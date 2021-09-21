ما المقصود بترحيل التطبيق؟

ترحيل التطبيق هو عملية نقل تطبيق برمجي من بيئة حوسبة إلى بيئة حوسبة أخرى. على سبيل المثال، يمكنك نقل تطبيق من مركز بيانات إلى آخر، أو من خادم محلي إلى بيئة مزود الخدمة السحابية أو من بيئة سحابية عامة إلى بيئة سحابية خاصة.
نظرًا لأن التطبيقات عادةً ما يتم إنشاؤها للتشغيل على أنظمة تشغيل معينة في بنى شبكات محددة أو تطويرها لمنصة سحابية واحدة، فإن نقل التطبيق إلى بيئة جديدة قد يفرض العديد من التحديات. عادة ما يكون ترحيل التطبيقات من البنى الافتراضية أو القائمة على الخدمة أسهل من ترحيل تلك التي تعمل بدون نظام تشغيل.
يتضمن تحديد الاستراتيجية الشاملة لترحيل التطبيقات النظر في التبعيات والمتطلبات الفنية لكل تطبيق على حدة، بالإضافة إلى قيود الأمان والامتثال والتكلفة في مؤسستك.
يمكن للتطبيقات المختلفة أن تتخذ مسارات مختلفة إلى السحابة، حتى داخل نفس البيئة التقنية. منذ الأيام الأولى للحوسبة السحابية، أشار المطورون إلى أنماط هجرة التطبيقات هذه بأسماء تبدأ بالحرف "R".
إعادة الاستضافة (Rehost): تُعرف أيضًا باسم الرفع والتحويل، وهي استراتيجية شائعة تنقل فيها المؤسسة التطبيق من خادم محلي إلى جهاز افتراضي في السحابة دون إجراء تغييرات كبيرة. عادة ما تكون إعادة استضافة التطبيقات أسرع من استراتيجيات الترحيل الأخرى ويمكن أن تقلل بشكل كبير من تكاليف الترحيل. الجانب السلبي هو أنه بدون التعديل، لن تستفيد التطبيقات من قدرات الحوسبة السحابية الأصلية ، وقد تكون التكاليف طويلة الأجل لتشغيلها في السحابة أعلى.
إعادة الهيكلة أو إعادة التصميم: تشير إعادة الهيكلة إلى إجراء تغييرات كبيرة إلى حد ما على التطبيق حتى يتمكن من التوسع أو الأداء بشكل أفضل في بيئة السحابة. قد يتضمن ذلك إعادة ترميز أجزاء رئيسية من التطبيق حتى يتمكن من الاستفادة بشكل أفضل من وظائف السحابة الأصلية—مثل إعادة هيكلة تطبيق متجانس إلى مجموعة من الخدمات المصغرة أو تحديث مخزن البيانات من SQL إلى NoSQL.
إعادة التصميم: وهو نوع من الحل الوسط بين الرفع والتحويل وإعادة التصميم، حيث تتضمن إعادة تصميم تطبيق ما إجراء تغييرات طفيفة عليه بحيث يمكنه الاستفادة بشكل أفضل من البنية السحابية. وقد تتضمن الأمثلة ترقية التطبيق للعمل مع قاعدة بيانات سحابة أصلية مُدارة، أو تغيير أنظمة التشغيل أو البرامج الوسيطة التي يعمل معها، أو وضع التطبيق في حاويات.
التقاعد/الاستبدال: في بعض الأحيان، يكون من المنطقي ببساطة إيقاف تشغيل التطبيق. قد يكون السبب في ذلك هو أن قيمته محدودة، أو لأن القدرات مكررة في مكان آخر في بيئتك، أو لاستبدالها بعرض جديد - غالبًا ما يكون عبارة عن منصة برمجيات كخدمة (SaaS) —أكثر فعالية من حيث التكلفة من ترحيل التطبيق.
لتطوير الاستراتيجية الأفضل لترحيل التطبيقات لبيئة تكنولوجيا المعلومات واحتياجات العمل الفريدة لمؤسستك، ستحتاج إلى فهم ما هو موجود في محفظة تطبيقاتك بالضبط، وتفاصيل متطلبات الأمان والامتثال، والموارد السحابية التي تستهلكها حاليًا، وما هي البنى التحتية المحلية للتخزين والحوسبة والشبكة الخاصة بك.
لكي ينجح الترحيل السحابي ستحتاج أيضًا إلى أن تكون واضحًا بشأن محركات الأعمال الرئيسية التي تحفزها ومواءمة الاستراتيجية مع هذه المحركات. ستحتاج إلى أن تكون على دراية بأسباب انتقالك إلى السحابة وما تأمل في تحقيقه من خلال الانتقال.
