تساعد كلٌّ من IBM وRed Hat الشركات على تسريع رحلتها في مجال الذكاء الاصطناعي
تُعَد Red Hat AI on IBM Cloud مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصممة لتسريع تطوير ونشر حلول الذكاء الاصطناعي عبر بيئات السحابة الهجينة. وهي تساعد المؤسسات على خفض التكاليف التشغيلية وتسريع الوصول إلى السوق من خلال استخدام نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة عالية الكفاءة، ومبنية على بيانات المؤسسة الخاصة ذات الصلة، بطريقة آمنة وخاصة.
يمكِّن Red Hat AI on IBM Cloud المؤسسات من إدارة ومراقبة دورة الحياة الكاملة لنماذج الذكاء الاصطناعي التنبؤية والتوليدية، سواء تم نشرها على خوادم فردية أو على أنظمة موزعة واسعة النطاق. يعتمد على تقنيات مفتوحة المصدر، ويستفيد من منظومة شركاء تركِّز على تحسين الأداء والاستقرار ودعم وحدات معالجة الرسومات (GPU) ومسرِّعات الذكاء الاصطناعي.
اقرأ المدونة حول Red Hat AI InstructLab والمتوفر على IBM Cloud.
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اقرأ المدونة حول Red Hat OpenShift AI المتوفر على IBM Cloud.
تتضمن مجموعة Red Hat AI on IBM Cloud ما يلي: خدمة Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud(كخدمة SaaS) لبناء النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) المخصصة، وRed Hat OpenShift AI on IBM Cloud لتطوير ونشر وإدارة التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وRed Hat Enterprise Linux (RHEL) AI لبيئات خوادم Linux الفردية.
تم تصميم خدمة Red Hat AI InstructLab على IBM Cloud لتبسيط وتوسيع نطاق وتأمين عمليات مواءمة النماذج وتدريبها ونشرها بالكامل. ومن خلال تبسيط إنشاء النماذج اللغوية الكبيرة المخصصة باستخدام عملية instructLAB، يمكن للمؤسسات بناء نماذج دقيقة وفعَّالة مع الحفاظ على ملكية بياناتها. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:
يُعَد Red Hat OpenShift AI منصة مرنة وقابلة للتوسع لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، تُتيح للمؤسسات إنشاء وتقديم تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
يمكن لمستخدمي OpenShift الحاليين على IBM Cloud التوجه إلى صفحة النظرة العامة على المجموعة، ثم الانتقال إلى قسم الوظائف الإضافية لتثبيت OpenShift AI. إذا لم تكن لديك مجموعة OpenShift على IBM Cloud، يمكنك إنشاء مجموعة، أو استخدام بنية قابلة للنشر للحصول على مجموعة OpenShift جديدة بالحجم الأدنى المطلوب مع تثبيت OpenShift AI.
تمكَّن من تطوير واختبار ونشر النماذج اللغوية الكبيرة المخصصة المبنية على Granite بشكل منتظم، مع استضافة متكاملة عبر vLLM لتشغيل تطبيقات المؤسسات. يمكنك إنشاء نماذج واستضافتها من نفس الصورة القابلة للتمهيد. بالإضافة إلى عائلة Granite من النماذج اللغوية الكبيرة مفتوحة المصدر، توفِّر Red Hat Enterprise Linux AI أدوات مواءمة للنماذج باستخدام InstructLab، استنادًا إلى منهجية LAB ونهج تطوير قائم على المجتمع من خلال مشروع InstructLab. يتم تجميع الحل الكامل في صورة RHEL AI محسَّنة وقابلة للتمهيد، وجاهزة للنشر على IBM Cloud.
احمِ بياناتك بكفاءة، حتى إن شركة IBM لا تستطيع الوصول إليها. سنساعدك على إدارتها، بينما تتحكم في مفاتيح التشفير الخاصة بك حتى تتمكن أنت وحدك من الوصول إليها.
قلِّل من التهديدات الأمنية باستخدام خاصية حماية أعباء العمل في IBM Security and Compliance Center. قلِّل التكوينات الخاطئة إلى الحد الأدنى، وحدد التهديدات بسرعة واحصل على رؤية واضحة لمخاطر الطرف الثالث والرابع.
انشر نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بك في السحابة باستخدام وحدات معالجة الرسومات ومسرعات الذكاء الاصطناعي، أو في البيئات المحلية وفي أجهزة الحافة. اختَر من بين مجموعة واسعة من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي القابلة للتكيف التي تتكامل مع مختلف أطر العمل والأدوات للذكاء الاصطناعي عالي الأداء.
تمكَّن من تلبية أحدث معايير الحوكمة والمخاطر باستخدام أدوات تعمل على أتمتة عملية تحديد التغييرات التنظيمية وترجمة التغييرات إلى سياسات قابلة للتنفيذ.
يمكنك أتمتة مسار النشر وتسريع وقت الإنتاج باستخدام البنى القابلة للنشر أو أدوات إدارة الحاويات من Red Hat OpenShift وIBM Code Engine.
تجاوَز حدود السحابة. تقدِّم IBM مجموعة كاملة من خدمات الخوادم والتخزين والشبكات لمساعدتك على التغلب على التكاليف الخفية للذكاء الاصطناعي والعقبات التقنية.
توفير تقنيات المصادر المفتوحة للشركات مثل شركتك