ما المقصود بالبنية التحتية فائقة الارتباط؟

للحصول على فهم أفضل للبنية التحتية فائقة الارتباط، من المفيد مقارنة الاختلافات بين HCI والبنية التحتية المتقاربة (CI):

البنية التحتية المتقاربة

للجمع بين ميزات الحوسبة والشبكات والتخزين في نظام واحد يمكن إدارته، تقوم مراكز البيانات التي تستخدم منهجية متقاربة بدمج عناصر مختلفة مثل الخوادم والتخزين والشبكات في حلول فريدة تمت هندستها مسبقًا تتكون من أجهزة معيارية أو مصممة لهذا الغرض.

تعمل أنظمة CI على تبسيط النشر والإدارة مقارنة بالأنظمة غير المتقاربة ولكنها تفشل في الاستفادة الكاملة من المحاكاة الافتراضية للبرامج. وعلى الرغم من الجمع بين بعض عناصر البنية التحتية المتقاربة، إلا أن هذه الأنظمة ماتزال تحتاج إلى عدة أجزاء من أجهزة الفريدة (والتي يمكن أن تكون متخصصة ومكلفة) ودعم تقنية المعلومات لدمج وإدارة النظام بالكامل.

البنية التحتية فائقة الارتباط

تخطو الأنظمة فائقة الارتباط خطوة إلى الأمام نحو التقارب. فبدلاً من دمج عناصر مختلفة من الأجهزة المتخصصة، تنشئ الأنظمة فائقة الارتباط إصدارات افتراضية من كل عنصر من عناصر مركز البيانات (الحوسبة والتخزين والشبكات) داخل خادم x86 server.

يوفر حل البنية التحتية فائق الارتباط إمكانية الوصول إلى الإدارة وأتمتة الموارد من خلال طبقة برمجية تُعرف باسم مراقب الأجهزة الافتراضية (hypervisor) - وهو نظام واحد قادر على دمج جميع العناصر الافتراضية في منصة فائقة الارتباط واحدة.