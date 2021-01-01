تقنية المعلومات المستدامة مع IBM Turbonomic
قم بتشغيل الاستدامة في مركز البيانات باستخدام الأتمتة التي يمكنك الوثوق بها
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IBM Turbonomic تقنية المعلومات المستدامة التوضيحية
قلل من البصمة الكربونية

يمكنك إحداث تأثير فوري على استخدام الطاقة من خلال تحسين كيفية تخصيص موارد البنية التحتية لموارد البنية التحتية للمعلومات التكنولوجية في جميع أنحاء النظام البنائي. يستخدم IBM Turbonomic الأتمتة الذكية لمساعدتك على القيام بذلك.

  • قم بقياس استخدامك للطاقة ومستويات CFP في مركز بيانات أحمال التشغيل
  • تحديد النقاط الساخنة وفرص التحسينات في التنقيب عن النفط والغاز وتقدير الوفورات المحتملة
  • تهيئة الموارد تلقائياً لتقليل هدر الطاقة وانبعاثات الكربون دون التأثير على الأداء
  • الإبلاغ عن استخدام الطاقة وبرنامج حماية البيئة البحرية وكذلك النتائج المترتبة على الإجراءات المتخذة للحد من التأثير
ابدأ تجربتك المجانية لمدة 30 يوماً

تسريع عمليات المعلومات التعليمية، وتعزيز عملية التطبيق، وتقليل تكاليف السحابة.

السمة الرئيسية

فهم الاستخدام الحالي تنفيذ إجراءات مستدامة مقارنة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
تشغيل تكنولوجيا المعلومات الخضراء تكنولوجيا المعلومات الاستدامة محلياً

الاستفادة من الأتمتة لقيادة استراتيجية الاقتصاد الدائري المحلي التي تطيل دورات حياة الأجهزة وتقلل من النفايات الإلكترونية.

 تعرَّف على المزيد كفاءة الطاقة في البنية التحتية

دمج مركز البيانات الأصل لتحقيق وفورات في تكاليف النفقات الرأسمالية وإجراء عمليات شراء أكثر فعالية موجهة لتحقيق نمو مستدام في البنية التحتية.

 تعرَّف على المزيد الحوسبة السحابية والاستدامة البيئية

حدد مزود السحابة مع الأخذ في الاعتبار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتطبيق عملية اتخاذ القرار المدعومة بالذكاء الاصطناعي على جهودك في السحابة.

 تعرَّف على المزيد
المعلومات التكنولوجية الخضراء الموارد الخضراء
تسريع العمليات المالية وتقنية المعلومات المستدامة

يواجه المديرون التنفيذيون في شركات تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء الصناعات ضغوطًا متزايدة لتعظيم قيمة الأعمال وضمان النمو المستدام بيئيًا. استكشف كيف يمكن لفرق عمل السحابة وفرق عمل المعلومات التعاون في تحقيق أهداف السحابة والميزانية والاستدامة.  

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تقرير النظراء لعام 2023: تحقيق تقنية المعلومات المستدامة مع IBM Turbonomic

وفي مجال مكافحة تغير المناخ، يلعب قادة المعلوماتية دورًا في تعزيز مبادرات الاستدامة في مجموعتهم. يجب أن تقلل عمليات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الانبعاثات والأثر البيئي دون التأثير على العمليات التجارية. قم بتنزيل هذا التقرير للتعرف على كيفية تحقيق مستخدمي IBM Turbonomic لأهداف تكنولوجيا المعلومات الخضراء والتحول الرقمي.

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دراسة الحالة

التقنية شركة IBM Hursley تقود الابتكار مع تقليل الأثر البيئي إلى أدنى حد ممكن

منذ خمسينيات القرن العشرين، IBM هورسلي، وهي شركة مركز السحابة المملوكة لشركة IBM والموجودة في هامبشاير إنجلترا، كانت رائدة في مجال البحث والتطوير والابتكار. واليوم، يركز فريق IBM هورسلي اليوم أيضًا على الاستدامة المؤسسية ويستخدم منصة IBM Turbonomic في رحلة المعلومات التكنولوجية إلى الحياد الكربوني.

تكنولوجيا المعلومات وقت التوربو

ابدأ رحلتك إلى التطبيق العملي المستمر مع تقليل التكلفة بأمان.

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