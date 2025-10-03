يتطلب الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، بنية تحتية مكثفة من حيث الحوسبة والبيانات. في شكلها الحالي، غالبًا ما تعجز تقنية دون خادم عن دعم أعباء العمل كثيفة الحوسبة.

مع تعامل التكنولوجيا مع مشكلات أكثر تعقيدًا، بدءًا من التعلم الآلي ووصولًا إلى المحاكاة واسعة النطاق، تحتاج الأنظمة إلى تنفيذ الآلاف، وربما الملايين، من المهام غالبًا بشكل متوازٍ. يمكن لميزة Serverless Fleets أن تساعد على تبسيط كيفية تنفيذ المطورين لهذه الأعباء المتوازية من خلال توفير موارد حوسبة مُدارة بالكامل وقابلة للتوسع بشكل مرن. غالبًا ما تتطلب مهام سير العمل التقليدية لأعباء العمل كثيفة الحوسبة تحديد الحجم مسبقًا والاستثمار في البنية التحتية وإدارة الموارد المعقدة.

تم تصميم Serverless Fleets للمساعدة على تقليل هذه التعقيدات التشغيلية من خلال تجريد البنية التحتية الأساسية وتقديم طريقة بسيطة لتشغيل عدد كبير من المهام بالتوازي. يمكن أن تكون Serverless Fleets محورية للشركات عبر مختلَف الصناعات، بما في ذلك قطاع الخدمات المالية وعلوم الحياة.