IBM Storage FlashSystem 7600

اكتشاف أسرع للتهديدات، وأداء محسّن، وكفاءة طاقة أعلى.

استكشف التكوينات والأسعار تجربة افتراضية تفاعلية
وحدة خادم IBM Storage FlashSystem 7600
فعالية افتراضية مباشرة: مستقبل التخزين يبدأ في فبراير 2026
تستعد IBM لإطلاق المرحلة التالية من تطوُّر التخزين - والذي يُعيد تعريف دور التخزين داخل مؤسستك: أساس أكثر ذكاءً وقائم على الذكاء الاصطناعي لمستقبل أعمالك. انضم إلينا يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة
إعادة ابتكار المرونة: بناء استراتيجية مرونة إلكترونية قائمة على الذكاء الاصطناعي وجاهزة للمستقبل
تتسارع الهجمات الإلكترونية. تزداد اللوائح صرامة. هل استراتيجيتك جاهزة؟ شاهِد إعادة التشغيل.

أداء قوي لأحمال التشغيل متوسطة المدى

يعد IBM Storage FlashSystem 7600 حل تخزين فعالاً من حيث التكلفة يدعم جميع قدرات IBM FlashSystem المتقدمة ويوفر توازنًا متميزًا بين الأداء والسعة وخيارات الاتصال للمؤسسات الحديثة. فهو يوفر أداءً مذهلاً بسيطًا وذكيًا وآمنًا.

 ندوة عبر الإنترنت عند الطلب: تعزيز أمن بياناتك الآن مع IBM Power Cyber Vault، الحل الأمثل لمواجهة تهديدات اليوم.
فائق الأداء والوفرة

ما يصل إلى 24 جهازًا وميضيًا عالي التوفر بتقنية NVMe في درج حاوية تخزين مكون من وحدتين مع تكرار شبكي عبر 3 مواقع لمنع وجود نقطة إخفاق واحدة.
قابل للتوسع ليناسب بيئات من أي حجم

حل ذكي وذاتي التحسين يسهل إدارته، مما يمكّن المنظمات من التغلب على تحديات التخزين مع تناميها.
حل معقول التكلفة وذو قيمة عالية

طبقات عالية الكثافة من التخزين بالذاكرة الوميضية في حزمة معقولة التكلفة تشمل ميزات مثل الضغط والتحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
مرونة إلكترونية حتى الصميم

يراقب FlashCore Module 5 (FCM5) البيانات من كل عملية إدخال/إخراج باستمرار باستخدام نماذج MK لاكتشاف الحالات الشاذة مثل برامج الفدية في أقل من دقيقة.1

تعرَّف على المبلغ الذي يمكنك توفيره مع  IBM FlashSystem

أدخِل تفاصيل بيئة التخزين الخاصة بك لتقدير التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) والوفورات التقريبية التي يمكن أن يقدِّمها نظام الذاكرة الوميضية.

التقييمات

المواصفات

المواصفات:
السعة القصوى الفعَّالة داخل حاوية واحدة:
- 7.2 PBe 		أقصى عرض للنطاق الترددي:
- 55 جيجابت/ثانية 
التنسيق:
حاوية 2U		الحد الأقصى لمنافذ الإدخال / الإخراج: 
- 32
السعة القصوى الفعالة في شبكة FlashSystem:
- 230 PBe		الذاكرة: 
- 768 جيجابايت
- 1.5 تيرابايت

الاتصال: (اختياري)
- FC أو NVMe/FC بسرعة 32 جيجابت/ثانية
- iSCSI أو NVMe/TCP بسرعة 25/10 جيجابت/ثانية
- iSCSI أو NVMe/TCP بسرعة 100/40 جيجابت/ثانية
- FC أو NVMe/FC بسرعة 64 جيجابت/ثانية

الحد الأقصى لعمليات الإدخال والإخراج (قراءة بحجم 4 كيلوبايت في الذاكرة المؤقتة)
- 4.3 مليون 

تعرَّف على المزيد حول خيارات FlashSystem.

استكشِف التفاصيل الفنية والميزات وحالات الاستخدام لمنتجات التخزين بالذاكرة الوميضية الشهيرة.

