وموحدة ومركزية لجميع وحدات التخزين المتاحة من خلال المحاكاة الافتراضية، مما يتيح تخصيص الموارد الديناميكية والاستخدام الأمثل لسعة التخزين.
واجهات برمجة التطبيقات (APIs)

تعد واجهات برمجة التطبيقات ميزة مشتركة بين حلول SDS، حيث تعمل على تمكين التوافق بين الأنظمة والبرامج والأجهزة المختلفة.
إدارة البيانات

يسهل التخزين الموحد والمركزي في توفير مجموعة من قدرات ميزات إدارة البيانات، بما في ذلك حماية البيانات والنسخ المتماثل وإلغاء البيانات المكررة (ممارسة حذف نسخ الملفات غير المرغوب فيها والتكرار) والتعافي من الكوارث.

ميزات التخزين المعرف بالبرامج

بالإضافة إلى تحسين الكفاءة والأداء، يقدم SDS العديد من الميزات المفيدة للمنظمات.

وفورات التكاليف

التخزين المعرف بالبرمجيات (SDS) هو طريقة فعالة من حيث التكلفة لتعظيم قيمة موارد التخزين الحالية وتحسين سعة التخزين المملوكة دون شراء أجهزة جديدة. ومن خلال تحرير موارد التخزين من الأجهزة الأساسية، يسمح SDS أيضًا للمنظمات باستخدام بدائل تخزين منخفضة التكلفة بدلاً من امتلاك أجهزة خاصة باهظة الثمن.

تحسين التوافق

نظرا لأن التخزين الافتراضي لا يعتمد على أي قيود على الأجهزة المملوكة أو البرامج، فإن SDS يمثل طريقة فعالة لتحرير المنظمات من قيود المورد، مما يسمح بمزيد من المرونة في اختيار الأجهزة.

العمليات المبسطة

يمكن للتخزين المعرف بالبرمجيات (SDS) تبسيط كثير من المهام المتعلقة بإدارة التخزين بشكل كبير، مما يقلل من نفقات تقنية المعلومات إما عن طريق أتمتة أو تبسيط أحمال التشغيل المعقدة المتعلقة بتوفير التخزين والمراقبة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

قابلية التوسع

يُعد SDS مناسب تمامًا للعمليات التي لا تسعى إلى توسيع نطاقها رأسيًا فحسب، وإنما توسيعه أفقيًا كذلك. حيث يدعم SDS قابلية التوسع الخطي من خلال تمكين المنظمات من إضافة عقد تخزين إضافية بسهولة—بما في ذلك أقراص SAN و SSD وغيرها—دون الحاجة إلى إضافة عقد حوسبة وشبكة غريبة.

حالات استخدام التخزين المعرّف بالبرامج

يعد التخزين المعرف بالبرامج (SDS) حلاً قيما للمنظمات التي تتطلع إلى تحسين بنية التخزين الخاصة بها إما من أجل الكفاءة أو التوافق أو المرونة، ويمكن أن يثبت قيمة أكبر للعديد من حالات الاستخدام المحددة الشائعة في البيئة الرقمية اليوم، بما في ذلك ما يلي.

بيئات محاكاة افتراضية

غالبًا ما يتم نشر حلول SDS في إدارة البيئات الافتراضية، حيث يكون إعادة تخصيص التخزين الديناميكي ذا قيمة خاصة لتحسين الأجهزة الافتراضية (VM) استنادًا إلى متطلبات أحمال التشغيل.
الحوسبة السحابية

فيما يتعلق بالمؤسسات التي تتبنى الحوسبة السحابية وبيئاتها السحابية الخاصة والسحابية العامة والسحابية الهجينة، يوفر SDS إطارًا فعالاً من حيث التكلفة ويمتاز بأسلوب رشيق لتسهيل النقل بين إدارة البيانات المحلية والمستندة إلى سحابة.
الحوسبة عالية الأداء (HPC)

