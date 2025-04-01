IBM Storage Utility تمكنك من الحصول على التخزين بطريقتك الخاصة، من خلال الدفع مقابل السعة فقط عند استهلاكك لتكنولوجيا المعلومات. نحن نحدد احتياجاتك الحالية والمستقبلية ونقوم بتحديد احتياجاتك الحالية والمستقبلية ونقوم بتحديد السعة المتوقعة بالكامل في اليوم الأول مما يمنحك أقصى قدر من الأداء دون أي انقطاع أثناء طفرات النمو.

الخيار لك في الدفع مقابل السعة التي تستهلكها مبادرات أعمالك في استهلاك المعلومات.