يمكنك إحداث تأثير فوري على استخدام الطاقة من خلال تحسين كيفية تخصيص موارد البنية التحتية لموارد البنية التحتية للمعلومات التكنولوجية في جميع أنحاء النظام البنائي. يستخدم IBM Turbonomic الأتمتة الذكية لمساعدتك على القيام بذلك.
تسريع عمليات المعلومات التعليمية، وتعزيز عملية التطبيق، وتقليل تكاليف السحابة.
الاستفادة من الأتمتة لقيادة استراتيجية الاقتصاد الدائري المحلي التي تطيل دورات حياة الأجهزة وتقلل من النفايات الإلكترونية.
دمج مركز البيانات الأصل لتحقيق وفورات في تكاليف النفقات الرأسمالية وإجراء عمليات شراء أكثر فعالية موجهة لتحقيق نمو مستدام في البنية التحتية.
حدد مزود السحابة مع الأخذ في الاعتبار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتطبيق عملية اتخاذ القرار المدعومة بالذكاء الاصطناعي على جهودك في السحابة.
يواجه المديرون التنفيذيون في شركات تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء الصناعات ضغوطًا متزايدة لتعظيم قيمة الأعمال وضمان النمو المستدام بيئيًا. استكشف كيف يمكن لفرق عمل السحابة وفرق عمل المعلومات التعاون في تحقيق أهداف السحابة والميزانية والاستدامة.
وفي مجال مكافحة تغير المناخ، يلعب قادة المعلوماتية دورًا في تعزيز مبادرات الاستدامة في مجموعتهم. يجب أن تقلل عمليات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الانبعاثات والأثر البيئي دون التأثير على العمليات التجارية. قم بتنزيل هذا التقرير للتعرف على كيفية تحقيق مستخدمي IBM Turbonomic لأهداف تكنولوجيا المعلومات الخضراء والتحول الرقمي.
منذ خمسينيات القرن العشرين، IBM هورسلي، وهي شركة مركز السحابة المملوكة لشركة IBM والموجودة في هامبشاير إنجلترا، كانت رائدة في مجال البحث والتطوير والابتكار. واليوم، يركز فريق IBM هورسلي اليوم أيضًا على الاستدامة المؤسسية ويستخدم منصة IBM Turbonomic في رحلة المعلومات التكنولوجية إلى الحياد الكربوني.