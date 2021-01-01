منذ خمسينيات القرن العشرين، IBM هورسلي، وهي شركة مركز السحابة المملوكة لشركة IBM والموجودة في هامبشاير إنجلترا، كانت رائدة في مجال البحث والتطوير والابتكار. واليوم، يركز فريق IBM هورسلي اليوم أيضًا على الاستدامة المؤسسية ويستخدم منصة IBM Turbonomic في رحلة المعلومات التكنولوجية إلى الحياد الكربوني.