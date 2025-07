تتضمن مجموعة Red Hat AI on IBM Cloud ما يلي: خدمة Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud(كخدمة SaaS) لبناء النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) المخصصة، وRed Hat OpenShift AI on IBM Cloud لتطوير ونشر وإدارة التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وRed Hat Enterprise Linux (RHEL) AI لبيئات خوادم Linux الفردية.