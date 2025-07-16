حماية بياناتك الحيوية للأعمال من خلال إنشاء نسخ احتياطية مشفّرة بشكل متكرر. استعادة الكائنات المحددة أو أعباء العمل بالكامل بسرعة وكفاءة في حال فقدان البيانات أو فشل النظام أو التعرُّض لهجمات إلكترونية.



تتبُّع عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة وإدارتها والإبلاغ عنها، ومراقبة التفاصيل حول أحدث المهام والنسخ الاحتياطية وتكرارها، وكل ذلك مستضاف داخل IBM® Storage Protect for Cloud Azure.