لجأت شركة الاستشارات إلى Vohkus، شريك أعمال IBM، لتكون مستشارها الموثوق به. بفضل مهاراتها المتعمقة في الجوانب التقنية والاستشارية، تساعد Vohkus الشركات على تنفيذ التقنيات الاستراتيجية، وتساندها في كل مرحلة بدءًا من التخطيط وحتى الإدارة اليومية.

يقول Dave Johnson، رئيس متخصصي مبيعات المنتجات في Vohkus: "بما أننا محايدون تجاه المورِّدين، يمكننا التركيز على التقنية التي تُلبي الاحتياجات الخاصة لكل عميل؛ وفي هذه الحالة، حلول منصة التخزين من IBM". "لقد ساعدتنا شراكتنا مع IBM حقًا على إتمام الصفقة. لقد اقترحنا شراكة قائمة على التعاون الوثيق، في حين أن العارضين الآخرين قدَّموا ما يمكن وصفه بأنه نهج متفكك".

بالتعاون مع IBM، صممت Vohkus بنية تحتية جديدة لشركة الاستشارات، تقوم على نظام تخزين IBM FlashSystem 7300 في كل موقع، مع زوج من محوِّلات IBM Storage Networking SAN64B-6 المخصصة. وتتم إدارة كل ذلك عبر منصتَي IBM Storage Insights Pro وIBM Spectrum Control.

يُضيف Andrew Gillan، متخصص مبيعات المؤسسات في Vohkus، قائلًا: "يوفر IBM FlashSystem 7300 السعة والأداء والكفاءة من حيث التكلفة التي تحتاجها شركة الاستشارات". ولكن ما جعل هذا الحل متميزًا حقًا هو سهولة الإدارة والمرونة الإلكترونية المدمجة في وحدات IBM FlashCore من الجيل الرابع.

تُعَد وحدات IBM FlashCore (FCM4) عائلة من محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة عالية الأداء، بتصميم قياسي بحجم 2.5 بوصة. وتوفِّر FCM4 قدرات مدمجة لاكتشاف التهديدات في الوقت شبه الفعلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، لتعزيز الحماية ضد هجمات الفدية. بالإضافة إلى ذلك، توفِّر وظيفة النسخ المحمية للتخزين لقطات بيانات غير قابلة للتغيير ومعزولة. في حالة تعرُّض البيانات للخطر أو تعطُّل العمليات، يمكن لشركة الاستشارات التعافي من نقطة جيدة معروفة في الوقت المناسب، عادةً في غضون 60 ثانية فقط.