قد يخشى الأطراف المعنية من أن عمليات ترحيل التطبيقات قد تتسبب في تعطيل الأعمال أو يترتب عليها تكاليف غير متوقعة. وتشمل المخاطر الأكثر شيوعًا ما يلي:
يمكن أن يساعد إجراء تقييم دقيق ومفصّل للمخاطر والفوائد المرتبطة بإعادة استضافة كل تطبيق في محفظتك أو إعادة هندسته/إعادة تشكيله أو إحالته إلى التقاعد في تخفيف المخاطر الشاملة المرتبطة بترحيل التطبيقات. على وجه الخصوص، من المهم مقارنة التكاليف على مستوى القسم بالتكلفة الإجمالية للمؤسسة، وتقييم التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) لأي أجهزة تحتاج إلى صيانتها للحفاظ على التطبيقات في أماكن العمل.
في السنوات السابقة، سعت المؤسسات في كثير من الأحيان إلى نقل التطبيقات إلى السحابة لأنها أرادت المرونة أو قابلية التوسع أو هيكل تكلفة الدفع حسب الاستخدام الذي يمكن التنبؤ به الذي يقدمه مزود السحابة.
ومع ذلك، تبحث الشركات اليوم أيضًا عن بيئات تتيح الابتكار. تتيح التقنيات السحابية الخيارات التالية:
في كثير من الحالات، تجعل التقنيات الملائمة للسحابة مثل النقل بالحاويات من الممكن تقديم تجارب أفضل للمستخدمين مقارنة بالأجهزة الافتراضية التي قد تحل محلها.
بشكل عام، يمكن تقسيم عملية تخطيط ترحيل التطبيق إلى ثلاث مراحل. في كل منها، من الأهمية بمكان الموازنة بين تكاليف جميع الخيارات المحتملة، بما في ذلك اختيار الاحتفاظ ببعض أحمال التشغيل.
تحديد التطبيقات والتقييم: في مرحلة الاكتشاف الأولية هذه، ابدأ بالتأكد من حصولك على فهرس شامل لجميع التطبيقات في محفظتك. بعد ذلك، قم بتصنيف التطبيقات وفقًا لما إذا كانت ذات أهمية حساسة للأعمال أو غير حساسة، وما إذا كانت قيمتها استراتيجية أو غير استراتيجية، وما الذي ستستفيده من ترحيل كل منها إلى السحابة. يجب أن تسعى جاهدًا لفهم قيمة كل تطبيق من حيث هذه الخصائص:
بعد ذلك، سترغب في إجراء تقييم تقارب سحابي لكل تطبيق تفكر في ترحيله. خلال هذه العملية، حدد التطبيقات الجاهزة للاستخدام كما هي والتطبيقات التي تحتاج إلى تغييرات كبيرة قبل أن تصبح جاهزة للسحابة.
يمكنك أيضًا استخدام أدوات اكتشاف تبعية التطبيقات لمساعدتك في تحديد جدوى ترحيل حمل تشغيل معين خارج بيئته الحالية.
تقييم التكلفة الإجمالية للملكية: يمكن أن يكون تحديد التكلفة الإجمالية لمشروع الترحيل السحابي مهمة معقدة. قارن بين سيناريوهات "ماذا لو" للإبقاء على التطبيقات والبنية التحتية في المحلية مع تلك المرتبطة بنقلها إلى السحابة. احسب تكاليف الشراء والتشغيل والصيانة للأجهزة التي ستحتفظ بها في مكان العمل في أي من السيناريوهين وتكاليف ترخيص البرمجيات.
قارن بين الفاتورة الشهرية التي ستحصل عليها من مزود السحابة في أي من السيناريوهين وتكاليف الترحيل نفسه، بما في ذلك تكاليف اختبار البنية التحتية الجديدة وتدريب الموظفين على استخدام البرامج المحدّثة. لا تنس النظر في تكاليف الصيانة للتطبيقات القديمة التي تبقى محلية.
التقييم العام للمخاطر ومدة المشروع: في المرحلة الأخيرة من تخطيط الترحيل، ضع جدولاً زمنياً للمشروع وحدد أي مخاطر أو عقبات من المحتمل أن تواجهها.
بشكل عام، كلما كان التطبيق أقدم، كلما كان الترحيل إلى السحابة أكثر صعوبة (ونتيجة لذلك، ربما كان الترحيل إلى السحابة أقل جدوى). تُعد البرامج القديمة إشكالية من عدة نواحٍ: فهي مكلفة في الصيانة، ويمكن أن تثير مخاوف أمنية إذا لم يعد يتم تصحيحها، وتميل إلى الأداء الضعيف في بيئات الحوسبة الحديثة. كن دقيقًا بشكل خاص في تقييم التطبيقات القديمة قبل أن تقرر ترحيلها.
