IBM Storage Protect for Cloud
قم بحماية بيانات Azure وDynamics 365 وGoogle Workspace و Microsoft 365 وبيانات المبيعات الخاصة بك مع IBM Storage Protect for Cloud ، الحل الموثوق به للتشفير الآمن والامتثال والتهديدات المتقدمة كشف التهديدات المتقدمة.
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رسم توضيحي بنمط مسطح يصور التخزين حماية السحابة واجهة المستخدم (UI) للمساعدة في دعم أحمال التشغيل المختلفة

في عصرنا الرقمي الذي نعيشه اليوم، تُعد حماية بياناتك أمرًا ضروريًا. IBM Storage Protect for Cloud أن تساعدك على مواجهة هذا التحدي من خلال تأمين بيانات السحابة الخاصة بك من خلال حل مصمم لتهيئة بياناتك وتحصين السحابة الأصل. من خلال جعل خصوصية البيانات والامتثال من أهم الأولويات، توفر منصتنا على مستوى المؤسسات دفاعًا متعدد الطبقات مع التشفير القوي, أمن البيانات الصارم والاحتفاظ بالبيانات والتهديدات السحابة المتقدمة.

من خلال إدارة البيانات المركزية والتحكم في الوصول، يمكنك التنقل في أمان السحابة بثقة. يساعد التوافق متعدد السحابة في الحفاظ على مرونة البيانات مع تخفيف المخاطر من خلال التعافي من الكوارث. نحن نوفر إدارة مفاتيح موثوقة وفعالية مثبتة ضد التهديدات المتقدمة لتوفير حماية بيانات السحابة على مستوى المؤسسات عبر بيئات السحابة الخاصة بك. يوفر لك برنامج IBM Storage Protect for Cloud الأمان وراحة البال، ويوفر لك مستقبل حماية البيانات لأن سلامة بياناتك هي التزامنا.

البدء في تجربة لمدة 30 يومًا بدون رسوم لـ Azure وDynamics 365 وGoogle WorkspaceMicrosoft 365، و فريق المبيعات. لا يلزم وجود بطاقة ائتمان ولا توجد قيود على البيانات. اختر IBM Storage Protect for Cloud لحماية شاملة للبيانات اليوم.
IBM Storage Protect for Cloud

تبسيط النسخ الاحتياطي للبيانات واستعادة تطبيق السحابة الأصلية
اختراق أمن البيانات؟ من الجيد أن بياناتك السحابة محمية بـ IBM Storage Protect for Cloud 
المزايا
حماية البيانات من التهديد الداخلي

قم بحماية بياناتك من أعطال الأجهزة والأخطاء البشرية والتخريب وغيرها من مصادر فقدان البيانات المحتملة.
حماية البيانات من التهديدات الخارجية

قم بتأمين بياناتك وحمايتها من برمجيات الفدية الخبيثة، وبرنامج ضار والكوارث الطبيعية والتهديدات الخارجية الأخرى.
تحسين استمرارية الأعمال

استرجع البيانات التشغيلية الرئيسية وخطط لتخفيف المخاطر حتى تعود أعمالك إلى العمل في أقرب وقت ممكن.
استكشف

استكشف خيارات متعمقة لحماية البيانات الخاصة بحماية البيانات الخاصة بـ Azure وDynamics 365 وGoogle Workspace و Microsoft 365 ، و فريق المبيعات السحابة التطبيق.
IBM Storage Protect for Cloud أزور

انطلق في رحلة السحابة الخاصة بك مع Azure واستفد من المرونة وخفة الحركة التي لا مثيل لها التي توفرها تكنولوجيا المعلومات. اكتشف المزيد حول كيف يمكن لـ Azure إحداث ثورة في أعمالك اليوم.

تعرَّف على المزيد IBM Storage Protect for Cloud ديناميكيات 365

استفد من خبرات ®Power of IBM في أنظمة التخزين وحماية البيانات لضمان سلامة حساس Dynamics 365 الخاص بشركتك وإمكانية الوصول إليه.

تعرَّف على المزيد IBM Storage Protect for Cloud Google Workspace

النسخ الاحتياطي الاحتياطي واستعادة بيانات Google Workspace الخاصة بك بأمان من خلال IBM Storage Protect for Cloud ، مما يضمن توافر المعلومات والحماية في حالة فقدان أي بيانات أو تلفها.

تعرَّف على المزيد IBM Storage Protect for Cloud Microsoft 365

حماية بياناتك بسلاسة وسلاسة في التكامل ستجعلك تعرف على المزيد عن هذا الحل الذي سيغير قواعد اللعبة.

تعرَّف على المزيد IBM Storage Protect for Cloud فريق المبيعات

ارفع مستوى فريق المبيعات أمن البيانات كما لم يحدث من قبل مع IBM Storage Protect for Cloud. اكتشف حماية لا مثيل لها للبيانات ومرونة لا مثيل لها لفريق المبيعات النظام البنائي الذي سيجعلك تتساءل كيف عشت بدون تكنولوجيا المعلومات.

