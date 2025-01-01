الاستعادة السريعة للبيانات: في حال وقوع حادث أمني أو اختراق للبيانات، يُعدّ الاسترداد السريع للبيانات أمرًا ضروريًا لاحتواء الخطر وتقليل تأثيره. تساعدك قدرات النسخ الاحتياطي واسترداد البيانات في IBM Storage Defender على سرعة استعادة البيانات المتأثرة، ما يقلل فترات التعطل ويعمل على تضييق نطاق الحادث.

لقطات حصينة غير قابلة للتغيير: يدعم IBM Storage Defender النسخ الاحتياطية ولقطات الصور غير القابلة للتغيير، والتي تحمي بياناتك من التلاعب أو الحذف. تساعد هذه الميزة في احتواء المخاطر مثل برامج الفدية الضارة من خلال ضمان عدم قدرة المهاجمين على تغيير بيانات النسخ الاحتياطي أو تدميرها.

تجزئة البيانات: بينما الوظيفة الأساسية هي إدارة البيانات، إلا أنها يمكن أن تمثل دورًا مهمًا في استراتيجيات تجزئة البيانات. فتجزئة البيانات بشكل صحيح يمكن أن تؤدي إلى الحد من الحركة الجانبية للمخاطر داخل شبكتك عن طريق عزل البيانات المهمة عن الأجزاء الأخرى من بنيتك التحتية.

التكامل مع الحلول الأمنية: يمكن أن يتكامل IBM Storage Defender مع الحلول والأدوات الأمنية التي تركِّز على احتواء المخاطر. على سبيل المثال، يمكنه العمل باستخدام إدارة معلومات الأمن والأحداث (SIEM) الخاصة بك أو أدوات تنسيق الأمن لأتمتة الاستجابات للحوادث الأمنية واحتواء المخاطر.

الاستجابة للحادث: بإمكان شركة IBM أن تكون جزءًا من خطة الاستجابة للحوادث الخاصة بك، ما يتيح لك سرعة تقييم تأثير الحادث الأمني وبدء إجراءات الاحتواء المناسبة، والتي قد تتضمن استعادة البيانات النظيفة من النُسخ الاحتياطية.