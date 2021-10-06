ما المقصود باسترداد البيانات؟

استعادة البيانات المؤسسية هي عملية استعادة البيانات المفقودة أو التالفة أو المحذوفة عن طريق الخطأ أو التي يتعذر الوصول إليها بأي شكل آخر إلى الخادم الخاص بها، أو الكمبيوتر، أو الجهاز المحمول، أو جهاز التخزين (أو إلى جهاز جديد إذا كان الجهاز الأصلي لم يعد يعمل).
عادةً ما تتم استرداد البيانات من نسخة احتياطية مخزنة في موقع آخر. كلما كانت النسخة الاحتياطية أحدث، زادت استرداد البيانات بشكل كامل في حالة الفقدان أو التلف.
لكل عمل، يتطلب استرداد البيانات الناجح—استرداد البيانات التي تمنع فقدانًا للبيانات أكبر من المقبول أو انقطاعًا للأعمال بسبب فقدان البيانات—أن يكون لدى الشركة خطة للنسخ الاحتياطي والاستعادة تلبي أهدافًا محددة لاسترداد البيانات، عادةً كجزء من خطة أكبر للتعافي من الكوارث.
يمكن أن يشير مصطلح "استرداد البيانات" أيضًا إلى ما يلي:
ومع ذلك، تركز هذه المقالة على استرداد بيانات المؤسسة.
لا يزال فقدان البيانات الناتج عن خطأ بشري أكثر انتشارًا من تدمير البيانات الناتج عن الكوارث الطبيعية أو الصناعية، أو الأنشطة الإجرامية مثل هجمات برامج الفدية. ومع ذلك، يجب أن تكون مؤسستك مستعدة لأي فقدان للبيانات قد يعطل تطبيقات أو عمليات الأعمال الهامة، مهما كان السبب.
يجب توفير حل شامل للنسخ الاحتياطي والاسترداد لحماية كل جزء من البيانات يستحق الحفظ، أينما كان موجودًا. قد تغطي النسخ الاحتياطية ما يلي:
بالإضافة إلى الملفات، هناك أنواع معينة من البيانات التي تحتاج إلى نسخها احتياطيًا:
بمجرد تحديد أنواع البيانات التي تحتاج إلى نسخها احتياطيًا، يجب عليك تحديد عدد مرات تكرار النسخ الاحتياطي والسرعة التي تحتاجها لاستعادتها، أي أنك بحاجة إلى تحديد هدف نقطة الاسترداد وهدف وقت الاسترداد لكل مجموعة بيانات أو تطبيق ذي صلة.
هدف نقطة الاسترداد، أو RPO، هي بشكل أساسي عمر أقدم نسخة احتياطية يمكنك تحملها. تختلف RPOs اعتمادًا على البيانات أو التطبيق أو الصناعة أو مزيج من هذه العوامل وغيرها.
على سبيل المثال، قد يتحمل نظام البريد الإلكتروني في مقهى حد RPO (هدف نقطة الاسترداد) يبلغ 24 ساعة، بينما قد يتطلب نظام البريد الإلكتروني في مستشفى أو بنك أو أي عمل تجاري آخر يخضع لتنظيم عالٍ أهداف RPO تُقاس بالدقائق. في شركة وساطة، حيث قد تصل قيمة كل صفقة إلى ملايين الدولارات، يمكن لنظام التداول قياس هدف نقطة الاسترداد (RPO) في ثوانٍ—أو أقل.
هدف وقت الاسترداد، أو RTO، هو أطول فترة تعطل يمكنك تحملها. قد يصل هدف وقت الاسترداد (RTO) لعملية الدفع في مكتبتك المحلية إلى ساعات أو أيام، لأن فترة التوقف قد تكلف 100 دولار أمريكي في الساعة. قد يكون لدى المتجر الإلكتروني هدف وقت الاسترداد (RTO) يُقاس بالثواني، لأن كل ثانية توقف قد تعني مئات الآلاف من الدولارات خسارة في الأعمال.
