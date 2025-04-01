في عصرنا الرقمي الذي نعيشه اليوم، تُعد حماية بياناتك أمرًا ضروريًا. IBM Storage Protect for Cloud أن تساعدك على مواجهة هذا التحدي من خلال تأمين بيانات السحابة الخاصة بك من خلال حل مصمم لتهيئة بياناتك وتحصين السحابة الأصل. من خلال جعل خصوصية البيانات والامتثال من أهم الأولويات، توفر منصتنا على مستوى المؤسسات دفاعًا متعدد الطبقات مع التشفير القوي, أمن البيانات الصارم والاحتفاظ بالبيانات والتهديدات السحابة المتقدمة.
من خلال إدارة البيانات المركزية والتحكم في الوصول، يمكنك التنقل في أمان السحابة بثقة. يساعد التوافق متعدد السحابة في الحفاظ على مرونة البيانات مع تخفيف المخاطر من خلال التعافي من الكوارث. نحن نوفر إدارة مفاتيح موثوقة وفعالية مثبتة ضد التهديدات المتقدمة لتوفير حماية بيانات السحابة على مستوى المؤسسات عبر بيئات السحابة الخاصة بك. يوفر لك برنامج IBM Storage Protect for Cloud الأمان وراحة البال، ويوفر لك مستقبل حماية البيانات لأن سلامة بياناتك هي التزامنا.
البدء في تجربة لمدة 30 يومًا بدون رسوم لـ Azure وDynamics 365 وGoogle Workspace, Microsoft 365، و فريق المبيعات. لا يلزم وجود بطاقة ائتمان ولا توجد قيود على البيانات. اختر IBM Storage Protect for Cloud لحماية شاملة للبيانات اليوم.
تبسيط النسخ الاحتياطي للبيانات واستعادة تطبيق السحابة الأصلية
قم بحماية بياناتك من أعطال الأجهزة والأخطاء البشرية والتخريب وغيرها من مصادر فقدان البيانات المحتملة.
قم بتأمين بياناتك وحمايتها من برمجيات الفدية الخبيثة، وبرنامج ضار والكوارث الطبيعية والتهديدات الخارجية الأخرى.
استرجع البيانات التشغيلية الرئيسية وخطط لتخفيف المخاطر حتى تعود أعمالك إلى العمل في أقرب وقت ممكن.
استكشف خيارات متعمقة لحماية البيانات الخاصة بحماية البيانات الخاصة بـ Azure وDynamics 365 وGoogle Workspace و Microsoft 365 ، و فريق المبيعات السحابة التطبيق.
انطلق في رحلة السحابة الخاصة بك مع Azure واستفد من المرونة وخفة الحركة التي لا مثيل لها التي توفرها تكنولوجيا المعلومات. اكتشف المزيد حول كيف يمكن لـ Azure إحداث ثورة في أعمالك اليوم.
استفد من خبرات ®Power of IBM في أنظمة التخزين وحماية البيانات لضمان سلامة حساس Dynamics 365 الخاص بشركتك وإمكانية الوصول إليه.
النسخ الاحتياطي الاحتياطي واستعادة بيانات Google Workspace الخاصة بك بأمان من خلال IBM Storage Protect for Cloud ، مما يضمن توافر المعلومات والحماية في حالة فقدان أي بيانات أو تلفها.
حماية بياناتك بسلاسة وسلاسة في التكامل ستجعلك تعرف على المزيد عن هذا الحل الذي سيغير قواعد اللعبة.
ارفع مستوى فريق المبيعات أمن البيانات كما لم يحدث من قبل مع IBM Storage Protect for Cloud. اكتشف حماية لا مثيل لها للبيانات ومرونة لا مثيل لها لفريق المبيعات النظام البنائي الذي سيجعلك تتساءل كيف عشت بدون تكنولوجيا المعلومات.
متوفر عالميًا على Microsoft Azure، ولا يوجد تثبيت ولا تصحيحات لتطبيقها ولا تحديثات لتنفيذها.
يتيح لك الاسترداد الدقيق إدارة تعارضات الإصدارات لضمان استرداد النسخة الأكثر موثوقية.
تصفية المحتوى لاستعادته استنادًا إلى نوع المحتوى، والمالك، وتاريخ الإنشاء، وحجم الملف، وموضوع البريد الإلكتروني، وتاريخ الإرسال، وغير ذلك الكثير.
يوفر تتبع بيانات النسخ الاحتياطي وعمليات الاستعادة وإدارتها والإبلاغ عنها من وحدة تحكم واحدة.
مع أدوات الأمان السحابة المتقدمة، مثل إحضار مفاتيح التشفير الخاصة بك (BYOK), تخزين البيانات (BYOS) والمصادقة (BYOA) كلها قياسية، مع ضوابط الوصول القائمة على الأدوار (RBAK)، والموثوقية مدمجة في النظام الأساسي.
قم بتأمين بياناتك في Microsoft Azure التخزين لدينا، أو إلى السحابة الخاصة بك، أو إلى أي خادم SFTP أو FTP.
تعرّف على كيفية الاعتراف بـ IBM كواحد من أصحاب الرؤى في تقريرGartner® Magic Quadrant™ لعام 2023 الخاص بـ Enterprise حلول برمجيات الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية والاسترداد.
استكشف خيارات شراء حماية البيانات الخاصة بـ Azure وDynamics 365 وGoogle Workspace و Microsoft 365 و فريق المبيعات التطبيق.
قم بحماية Azure Active Directory و Azure Virtual Machines و Azure Blob و File Storage. احصل على النسخ الاحتياطية الكاملة والتزايدية من السحابة إلى السحابة السحابة إلى السحابة السحابة السحابة واستعادة في الوقت المحدد واستعادة القدرات التفصيلية لاستعادة المستخدمين والمجموعات واستعادة القدرات.
قم بتحسين قدرة مجموعتك على التعافي السريع من أي تهديد، داخلياً كان أم خارجياً، ونسخ الاحتفاظ بالبيانات المهمة عبر منصة Microsoft Dynamics 365.
قم بحماية واستعادة بياناتك القيّمة من Google Workspace واستعادتها دون عناء باستخدام IBM Storage Protect for Cloud, ضمان إمكانية الوصول إلى المعلومات دون انقطاع وحماية المعلومات من الضياع أو التلف المحتمل.
احصل على حماية فعالة من حيث التكلفة من فئة المؤسسة مع خدمة استعادة القدرات على مستوى العناصر وخدمة النسخ الاحتياطية لبياناتك Microsoft 365 في SharePoint Online, و Exchange Online و Project Online و OneDrive والمجموعات والفرق والمجلدات العامة.
قم بالوصول إلى النسخ الاحتياطي واستعادة القدرات السحابة لفريق المبيعات الاحتياطي واستعادة القدرات الجماعية لفريق المبيعات الاحتياطي القائم على فريق التشغيل بدقة متناهية. استخدمه مع اختيارك من Azure التخزين Azure التخزين أو غيره من Cloud Private السحابة العامة السحابة أو مركز بيانات تابع لجهة خارجية.