سريع، وذكي، وبسعر مناسب

استفد من البرمجيات المدمجة عالية الجودة على مستوى المؤسسات ونظام التشغيل الذي يمكنه بث حياة جديدة في أنظمة التخزين القديمة الخاصة بك ويحميك من الهجمات الإلكترونية الوشيكة. تصميم مدمج لمواقع الحافة محدودة المساحة مع قدرات متسقة للتشغيل المحلي والهجين. مثالية لتخزين الحافة والبيئات الافتراضية وبيئات الحاويات.

دراسات حالة

ممر غرفة الخوادم
Evolution Systems

استخدمت Evolution Systems تقنية  IBM Storage FlashSystem لزيادة الأداء ومرونة التخزين لديها لتلبية احتياجات عملائها.

سيدة أعمال تستخدم جهازًا لوحيًا رقميًا في غرفة اجتماعات
Data Action

تستضيف Data Action حل IBM QRadar® SIEM الخاص بها باستخدام نظام IBM FlashSystem عالي الأداء، ما يحسّن بشكل كبير تحليل التهديدات الأمنية والاستجابة لها.

منظر للمدينة فيه منطقة سكنية حديثة ومبانٍ سكنية جديدة وفناء أخضر ورصيف وأشجار في فصل الخريف
Micro Strategies

باستخدام حافظة تخزين IBM، أنشأت Micro Strategies خدمة DataVault، وهي خدمة أمنية مُدارة تساعد العملاء في التعرف بسرعة على الهجمات الإلكترونية والتعافي منها.

عمال في مركز بيانات بين صفوف من رفوف الخوادم، يفحصون الأجهزة ويناقشون أعمالهم.
إدارة المخاطر

تقدم Vohkus، شريك أعمال IBM، استشارات في إدارة المخاطر - مبنية على مساحة تخزين IBM FlashSystem 7300  لدعم النمو المستمر.

حالات الاستخدام

استدامة التخزين
استثمر في تخزين البيانات الكثيف والموفر للطاقة الذي يُحدث فرقًا.
مركز البيانات المؤتمتة بالكامل
عرض جميع بياناتك في مكان واحد والاعتماد على تصنيف البيانات المستند إلى الذكاء الاصطناعي.
مرونة إلكترونية أكبر
استعادة البيانات بسرعة وبدون انقطاع في حال وقوع هجوم إلكتروني.
تحليلات بيانات التخزين
تحليلات أسرع للتخزين، وسرعة أكبر في الوصول إلى النتائج، باستخدام أدوات مبنية على تحليلات التخزين بالذاكرة الوميضية.

الموارد

آلة تجريبية مجانية متاحة في مقر عملك (انظر قائمة الدول)
ندوة عبر الإنترنت عند الطلب
قوة أكبر، وأداء أسرع، وإدارة أسهل مع IBM FlashSystem.
فيديو
IBM Storage تعيد تعريف حدود مركز البيانات.
تقرير المحللين
تكاليف تخزين أقل بنسبة 40% إلى 90% باستخدام IBM FlashSystem.
الخطوات التالية

تواصل مع مستشار للحصول على مساعدة في تهيئة IBM Storage FlashSystem وفقًا لاحتياجات عملك.

المزيد من الطرق لاستكشاف FlashSystem 7600 صحيفة بيانات عائلة IBM FlashSystem Redbook وثائق التشغيل البيني الدعم التوثيق
الحواشي

أظهرت التجارب الداخلية التي أجرتها IBM Research اكتشاف برامج الفدية خلال دقيقة واحدة من بدء برنامج الفدية لعملية التشفير. وقد أُجريت هذه التجربة على نظام FlashSystem 5200 مزوَّد بست وحدات FCM وبإصدار البرنامج الثابت 4.1. وكان نظام 5200 يعمل ببرنامج إصدار 8.6.3 بمستوى الإتاحة العامة (GA). وكان الخادم المضيف المتصل بنظام 5200 يعمل بنظام Linux مع نظام الملفات XFS. وفي هذه الحالة تحديدًا، تم استخدام برنامج محاكاة برامج الفدية من IBM الذي يُطلق عليه WannaLaugh. ويُشترط أن يكون النظام الأساسي متوافقًا مع FCM 4.1 ومع البرنامج المحمَّل بإصدار 8.6.3 GA لاستقبال النتائج المحققة.

2 بافتراض تحقيق تقليل للبيانات بنسبة 5:1