غالبًا ما تستفيد المنظمات التي تعمل في مشاريع كثيفة البيانات تتطلب حوسبة عالية الأداء، مثل النمذجة العلمية والتعلم الآلي، من SDS لتخصيص التخزين المحسن والديناميكي وإدارته.
تحليلات البيانات الكبيرة

يتفوق SDS القابل للتوسع والمرن بطبيعته، في تخزين ومعالجة كميات كبيرة من البيانات، مما يجعله مفيدًا بشكل خاص لتحليل البيانات الكبيرة.
التعافي من الكوارث

في مختلف الصناعات، يوفر SDS حماية قوية للبيانات من أجل التعافي المرن من الكوارث. وعندما يكون توفر البيانات وسلامتها أمرًا بالغ الأهمية للمهام، يتم استخدام SDS لتسريع عملية تكرار البيانات لتقليل فترات التعطل وضمان استمرارية الأعمال.

الموارد

إتقان أمن البيانات: حماية معلوماتك الحساسة

استكشف أساسيات أمن البيانات وتعرَّف على كيفية حماية أكثر أصول مؤسستك قيمة؛ البيانات. تعرَّف على أنواع الأدوات والاستراتيجيات المختلفة التي ستساعد على حماية المعلومات الحساسة من التهديدات الإلكترونية الناشئة.
تعزيز حماية البيانات باستخدام IBM Storage Defender وFlashSystem

سترشدك هذه الندوة عبر الإنترنت عند الطلب إلى أفضل الممارسات لزيادة الأمان، وتحسين الكفاءة، وضمان استعادة البيانات باستخدام حل متكامل مصمم لتقليل المخاطر وفترات التعطل. لا تفوِّت المعارف المستمدة من خبراء الصناعات.
تحسين أعباء عمل البيانات والذكاء الاصطناعي باستخدام حلول التخزين من IBM

تعرَّف على كيفية التغلب على تحديات البيانات لديك من خلال التخزين عالي الأداء للملفات والكائنات، والمصمم لتعزيز عمليات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات مع ضمان أمن البيانات وقابليتها للتوسع.
تعزيز الأداء باستخدام تقنية التخزين بالذاكرة الوميضية

تعرَّف على أنواع الذاكرة الوميضية والتخزين واستكشف كيفية استخدام الشركات لتقنية الذاكرة الوميضية لتعزيز الكفاءة، وتقليل زمن الانتقال، وضمان استدامة بنية تخزين البيانات في المستقبل.
تحسين المرونة الإلكترونية باستخدام IBM FlashSystem

تعرَّف على كيفية مساهمة IBM FlashSystem في تعزيز أمن البيانات ومرونتها، والحماية من برامج الفدية والهجمات الإلكترونية من خلال الأداء المحسّن واستراتيجيات الاسترداد.
حلول ذات صلة
IBM Storage DS8000

يُعدّ IBM Storage DS8000 نظام التخزين الأسرع والأكثر موثوقية وأمانًا لأنظمة IBM zSystems وخوادم IBM Power.

 استكشف Storage DS8000
حلول تخزين البيانات للمؤسسات

IBM Storage هي مجموعة من أجهزة تخزين البيانات والتخزين المعرف بالبرامج وبرامج إدارة التخزين.

 استكشف حلول تخزين البيانات
خدمات دعم الأجهزة والبرامج  

توفر IBM دعمًا استباقيًا لخوادم الويب والبنية التحتية لمراكز البيانات لتقليل فترة التعطل وتحسين توفر حلول تكنولوجيا المعلومات.

 خدمات خوادم الويب
اتخِذ الخطوة التالية

بدءًا من إدارة البيئات السحابية الهجينة إلى ضمان مرونة البيانات، تُمكِّنك حلول التخزين من IBM من استكشاف رؤى قيِّمة من بياناتك مع الحفاظ على حماية قوية ضد التهديدات.

 استكشف حلول تخزين البيانات ألقِ نظرة على قدرات المنتج