تعرَّف على المزيد
ميزة منصة SaaS حقيقية

متوفر عالميًا على Microsoft Azure، ولا يوجد تثبيت ولا تصحيحات لتطبيقها ولا تحديثات لتنفيذها.

 النسخ الاحتياطي الكامل أو التزايدي والاستعادة

يتيح لك الاسترداد الدقيق إدارة تعارضات الإصدارات لضمان استرداد النسخة الأكثر موثوقية.

 استعادة القدرات الحبيبية

تصفية المحتوى لاستعادته استنادًا إلى نوع المحتوى، والمالك، وتاريخ الإنشاء، وحجم الملف، وموضوع البريد الإلكتروني، وتاريخ الإرسال، وغير ذلك الكثير.

 الإدارة المركزية وإعداد التقارير

يوفر تتبع بيانات النسخ الاحتياطي وعمليات الاستعادة وإدارتها والإبلاغ عنها من وحدة تحكم واحدة.

 تعزيز الأمن المحسّن

مع أدوات الأمان السحابة المتقدمة، مثل إحضار مفاتيح التشفير الخاصة بك (BYOK), تخزين البيانات (BYOS) والمصادقة (BYOA) كلها قياسية، مع ضوابط الوصول القائمة على الأدوار (RBAK)، والموثوقية مدمجة في النظام الأساسي.

 النشر المرن

قم بتأمين بياناتك في Microsoft Azure التخزين لدينا، أو إلى السحابة الخاصة بك، أو إلى أي خادم SFTP أو FTP.
سوق بيانات الاعتماد على السوق
للمرة الأولى، تم الاعتراف به كصاحب رؤية في Enterprise النسخ الاحتياطية والاسترداد حلول البرمجيات

تعرّف على كيفية الاعتراف بـ IBM كواحد من أصحاب الرؤى في تقريرGartner® Magic Quadrant™ لعام 2023 الخاص بـ Enterprise حلول برمجيات الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية والاسترداد.

 الوصول إلى التقرير
جرّب الآن

استكشف خيارات شراء حماية البيانات الخاصة بـ Azure وDynamics 365 وGoogle Workspace و Microsoft 365 و فريق المبيعات التطبيق. 
IBM Storage Protect for Cloud أزور

قم بحماية Azure Active Directory و Azure Virtual Machines و Azure Blob و File Storage. احصل على النسخ الاحتياطية الكاملة والتزايدية من السحابة إلى السحابة السحابة إلى السحابة السحابة السحابة واستعادة في الوقت المحدد واستعادة القدرات التفصيلية لاستعادة المستخدمين والمجموعات واستعادة القدرات.

ابدأ تجربة مجانية لمدة 30 يوماً بدون رسوم IBM Storage Protect for Cloud ديناميكيات 365

قم بتحسين قدرة مجموعتك على التعافي السريع من أي تهديد، داخلياً كان أم خارجياً، ونسخ الاحتفاظ بالبيانات المهمة عبر منصة Microsoft Dynamics 365.

ابدأ تجربة مجانية لمدة 30 يوماً بدون رسوم IBM Storage Protect for Cloud Google Workspace

قم بحماية واستعادة بياناتك القيّمة من Google Workspace واستعادتها دون عناء باستخدام IBM Storage Protect for Cloud, ضمان إمكانية الوصول إلى المعلومات دون انقطاع وحماية المعلومات من الضياع أو التلف المحتمل.

ابدأ تجربة مجانية لمدة 30 يوماً بدون رسوم IBM Storage Protect for Cloud Microsoft 365

احصل على حماية فعالة من حيث التكلفة من فئة المؤسسة مع خدمة استعادة القدرات على مستوى العناصر وخدمة النسخ الاحتياطية لبياناتك Microsoft 365 في SharePoint Online, و Exchange Online و Project Online و OneDrive والمجموعات والفرق والمجلدات العامة.

ابدأ تجربة مجانية لمدة 30 يوماً بدون رسوم IBM Storage Protect for Cloud فريق المبيعات

قم بالوصول إلى النسخ الاحتياطي واستعادة القدرات السحابة لفريق المبيعات الاحتياطي واستعادة القدرات الجماعية لفريق المبيعات الاحتياطي القائم على فريق التشغيل بدقة متناهية. استخدمه مع اختيارك من Azure التخزين Azure التخزين أو غيره من Cloud Private السحابة العامة السحابة أو مركز بيانات تابع لجهة خارجية.

ابدأ تجربة مجانية لمدة 30 يوماً بدون رسوم
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اتخذ الخطوة التالية

تعرّف على كيفية تحسين مرونة البيانات عبر التطبيق المستند إلى السحابة باستخدام IBM Storage Protect for Cloud.
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