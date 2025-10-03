لمعالجة التحديات الفريدة لتشغيل أعباء العمل الكبيرة وكثيفة الحوسبة على منصة مُدارة بالكامل ودون خوادم، قدَّم IBM Cloud Code Engine ميزة Serverless Fleets.
يتطلب الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، بنية تحتية مكثفة من حيث الحوسبة والبيانات. في شكلها الحالي، غالبًا ما تعجز تقنية دون خادم عن دعم أعباء العمل كثيفة الحوسبة.
مع تعامل التكنولوجيا مع مشكلات أكثر تعقيدًا، بدءًا من التعلم الآلي ووصولًا إلى المحاكاة واسعة النطاق، تحتاج الأنظمة إلى تنفيذ الآلاف، وربما الملايين، من المهام غالبًا بشكل متوازٍ. يمكن لميزة Serverless Fleets أن تساعد على تبسيط كيفية تنفيذ المطورين لهذه الأعباء المتوازية من خلال توفير موارد حوسبة مُدارة بالكامل وقابلة للتوسع بشكل مرن. غالبًا ما تتطلب مهام سير العمل التقليدية لأعباء العمل كثيفة الحوسبة تحديد الحجم مسبقًا والاستثمار في البنية التحتية وإدارة الموارد المعقدة.
تم تصميم Serverless Fleets للمساعدة على تقليل هذه التعقيدات التشغيلية من خلال تجريد البنية التحتية الأساسية وتقديم طريقة بسيطة لتشغيل عدد كبير من المهام بالتوازي. يمكن أن تكون Serverless Fleets محورية للشركات عبر مختلَف الصناعات، بما في ذلك قطاع الخدمات المالية وعلوم الحياة.
تمكِّن Serverless Fleets علماء البيانات والمطورين من إرسال عدد كبير من مهام الدُفعات إلى نقطة نهاية واحدة. يعمل IBM Cloud Code Engine بعد ذلك على توفير موارد الحوسبة اللازمة تلقائيًّا، بما في ذلك الأجهزة الافتراضية ووحدات معالجة الرسومات دون خادم، لتشغيل أكبر عدد ممكن من المهام في وقت واحد. يعمل هذا على أتمتة إدارة الموارد، التي غالبًا ما تكون عملية يدوية للحسابات واسعة النطاق.
تخيَّل بيئة تكنولوجيا المعلومات الحالية لديك على أنها سلسلة فنادق. بصفتك مالكًا لسلسلة الفنادق، قد تكون قد اشتريت عدة مبانٍ كبيرة تحتوي على آلاف الغرف، ولكل منها تكلفة تشغيل وإدارة فردية. بدلًا من ذلك، تخيَّل لو كان بإمكانك إنشاء غرفة تلقائيًّا عندما يريد شخص ما الإقامة في الفندق، ثم يتم إلغاء الغرفة بمجرد مغادرة الضيف. هذه هي الطريقة التي تعمل بها Serverless Fleets بالضبط: حيث يتم توفير البنية التحتية للأعباء الكبيرة باستخدام وحدات معالجة الرسومات حسب الحاجة، وإزالتها بمجرد عدم الحاجة إليها، ويتم تحصيل الرسوم فقط عند استخدام التقنية.
تعتمد Serverless Fleets على القيمة القائمة لـ IBM Cloud Code Engine لأعباء العمل كثيفة الحوسبة مثل المحاكاة واسعة النطاق ومعالجة البيانات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي:
تواجه المؤسسات في الصناعات عالية التنظيم، مثل الخدمات المالية، مجموعة فريدة من التحديات التي يجب فهمها لبدء التحول الحقيقي. تتحمل هذه المؤسسات مسؤولية إدارة بيانات العملاء الحساسة والحفاظ على المرونة التشغيلية والامتثال لمتطلبات التنظيم المتغيرة. ينبغي ألّا يشكِّل تشغيل أعباء العمل كثيفة الحوسبة عقبة إضافية أمام الابتكار.
على سبيل المثال، تحتاج شركات التأمين إلى قدر هائل من القدرة الحوسبية لإجراء حسابات الاكتتاب وبناء نماذج التسعير وإعداد التقارير للجهات التنظيمية وتعديل المخاطر في الوقت الفعلي. تدعم Serverless Fleets أعباء العمل هذه، وقد تم تصميمها لتسهيل التشغيل وتقليل التكاليف للشركات في القطاع المالي عند تنفيذ المحاكاة والنماذج والتقييمات.
يقول Paul Hagg، المدير التقني لشركة MavenBlue: "من خلال تبنّي قوة Serverless Fleets وIBM Cloud Code Engine، تتمكن MavenBlue من البقاء في الطليعة في مهمتها لتقديم رؤى جديدة وسرعة ومرونة تحليلية لصناعة التأمين. لدينا مجموعة قوية من منصات الجيل القادم التي توفِّر رؤًى، وتحليلات استشرافية للوفاء بالالتزامات المالية، ونماذج التسعير. تساعدنا Serverless Fleets على الاستفادة من القدرة الحوسبية التي نحتاجها بطريقة مرنة وفعَّالة من حيث التكلفة".
تواجه صناعة علوم الحياة تحديًا مماثلًا يتمثل في ترقية أداء الأنظمة للحفاظ على القدرة التنافسية. تُعَد القدرة الحوسبية للبحث والتطوير أمرًا أساسيًا، لا سيما مع تسابق شركات الأدوية لإطلاق علاجات جديدة، وتبسيط التجارب السريرية، والاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات. ويتطلب ذلك وجود أنظمة قابلة للتشغيل البيني تضع الأمان والموثوقية في المقام الأول. يمكن أن تساعد Serverless Fleets مؤسسات علوم الحياة على التكيف بكفاءة مع السوق المتغير باستمرار من خلال توفير البنية التحتية اللازمة دون حاجة فِرَق تكنولوجيا المعلومات للقيام بذلك.
يقول الدكتور Georg Mogk، الخبير الرئيسي في الرياضيات التطبيقية بشركة Bayer AG: "من أجل تحقيق مهمة Bayer -الصحة للجميع، ولا جوع لأحد- نعتمد في البحث والتطوير على حلول مبتكرة وعالية الأداء. مع Serverless Fleets، وجدنا منصة ذات قابلية توسُّع عالية ومستقرة تُتيح لنا تنفيذ حتى أصعب المهام كثيفة الحوسبة بشكل موثوق به - وبشروط عادلة جدًا". لقد أُعجبنا بشكل خاص في Bayer بسهولة التوسع والدعم المتميز الذي تقدِّمه IBM".
الواقع الحالي في سوق المنافسة اليوم هو أن المؤسسات عبر مختلَف الصناعات بحاجة لتقديم الخدمات بسرعة وسهولة، مع إعطاء الأولوية للأمان والمرونة والتوفير في التكاليف.
يمكن أن تساعد Serverless Fleets المطورين وعلماء البيانات على إدارة أكثر أعباء العمل تطلبًا، ما يُتيح لهم التركيز على البرمجة بدل إدارة البنية التحتية، وتساعد على تقديم هذه الخدمات بكفاءة. بينما تسعى IBM جاهدةً لجعل الحوسبة المتقدمة أكثر سهولة وكفاءة، تمثِّل Serverless Fleets خطوة في الاتجاه الصحيح.
تعرّف على المزيد حول IBM Cloud Code Engine