حماية موحَّدة للبيانات في البيئات السحابية الهجينة.

لمحة عامة

يُعَد IBM Storage Protect Plus أحد حلول IBM Storage التي توفِّر إمكانات استعادة البيانات ونسخها والاحتفاظ بها وإعادة استخدامها لأنظمة الأجهزة الافتراضية وقواعد البيانات والتطبيقات وأنظمة الملفات وأعباء عمل SaaS والحاويات. يمكن نسخ البيانات إلى تخزين كائنات قائم على السحابة والتخزين المحلي، بما في ذلك IBM Storage Protect والأشرطة المادية.
سهولة الاستخدام

تبسيط الإدارة باستخدام السياسات القائمة على SLA. تسهِّل لوحة المعلومات التفصيلية تتبُّع استخدام التخزين وضمان الامتثال.
النشر البسيط

سهولة النشر كجهاز افتراضي أو كتطبيق معبأ في حاوية. تُتيح واجهات برمجة التطبيقات RESTful التكامل السلس بين التطبيقات والوصول السهل إلى البيانات.
الجاهزية للعمل على السحابة

تحقيق احتفاظ آمن وفعَّال من حيث التكلفة بالبيانات على المدى الطويل، وضمان الامتثال في البيئات السحابية الهجينة.

الميزات

السياسات الشاملة

أتمتة عمليات النسخ الاحتياطي بما في ذلك استعادة البيانات التشغيلية وتكرار البيانات والاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل

 دعم واسع لأعباء العمل

توحيد عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة والتكرار للبيانات عبر الأجهزة الافتراضية وأنظمة ملفات Windows وقواعد البيانات والتطبيقات وأعباء عمل SaaS والحاويات.

 كفاءة التخزين

تعزيز كفاءة استخدام المساحة من خلال اللقطات الفورية والضغط وإزالة التكرار لتقليل تكاليف التخزين.

 إعادة استخدام البيانات بكفاءة

إنشاء نُسخ البيانات وتتبُّعها وتحميلها على الفور للتحليلات والتطوير والاختبار وإعداد التقارير وغير ذلك الكثير.

 الاحتفاظ المرن بالبيانات

نسخ البيانات إلى خدمات السحابة العامة مثل IBM Cloud Object Storage وAmazon Web Services (AWS) وMicrosoft Azure، وكذلك إلى تخزين الكائنات المحلي IBM Cloud Object Storage وIBM Storage Ceph، في حين يوفر IBM Storage Protect احتفاظًا بالبيانات بتكلفة فعَّالة وعلى المدى الطويل.

 دعم المرونة الإلكترونية

تأمين البيانات في تخزين الكائنات باستخدام تقنية الكتابة مرة واحدة والقراءة مرات عديدة (WORM)، وعزل البيانات فعليًّا على الأشرطة عبر تكامل IBM Storage Protect؛ لتوفير حماية إضافية ضد الهجمات الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الاستفادة من عزلة منطقية للبيانات عبر السحابة.

 مرونة بيانات مبسَّطة للحاويات

تمكين مرونة البيانات للحاويات التي تعمل على Red Hat OpenShift وKubernetes، وكذلك على IBM Storage Fusion وIBM Storage Fusion HCI وIBM Storage Scale وIBM Scale System. يُعزز التكامل الإنتاجية والقدرة على حماية كلٍ من بيانات الأحجام وبيانات تعريف موارد Kubernetes لتمكين عملية الاستعادة.

 متوفر على IBM Cloud وAWS وMicrosoft Azure

نشر IBM Storage Protect Plus داخل السحابة لتجربة حماية بيانات متكاملة بالكامل في السحابة، أو في بيئات هجينة. يمكنك النشر مباشرةً من أسواق IBM Cloud أو AWS أو Microsoft Azure، بإصدار يعتمد على ترخيصك الخاص (BYOL).

 النشر السريع والبنية الخالية من الوكلاء

النشر بسهولة كجهاز افتراضي أو كتطبيق حاويات، مع الحفاظ على بنية خالية من الوكلاء بكل سلاسة. 

 بساطة الإدارة

تبسيط الإدارة باستخدام لوحة معلومات، وسياسات قائمة على اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA)، والتحكم بالوصول استنادًا إلى الأدوار (RBAC)؛ لتبسيط العمليات وتمكين الوصول الآمن إلى البيانات بخدمة ذاتية.

 استعادة بيانات سريعة وبحث عالمي

تمكين استعادة البيانات بسرعة باستخدام تقنية النسخ التزايدي الدائم، وتنسيقات الملفات الأصلية، وفهرس عالمي قابل للبحث يشمل الأجهزة الافتراضية وقواعد البيانات والملفات.
دراسات حالة
تمكين استمرارية الخدمة الفائقة مع حلول النسخ الاحتياطي الفعالة

اقرأ كيف تعمل شركة PT Wings Surya على تسريع وتيرة وظائف النسخ الاحتياطي والاسترداد، وإضافة مرونة إلى بنيتها التحتية، وتعزيز مكانتها الرائدة في السوق.

 دراسة حالة PT Wings Surya
حماية البيئات المضمّنة الحاويات

تعرَّف على كيفية استخدام شركة APIS IT لحل IBM Storage Protect Plus لحماية أكثر من 1,000 جهاز افتراضي ومشروع قائم على الحاويات.

 دراسة حالة APIS IT

منتجات ذات صلة

IBM Storage Protect

الحصول على حماية شاملة للبيانات على مستوى المؤسسة لخوادم الملفات المادية والبيئات الافتراضية ومجموعة واسعة من التطبيقات.

 IBM Storage Protect for Cloud

تأمين بيانات SaaS القيّمة لديك، بما في ذلك Microsoft 365 وSalesforce، والتحكم في عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة، وتعزيز مرونة عملياتك التشغيلية.

 IBM Storage Copy Data Management

بإمكانك تحديث عمليات إدارة النسخ في مركز البيانات، وتبسيطها، وأتمتتها.

 IBM Storage Fusion

تحسين المرونة من خلال الوصول إلى البيانات عبر سحابة هجينة عالمية وخدمات تخزين مؤسسية للبيانات بالغة الأهمية. من الحافة إلى السحابة، تمكَّن من إدارة بياناتك وحمايتها أينما كانت.
