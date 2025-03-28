ما المقصود بإدارة مركز البيانات؟

لتزويد الأطراف المعنية بخدمات تقنية المعلومات الحيوية، يتعين على المنظمات إبقاء مراكز البيانات الخاصة بها قيد التشغيل وآمنة ومتوافقة. تشمل إدارة مركز البيانات المهام وأدوات الإدارة اللازمة للقيام بذلك. يعرف الشخص المسؤول عن تنفيذ هذه المهام باسم مدير مركز البيانات.
سواء كان في الموقع فعليًا أو عن بعد، يقوم مدير مركز البيانات بإجراء الصيانة العامة—مثل ترقيات البرامج والأجهزة أو التنظيف العام أو تحديد الترتيب المادي للخوادم—ويتخذ تدابير استباقية أو تفاعلية ضد أي تهديد أو حدث يضر بأداء مركز البيانات والأمان والامتثال.
تشمل المسؤوليات النموذجية لمدير مركز البيانات ما يلي:
توجد برامج اعتماد لطلاب تقنية المعلومات والمحترفين الذين يرغبون في اكتساب أو تعزيز المهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في إدارة مركز البيانات.
إدارة الأصول داخل مركز بيانات المؤسسة معقدة بطبيعتها. غالبًا ما يتكون مركز البيانات من أجهزة وبرامج من بائعين متعددين، بما في ذلك العديد من التطبيقات والأدوات. يمكن لبيئة مركز البيانات أيضًا التعايش والتفاعل مع بيئات سحابية خاصة من عدد من موفري الخدمات السحابية. يمكن أن يكون لكل مكون من مكونات الأجهزة ومثيل البرمجيات والبيئة المستندة إلى السحابة شروطها التعاقدية أو الضمان أو واجهة المستخدم أو أذونات الترخيص الخاصة بها. يحتوي كل عنصر من عناصر مركز البيانات أيضا على عمليات وإجراءات فريدة يجب اتباعها عند تنفيذ التصحيحات أو الترقيات. في حين أن التعقيد يمثل تحديًا في حد ذاته، إلا أنه عاملاً مساهمًا (إن لم يكن سببًا مباشرًا) للعديد من التحديات الأخرى التي تواجهها عند إدارة مركز البيانات.
نظرًا لبيئة مركز البيانات المعقدة متعددة البائعين، قد يكون من الصعب على مدراء مراكز البيانات ضمان دعم جميع اتفاقيات مستوى الخدمة. يمكن أن تمتد اتفاقيات مستوى الخدمة هذه إلى:
يمكن لمديري مراكز البيانات أن يكافحوا في بيئة معقدة من أجل تتبع الضمانات التي انتهت صلاحيتها أو ما يغطيه كل ضمان. ومن دون رؤية معلومات الضمان، قد يتم إنفاق الأموال بلا داعٍ على مكونات ربما تمت تغطيتها بطريقة أخرى.
بخصوص مراكز البيانات الخاصة، يمكن لموظفي تقنية المعلومات وتكاليف الطاقة والتبريد استهلاك قدر كبير من الميزانية المحدودة المخصصة لما يعتبر عادة تكلفة غير ذات قيمة مضافة للمؤسسة.
قد يضطر مدراء مراكز البيانات إلى استخدام معدات غير كافية أو قديمة لمراقبة عمليات مركز البيانات المعقدة الخاصة بهم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى فجوات في رؤية الأداء وتوزيع عبء العمل غير الفعال. كما يتأثر تخطيط القدرة سلبًا، نظرا حيث قد لا يتمكن مدراء مراكز البيانات الذين يعتمدون على معدات متباينة أو قديمة من الحصول على المقاييس الدقيقة اللازمة لتقييم مدى تلبية مركز البيانات للمتطلبات الحالية.
غالبا ما يعمل مديرو مراكز البيانات مع عدد محدود من الموظفين والطاقة والمساحة بسبب قيود الميزانية. وفي كثير من الحالات، يفتقرون أيضًا إلى الأدوات المناسبة اللازمة لإدارة هذه الموارد المحدودة بفعالية. يمكن أن تعيق الموارد المحدودة إدارة الخدمة ، ما يؤدي إلى تسليم موارد تكنولوجيا المعلومات المتأخرة أو غير الكافية لمستخدمي الأعمال والأطراف المعنيين الآخرين عبر المجموعة.
تعمل العديد من المنظمات على تقليل بصمتها الكربونية، مما يعني إيجاد طرق لتقليل استهلاك الطاقة في مراكز البيانات الخاصة بها والانتقال إلى مصادر الطاقة الخضراء. يتم تكليف مدراء مراكز البيانات بتنفيذ الأجهزة والإجراءات التي تقلل من البصمة الكربونية لبيئتهم مع التعامل في نفس الوقت مع تعقيد مركز البيانات الحالي والموارد المحدودة.
يمكن لمدراء مراكز البيانات استخدام حل إدارة البنية التحتية لمركز البيانات (DCIM) لتبسيط مهام الإدارة الخاصة بهم وتحقيق تحسين أداء تقنية المعلومات. يوفر برنامج DCIM نظامًا أساسيًا مركزيًا حيث يمكن لمدراء مراكز البيانات مراقبة جميع عناصر مركز البيانات وقياسها وإدارتها والتحكم فيها في الوقت المناسب- من مكونات تقنية المعلومات المحلية إلى مرافق مركز البيانات مثل التدفئة والتبريد والإضاءة.
