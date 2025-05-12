تمكَّن من ضمان الأمان والموثوقية والتحكم الكامل في بنيتك التحتية لتقنية المعلومات مع خوادم على مستوى المؤسسات في مركزها.
تستطيع التكامل بكل سلاسة مع البنية التحتية المفضلة لديك، مع إمكانية نشر أعباء العمل ونقلها عبر السحابة الهجينة، سواء في البيئات المحلية أو السحابية. طوِّر استراتيجية تكنولوجيا معلومات منخفضة المخاطر وجاهزة للمستقبل تدعم الابتكار مع الاستفادة من استثماراتك الحالية.
ولتحسين الأداء والأمان وعملية اتخاذ القرارات، يُدمج IBM z17 الذكاء الاصطناعي ضمن بيئة السحابة الهجينة على خادم قابل للتوسع يعمل على أنظمة ®z/OS و ®Linux و ®z/VM و KVM و z/TPF.
بادِر باكتساب معارف جديدة إلى جانب السرعة والمرونة والامتثال والاستدامة المتوفرة من خادم التوسّع الرأسي للكمبيوتر المركزي IBM z16 الذي يعمل بأنظمة التشغيل ®z/OS، و ®Linux، و ®z/VM و z/TPF.
خادم Linux قوي وقابل للتوسع يوفر أعلى مستويات أمان المؤسسات والأداء وقابلية التوسع لأحمال عمل Linux، بما في ذلك تطبيقات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي.
صُمّمَ هذا الخادم القوي القابل للتوسع بنظام Linux مع التركيز على الاستدامة والأمان والسحابة الهجينة والمرونة السيبرانية، لتلبية متطلبات أعباء العمل المؤسسية الحديثة.
خادم للتوسّع الرأسي يعمل بأنظمة التشغيل ®IBM أو AIX® أو IBM i أو Linux وهو مصمَّم للتعامل مع التحديات بمستويات جديدة من الأداء وحماية البيانات من الأساس إلى السحابة والمعارف والأتمتة المبسّطة.
خادم للتوسّع الرأسي عالي الأداء وذو أربع فتحات ومثبّت على حامل، ويعمل بأنظمة التشغيل IBM AIX أو Linux، وهو محسّن للتعامل مع التطبيقات كثيفة البيانات وعمليات النشر باستخدام السحابة الهجينة.
خادم قابل للتوسّع الأفقي بفتحتين و4 وحدات مثبتة على حامل ومعالج Power10. ويعمل بأنظمة التشغيل IBM AIX أو IBM i أو Linux ومتوفر بقدرات تسديد التكاليف حسب الحاجة وأمن البيانات الشامل والموثوقية الفائقة والموارد المشتركة على مستوى الأنظمة.
خادم للتوسّع الأفقي بفتحتين ووحدتين مثبتتين على حامل، ويعمل بأنظمة التشغيل IBM AIX أو IBM i أو Linux. ويمكن دمج أحمال التشغيل على عدد أقل من الخوادم، ما يقلل من التكاليف المتكبدة في ترخيص البرامج وتكاليف الكهرباء والتبريد.
خادم للتوسّع الأفقي بفتحة واحدة و4 وحدات مثبتة على حامل ومعالج Power10، ويعمل بأنظمة التشغيل IBM AIX أو IBM i أو Linux وهو مصمَّم للتعامل مع أحمال التشغيل المهمة للعمل.
IBM Power® S1012 هو نظام بفتحة واحدة وبنصف العرض ومعالج Power10، وهو مصمَّم للاستخدام في حوسبة الحافة وأحمال تشغيل الأعمال الأساسية.
مجموعة من خوادم IBM Power الظاهرية متعددة المستأجرين والقابلة للتكوين، وهذه الخوادم مزوَّدة بإمكانية الوصول إلى خدمات ®IBM Cloud التي تعمل على نقل أحمال التشغيل وإدارتها بسلاسة على مستوى كل من البيئات السحابية والمحلية.
هو أحد الحلول البرمجية المصمَّمة لحماية أحمال تشغيل المهام الحساسة على نظام التشغيل Linux التي تضم بيانات حساسة من التهديدات الداخلية في خادمَي ®IBM Z و LinuxONE.
وقت تشغيل لحاوية حوسبة سرية بإدارة كاملة يتيح نشر أحمال التشغيل الحساسة المعبأة في حاويات في بيئة معزولة للغاية مع الضمان الفني.
أجهزة افتراضية قابلة للتوسع بشكل كبير، وأحادية المستأجر ومتعددة المستأجرين يمكنك تشغيلها بسرعة لتحقيق أقصى قدر من العزل والتحكم في الشبكة.
هي خوادم ظاهرية "موضعية" عامة ومخصصة ومحفوظة ومؤقتة ومزودة بمعالجات Intel Xeon.
هي خوادم مخصَّصة لمستأجر واحد يمكن نشرها وإدارتها كخدمات سحابية.
بادِر بحماية مركز بيانات أعمالك من هجمات الأمن الإلكتروني باستخدام قدرات الأمن والمرونة الإلكترونية المبتكرة.
يمكنك تعزيز الأمان والاستقرار داخل البنية التحتية لتقنية المعلومات في مؤسستك للحصول على نشر سلس وأقصى مدة تشغيل.
يمكنك معالجة كميات ضخمة من البيانات بسرعة وكفاءة باستخدام الخوادم المفتوحة والقابلة للتوسع.
بادِر باكتشاف بنية تحتية سهلة الاستخدام للمطورين تساعد في إتمام أحمال التشغيل الحديثة بشكل أسرع وأسهل من خلال ملفات تعريف المثيلات المعدة مسبقًا والنشر السريع والتحكم في الشبكة الخاصة في بيئة سحابة عامة سريعة الاستجابة.
استخدِم بنية تحتية سحابية تحظى بالأمن وأداء الأجهزة المخصصة بالإضافة إلى الخبرة، لا سيّما فيما يتعلق بتوفير الخدمات السحابية وإعداد فواتيرها وإدارتها.