تحدد كل من RPO و RTO تكرار نُسخك الاحتياطية وطريقتها وحتى موقعها. يمكن لتطبيق ذي هدف نقطة الاسترداد (RPO) وهدف وقت الاسترداد (RTO) يُقاسان بالساعات أن يكتفي بنسخ احتياطية ليلية لأي مزود سحابي خارجي.
قد تتطلب التطبيقات ذات هدف نقطة الاسترداد (RPO) و هدف وقت الاسترداد (RTO) الذي يُقاس بالثواني (أو أقل) نسخًا متماثلًا مستمرًا للبيانات، أو حتى أنظمة احتياطية كاملة مستضافة في موقع قريب يمكنها تولي المهام على الفور وبسلاسة في حال حدوث أي فقدان للبيانات أو مشكلات في النظام.
يجب أن يقدم أي مزود لخدمات استعادة البيانات تعمل معه اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) توضح بالتفصيل أهداف نقطة الاسترداد (RPO) وأهداف وقت الاسترداد (RTO) التي يمكنهم تحقيقها، وضوابط الأمان المطبقة لديهم، والإجراءات الوقائية التي وضعوها ضد فقدان البيانات. يجب أن يحدد عقدك الموقع أو المواقع التي سيتم فيها تخزين نسخك الاحتياطية وأن يشير إلى كيفية امتثال المزود لأي لوائح في مجال عملك.
حلول النسخ الاحتياطي والاسترداد السحابية تحظى بشعبية متزايدة بين المستهلكين والشركات على حد سواء، ولكنها مفيدة بشكل خاص عندما يتعين على الشركات إجراء نسخ احتياطي لكميات كبيرة من البيانات (مثل محتويات مركز بيانات بأكمله) وترغب في تقليل نفقات البنية التحتية والعبء الإداري.
يحتفظ النسخ الاحتياطي والاسترداد السحابي بنسخ من البيانات في موقع التخزين الثانوي خارج الموقع. مزود السحابة يوفر إمكانية الوصول إلى التخزين—وربما خدمات إضافية مُدارة للنسخ الاحتياطي والاسترداد—على أساس الاشتراك مع تسعير يعتمد على حجم التخزين واستخدام النطاق الترددي.
يمكن للمؤسسة اختيار ونشر تطبيق النسخ الاحتياطي الخاص بها، أو استخدام أحد التطبيقات التي قد يقدمها مزود السحابة، أو الاستعانة بتطبيق مزود خدمة خارجي. في جميع الحالات، يحدد تطبيق النسخ الاحتياطي الملفات المراد نسخها احتياطيًا، وينشئ نسخًا مشفرة من الملفات ويرسلها إلى وجهة النسخ الاحتياطي الخارجية.
تتمتع الشركات التي تستخدم حلول النسخ الاحتياطي والاسترداد المستندة إلى السحابة بجميع المزايا التي يوفرها التخزين السحابي. يتحمل مزود السحابة كل المسؤولية عن تأمين البنية التحتية وإدارتها وصيانتها، وعادةً ما يضمن لك الوصول إلى البيانات متى احتجت إليها. تتسم سعات التخزين بالمرونة العالية ويمكن زيادتها وفقاً للطلب، لذلك لن تدفع مقابل الموارد إلا إذا كنت بحاجة إليها.
يعتمد أمان النسخ الاحتياطية لبياناتك على أمرين رئيسيين:
إذا كانت صناعتك تخضع للوائح تنظيم خصوصية البيانات وأمنها، فستحتاج إلى التأكد من أن أدوات النسخ الاحتياطي أو عملياتك أو مزودي الخدمة لديك يلتزمون بتلك اللوائح. (إذا كنت تعمل مع مزود خدمة، فاطلب شهادة الامتثال). بغض النظر عن الصناعات التي تعمل فيها، ستحتاج إلى إيلاء اهتمام خاص لحماية أي نسخ احتياطية للبيانات المتعلقة بملكيتك الفكرية. ومن المهم التأكد من تدمير أي نسخ احتياطية لم تعد هناك حاجة إليها تمامًا.
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