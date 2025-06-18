يوفر برنامج IBM Storage Assurance حماية عمليات الشراء، بما يخفف من مشكلات الشراء ويسهل إدارة دورة حياة التخزين، وذلك من خلال منصة عصرية وبذاكرة وميضية فقط مصممة للابتكارات التي لا تعطّل الأعمال. ويُعدّ IBM Storage Assurance اشتراكًا في ترقيات الأجهزة والبرامج مع دعم متميز وجودة في الخدمة، ويمكن الاستفادة من هذا الاشتراك خلال حدود زمنية مرنة.
اضمن التحسين المالي الأمثل مع إمكانية التنبؤ بالميزانية. خطّط لاحتياجاتك في التخزين بثقة من أول يوم. احصل على أسعار موحدة وعادلة على عقد لمدة 4 أو 8 سنوات تُدفع مقدمًا سنويًا، أو ربع سنويًا، أو شهريًا.1
تمكّن من الاستفادة من أحدث التطورات في البرامج وميزات المراقبة المتضمنة في IBM FlashSystem وقت الشراء، وعند توفرها في المستقبل - نضمن لك ذلك.
خفف عبء عمليات الشراء الطويلة ودورات التفاوض مع الموردين ومسؤوليات إدارة دورة حياة التخزين، وسيتيح ذلك لموظفي الإدارة في مؤسستك التركيز على المهام ذات الأولوية من حيث القيمة.
يمكنك إجراء ترقيات كاملة لأجهزة النظام بما يتوافق مع الضمانات التعاقدية للأجهزة. ولديك القدرة على ترقية نظامك الحالي أو استبداله في أي وقت خارج الدورة. وكذلك إجراء عمليات الترحيل من نظام إلى نظام بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
قلِّل من استهلاك الطاقة. نحن نقدم التزامات بأننا لن نتجاوز قيمة واط/تيرابايت المعلنة عند نقاط السعة المحددة. مع بعض التكوينات، يصل الحد الأقصى إلى 1.76 واط/تيرابايت، وهو ما يدعم مبادرات أعمالك الخضراء.
لن تخصِّص بعد الآن موارد أكثر من اللازم، ولن تنفد منك السعة التخزينية. فمع تضمين المراقبة، ستتمكن من التنبؤ بدقة أكبر بالسعة التي تستعملها لإجراء عمليات أكثر كفاءة من حيث التكلفة. إذ يمكنك في أي وقت إضافة ولو حتى محرك أقراص واحدًا فقط إلى نظامك الحالي.
تمكّن من الاستفادة من أحدث التطورات في البرامج وميزات المراقبة المتضمنة في IBM FlashSystem وقت الشراء، وعند توفرها في المستقبل.