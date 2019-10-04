الفشل السريع والإستراتيجية التقليدية وآلية تكاملها

يمكن تطبيق عقلية الفشل السريع على المشكلات الكبيرة والصغيرة على حد سواء، لكن الحصول على نتائج باستخدام هذا النهج يعتمد على بعض الركائز المهمة التي يمكن أن تحدد نجاح البرنامج وتأثيره.

سألت زميلي (والمتخصص في النمو العام) Peter Ikladious عن رأيه في الفشل السريع، فقال: "أجد أن الفشل السريع مفهوم رائع، وعلى الرغم من إعلان العديد من المؤسسات عن تبنيه، فإنه من الصعب عليها تطبيقه بالفعل. يحتاج الفشل السريع إلى تأييد القيادة العليا. وعليهم أن يدركوا أنه لا توجد حلول سحرية وأن الأمور لن تسير كلها كما هو متوقع. من دون دعم القيادة، إما أن تخاف الفرق من تجربة أي شيء قد يفشل أو تنفذ الأمور في الخفاء، ما يحد من تأثيرات التعلم من الفشل السريع".

هناك فكرتان أساسيتان في تعليقات Peter تتوافقان مع تجربتي والنُهج المتبعة في كتاب "اللعب من أجل الفوز".

الأولى هي أن القيادة يجب أن تتبنى هذا النهج حقًا . فإذا أُتيحت للفرق الفرصة لاستكشاف أفكار جديدة والثقة في أن وظائفهم ومسيرتهم المهنية ومكافآتهم وترقياتهم لن تتعرض للخطر إذا لم تنجح الفكرة، فسيكون ذلك بيئة مواتية لازدهار الاختبار والابتكار.

من واقع خبرتي، من الأفضل إعادة صياغة مفهوم "الفشل" بالكامل. فعملية الاختبار تتعلق بالسرعة التي يمكن بها للشركة الوصول إلى الإجابة الصحيحة وبالدروس المستفادة خلال هذه العملية.

إذا وُثقت حالات الفشل المفترضة وانتشرت داخليًا بطريقة واضحة ومقنعة، فإن هذه التجربة يمكن أن تساعد الفرق الأخرى على تجنب اختبار الأفكار نفسها مرارًا وتكرارًا. وبهذا المعنى، فإن نتائج أي اختبار، بغض النظر عن نجاحه أو فشله، تمثل زيادة في المعرفة المؤسسية للمؤسسة إذا وُثقت وانتشرت بشكل مناسب. هذه المعرفة لها قيمة.

قد يكون الاختبار الناجح هو الاختبار الذي لا ينجح ولكن لا يضيع أحد في مؤسستك الوقت في محاولة إعادته.

يمهد هذا الفكر الطريق للفكرة الثانية، وهي أن التأثير الحقيقي للاختبارات لا يمكن تحقيقه إلا عندما يقترن بالشفافية. وهذه الشفافية ضرورية لتوليد القبول، ودفع التوسع، وحتى مشاركة الدروس المستفادة مما لا ينجح. من دون "آثار التعلم"، كما وصفها Peter، لن يتحقق جزء كبير من قيمة المعرفة المؤسسية أبدًا.