باستخدام حل DCIM، يكتسب مدراء مراكز البيانات رؤية واحدة مبسطة لمركز البيانات الخاص بهم ويمكنهم فهم ما يحدث بشكل أفضل في البنية التحتية لتقنية المعلومات.
يوفر حل DCIM رؤية لما يلي:
يمكن أن يساعد حل DCIM أيضًا مدراء مراكز البيانات على اعتماد المحاكاة الافتراضية لدمج موارد تقنية المعلومات الخاصة بمركز البيانات لديهم وإدارتها بشكل أفضل. يمكن لحلول DCIM الأكثر تقدمًا أتمتة المهام والتخلص من الخطوات اليدوية، مما يوفر وقت مدير مركز البيانات ويقلل التكاليف.
مركز بيانات الموقع المشترك هو خدمة تابعة لجهة خارجية توفر للمنظمة مساحة مادية وإدارة المرافق لخوادمها الخاصة وأصول تقنية المعلومات المرتبطة بها. وفي حين أن المنظمة ما تزال مسؤولة عن التوظيف وإدارة مكونات مركز البيانات الخاصة بها، فإن خدمة الموقع المشترك تزيل العبء والتكاليف المرتبطة ببناء مساحة مادية وتشغيلها وصيانتها.
تتوفر حلول الأجهزة والسحابة المختلطة والذكاء الاصطناعي لمساعدة مدراء مراكز البيانات على تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بمنظماتهم مع تعظيم أداء مركز البيانات. على سبيل المثال، يمكن للخادم المناسب تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير وتحرير مساحة فعلية- في بعض الحالات، تصل إلى 75% و67% على التوالي.
عند استخدام الكهرباء فأنت تهدف إلى الحصول على قدرة كافية لإنجاز المهمة، ولكن ليس بالقدر الذي يؤدي إلى إهدار الكهرباء عند عدم استخدامها. تستخدم التقنية السحابية المختلطة والذكاء الصناعي لتبسيط العمليات وتوفير الطاقة وزيادة الأداء، مما يجعل الاستدامة معزّزًا حقيقيًا للأعمال، مع تحقيق عوائد على استثماراتك في ذات الوقت.
قلل من بصمتك: يمكن أن تقلل خوادم IBM® LinuxONE Rockhopper 4 من استهلاك الطاقة بنسبة 75% والمساحة بنسبة 67% (عند مقارنتها بأحمال العمل نفسها على خوادم x86 ذات الظروف والموقع المماثل) [1]. باستخدام مراكز البيانات الموفرة للطاقة وأعباء العمل المدمجة والبنية الأساسية المحسنة، يمكنك توفير المال وتقليل بصمتك.
أتمتة استخدامك للطاقة: مع IBM® Turbonomic®، احرص على أتمتة استخدامك للطاقة لتحسين كفاءة الطاقة. قم بقياس الموارد وتحليلها وإدارتها بذكاء لضمان استهلاك التطبيقات لما تحتاجه بالضبط على الدوام.
تبسيط إدارة البيانات: استمتع بالأداء والكفاءة الرائدين في السوق من خلال مجموعة منصة IBM Storage FlashSystem الموحدة، ما يتيح لك تبسيط التعقيد في الإدارة وتحليل البيانات والعمليات في البيئات المحلية والقائمة على السحابة المختلطة وبيئات الحاويات.
[1] مقارنة طراز IBM Machine Type 3932 Max 68 الذي يتكون من درج CPC ودرج الإدخال/الإخراج لدعم الشبكة والتخزين الخارجي مع 68 IFLs و7 تيرابايت من الذاكرة في إطار واحد مقابل مقارنة 36 X86 Server (2 Skylake Xeon Gold Chips، المزود بـ 40 نواة) بإجمالي 1440 نواة. تم قياس استهلاك الطاقة لطراز IBM Machine Type 3932 Max 68 على الأنظمة وتم تأكيده باستخدام مقدر IBM Power لتوصيف نموذج IBM Machine Type 3932 Max 68. استندت قيم الطاقة x86 إلى قيم طاقة IDC QPI في فبراير 2023 وتم تخفيضها إلى 55٪ استنادًا إلى قياسات خوادم x86 بواسطة IBM والقيم المرصودة في هذا المجال. تمت مقارنة X86 Server مع استخدامات ما يقرب من .6083 كيلوواط ساعة، 55٪ من قيمة واط نظام IDC QPI. تفترض التوفيرات أن عامل فعالية استخدام الطاقة (PUE) في جميع أنحاء العالم يبلغ 1.55 لحساب الطاقة الإضافية اللازمة للتبريد. يستند عامل فاعلية استخدام الطاقة على الاستطلاع العالمي الذي أجراه معهد Uptime بشأن مراكز البيانات لعام 2021 (الرابط موجود خارج موقع ibm.com). تتطلب حسابات مساحة نظام x86 عدد 3 أرفف. قد تختلف النتائج بناءً على الاستخدام والموقع الخاص بالعميل.