عندما تقوم المؤسسات بتقييم جدوى التطبيق وأولويته للترحيل، فإنها تأخذ في الاعتبار المشكلات التالية.
التعقيد: أين تم تطوير هذا التطبيق؟ إذا كان المطور يعمل داخل الشركة، فهل لا يزال يعمل في شركتك؟ هل وثائق التطبيق متاحة بسهولة؟ كم عمر التطبيق؟ منذ متى يتم استخدامه؟ كم عدد التطبيقات أو مهام سير العمل الأخرى داخل المؤسسة التي تعتمد على هذا التطبيق بطريقة ما؟
الأهمية: كم عدد المستخدمين الذين يعتمدون على هذا التطبيق يومياً؟ على أساس أسبوعي؟ ما مقدار فترة التعطل الذي قد يتحملونه قبل أن تتعطل العمليات؟ هل يتم استخدام التطبيق في الإنتاج أو التطوير أو الاختبار أو الثلاثة معاً؟ هل يتم إدارته من قبل فريق تكنولوجيا المعلومات الداخلي أو بائع خارجي؟ هل هناك أي تطبيقات أخرى ذات متطلبات مدة التشغيل/فترة التعطل يجب مزامنتها مع هذا التطبيق؟
الامتثال: ما المتطلبات التنظيمية التي يجب أن يتوافق معها التطبيق؟
التوفر: ما هي مدة التشغيل التي يجب أن يتوافق معها هذا التطبيق؟ على سبيل المثال، هل يخضع لاتفاقية مستوى الخدمة (SLA) التي تنص على مدة تشغيل بنسبة 99.99%؟
الاختبار
للتأكد من عدم فقدان أي بيانات أو قدرات أثناء عملية ترحيل التطبيق، قم بإجراء اختبارات أثناء الترحيل للتحقق من أن جميع البيانات موجودة، وأنه تم الحفاظ على سلامة البيانات وأن البيانات موجودة الآن في موقع التخزين الصحيح.
من الضروري أيضًا إجراء اختبار متابعة بعد اكتمال الترحيل، وقياس الأداء والتأكد من بقاء الضوابط الأمنية في مكانها الصحيح.
تُعد المحاكاة الافتراضية عنصرًا أساسيًا في العديد من استراتيجيات الترحيل السحابي لأن الأجهزة الافتراضية يمكن تشغيلها بسهولة في بيئات أجهزة مادية جديدة. حتى أنه من الممكن نقل تطبيق مباشر—يعمل على جهاز افتراضي— بين الأجهزة المضيفة الفعلية دون تعطيل تجربة المستخدم. تعمل مرونة بيئات الحوسبة الافتراضية وتعدد استخداماتها على تبسيط عملية ترحيل التطبيقات بشكل كبير.
تتيح العديد من حلول التكرار والهجرة المتاحة حاليًا لعملائها نقل الأجهزة الافتراضية بين الخوادم التي تعمل بدون نظام تشغيل والخوادم الافتراضية في السحابة وحتى مراقبي الأجهزة الافتراضية.
تتوفر العديد من الخدمات لمساعدة مؤسستك على وضع إستراتيجيات وتخطيط وتنفيذ عملية ترحيل سحابي ناجحة.
مخطط الترحيل: في عرض خدمة المخطط الشامل، يساعدك البائع في توضيح أهداف واستراتيجية الترحيل، وجمع المعلومات حول تطبيقاتك وبيئتك، وتحديد احتياجات المستخدمين ومتطلبات عملك والتوصل إلى خطة عمل مفصلة لعملية الترحيل.
نشر الترحيل: إذا اخترت خيار نشر مُدار، فلن يساعدك البائع في وضع الاستراتيجيات والتخطيط لعملية الترحيل فحسب، بل سيدير أيضًا عملية نشر الترحيل نفسها وأي اختبارات مرتبطة بها واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. عادة ما يكون هذا عرضًا لخدمة جاهزة يتضمن دعمًا شاملًا ومتكاملًا.
الخدمات المدارة سحابياً: عادةً ما يتضمن عرض الخدمة السحابية المُدارة مراقبة وصيانة بيئة تكنولوجيا المعلومات المستندة إلى السحابة. يتحمل مزود الخدمة السحابية المُدارة مسؤولية وظائف متعددة، بدءاً من إدارة أمان السحابة إلى شراء عروض الخدمات من البائعين نيابةً عنك. يمكن تضمين ترحيل التطبيقات ضمن عروض الخدمات المجمعة أو إضافتها على أساس انتقائي.
تحديث التطبيقات: تتضمن خدمات تحديث التطبيقات عروض تطوير مخصصة يمكنها إعداد التطبيقات القديمة للاستخدام في السحابة عن طريق تعديلها بحيث يتم تشغيلها في حاويات أو بيئات افتراضية.