ما هي التكلفة الإجمالية للملكية (TCO)؟

في البيئات الهجينة والقائمة على السحابة أولاً، يُعد فهم التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) أمراً ضرورياً لمواءمة الاستثمارات التكنولوجية مع نتائج الأعمال. فهي تمكّن المؤسسات من تجاوز أسعار البيع الظاهرية والكشف عن الأثر المالي الحقيقي لقرارات تكنولوجيا المعلومات.

على سبيل المثال، لنفترض أن مؤسسة ما تسعى لزيادة سعة تخزين البيانات لديها، وهي بصدد المفاضلة بين اختيار حل تخزين محلي، أو إضافة المزيد من التخزين السحابي، أو الجمع بين الخيارين معاً.

يتطلب شراء خوادم داخلية إضافية استثماراً أولياً أكبر في الأجهزة، والبنية التحتية للشبكة، ومساحة مركز البيانات. قد تكون هناك أيضا زيادة في تكاليف الأفراد والصيانة والترقية والكهرباء التي تأتي مع التشغيل في الموقع. مع ذلك، يمكن لهذا الخيار أن يوفر قدراً أكبر من الأمان والتحكم، وهي مزايا لها قيمتها الخاصة.

تتطلب خطط اشتراك التخزين السحابي استثماراً أولياً أقل بكثير، كما تتطلب أعباءً إدارية أقل—حيث يتولى المزود مهام صيانة الأجهزة، والأمن، وعمليات مركز البيانات، وغير ذلك الكثير. كما أن هذا الحل أكثر قابلية للتطوير، وهي سمة قد تساوي الكثير بالنسبة لشركة تحتاج إلى مثل هذه المرونة.

على الرغم من أن التكلفة الأولية قد تكون أقل، إلا أن هناك غالباً رسوماً إضافية مرتبطة بالتخزين السحابي، مثل النفقات الشهرية بناءً على استهلاك الموارد أو رسوم خروج البيانات، أو ترقية باقات الإنترنت لاستيعاب حركة البيانات بين الأنظمة المحلية والسحابة. في كلتا الحالتين، قد تكون هناك تكاليف مرتبطة بنقل البيانات (مثل الوقت المستغرق في عملية النقل، أو رسوم النقل في حالة التخزين السحابي) أو الوقت الذي يقضيه الموظفون في تعلم الأنظمة الجديدة.

تُعد التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) عملية حسابية حيوية للمؤسسات عند تقييم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات. تقدم الحوسبة السحابية، والبرمجيات كخدمة (SaaS)، والبنية التحتية كخدمة (IaaS)، وغيرها من التقنيات نقاط قوة وضعف مالية تختلف عما كانت عليه التقنيات السابقة المعتمدة في الموقع.



يمكن أن تساعد التكلفة الإجمالية للملكية الشركات على تحديد ما إذا كان منتج أو خدمة معينة تقدم قيمة تجارية كافية لاعتمادها. من خلال توفير صورة مالية أكثر دقة للتكلفة الكاملة للمنتج، يمكن أن تساعد التكلفة الإجمالية للملكية في تحسين تخصيص الموارد وإدارة الميزانية وتقييم البائعين وغير ذلك.