حلول التحوّل السحابي

تسريع رحلة تحول السحابة الهجينة وإزالة المخاطر المرتبطة بها
ثلاث طائرات مقاتلة من طراز F-16 على مدرج الإقلاع جاهزة للطيران

من أجل تحقيق أفضل نتائج الأعمال التحويلية، يجب أن تكون المؤسسات قادرة على توظيف التطبيقات والبيانات عبر الصفحات المقصودة على السحابة الهجينة الملائمة للغرض.

باستخدام IBM Cloud، تحصل الشركات على الخبرة اللازمة للمشاركة في إنشاء الاستراتيجية الخاصة بتحول السحابة الهجينة، وإزالة المخاطر مع تحقيق نتائج متزايدة على مستوى كل مرحلة من مراحل التحوّل، والتشغيل على نطاق واسع باستخدام مسرّعات منصة سحابية مدمجة.
الأهداف الرئيسية تنمية أعمالك ودعم الابتكار باستخدام السحابة الهجينة
المشاركة في إنشاء استراتيجية التحول

شارك في إنشاء استراتيجية تحديث وتعيين أحمال التشغيل في سحابة هجينة لتعزيز نتائج الأعمال.
إزالة المخاطر واستدامة التحول

يمكنك إزالة المخاطر وتحقيق استدامة التحول من خلال التخطيط لتحقيق نتائج تدريجية في كل مرحلة من مراحل التحول.
الابتكار على نطاق واسع

يمكنك توسيع نطاق الابتكار وتسريعه باستخدام خبرات ومسرّعات منصة سحابية مدمجة.
تمثّلت أهداف IBM Consulting وIBM Garage وIBM Cloud في الوصول إلى خبرات وممارسات عالمية المستوى، مدعومة بخبرة IBM في مجال الطيران، ودمج كل ذلك في التحول الرقمي لدينا.
تخليق حنيف رئيس مجموعة هندسة المؤسسات، قسم التقنيات والابتكار شركة Etihad Airways
تعرّف على المزيد حول كيفية تقديم تجربة متميزة
رحلة التحوّل

تقدم خدمات مراقبة السحابة نقطة اتصال مخصّصة للحصول على دعم شخصي خلال رحلة الانتقال إلى السحابة الخاصة بك، مما يوفر تجربة عالية الجودة ويضمن انتقالاً سلسًا.
اكتشف

فهم أهدافك وتحدياتك واكتشاف الفرص ذات القيمة العالية.

تعرف على المزيد
إثبات

يمكنك الابتكار والإنشاء المشترك مع خبراء IBM بسرعة لحل تحديات الفرص الأعلى قيمة.

تعرف على المزيد
تحديث

يمكنك ترحيل التطبيقات وتحديثها وبنائها على نطاق واسع لتحسين القدرات الرقمية الأساسية وبناء قدرات جديدة.

تعرف على المزيد
إدارة

يمكنك تقليل التكلفة الإجمالية للملكية وخفض معدل صيانة التطبيقات والبيانات باستخدام الأتمتة والعمليات المالية وهندسة موثوقية الموقع (SRE).

تعرف على المزيد
الفوائد %62

تقديم أسرع للتطبيقات الجديدة.

 قلّصت شركة الاتحاد للطيران فترة تحديث تجربة تسجيل الوصول الشخصي من 9 أشهر إلى 15 أسبوعًا أكثر من 800

ساعة تم توفيرها لتقييم بنية الخدمات المصغرة وإعادة تصميمها وتطويرها.

 IBM CIO وفرت أكثر من 800 ساعة باستخدام Mono2Micro و IBM Cloud Transformation Advisor أثناء تحديث تطبيق مالي كبير %30

إجمالي التوفيرات المتوقعة في تكاليف الامتثال للمجالات التي تخضع للوائح التنظيمية ذات الضوابط المدمجة في IBM Cloud.

 فهم تقدير توفيرات تكلفة الامتثال

تعيين أحمال التشغيل على السحابة الهجينة

مسرّعات IBM Cloud
حالة الاستخدام IBM Cloud Transformation Advisor

تقييم التطبيقات الحالية وتقدير الجهد المبذول وتوفير التقييم لخيارات التحديث المختلفة.

تعرف على المزيد
حالة الاستخدام حلول تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي

حلول تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي.

تعرف على المزيد
حالة الاستخدام watsonx Code Assistant for Z

تسريع عملية التطوير وتحديث التطبيقات والمساعدة في عمليات تكنولوجيا المعلومات.

تعرف على المزيد
حالة الاستخدام Mono2Micro

إنشاء التعليمات البرمجية المؤتمتة لإعادة هيكلة تطبيقات Java المتجانسة وتحويلها إلى خدمات مصغرة.

تعرف على المزيد
حالة الاستخدام البنية القابلة للنشر

الأتمتة لنشر الأنماط الهيكلية الشائعة استنادًا إلى إطار عمل IBM Well-Architected Framework.

تعرف على المزيد
حالة الاستخدام Security and Compliance Center

تحقيق رؤية موحدة للأمن والامتثال والمخاطر عبر بيئات السحابة المتعددة الهجينة.

تعرف على المزيد
حالة الاستخدام إطار عمل IBM Well-Architected Framework

إنشاء تطبيقات سحابة هجينة تتسم بالمرونة والأداء المتميز والأمان.

تعرف على المزيد
حالة الاستخدام العمليات المالية والاستدامة

ممارسات وإرشادات لإنشاء حلول فعالة من حيث الموارد والتكلفة.

تعرف على المزيد
تحويل أحمال تشغيل المؤسسات
تحديث أحمال تشغيل VMware إلى IBM Cloud

رفع وتحويل أحمال تشغيل VMware من فئة المؤسسات إلى IBM Cloud بأقل فترة تعطل وأقل نسبة مخاطر.

 تعرف على المزيد
ترحيل وتحديث أحمال تشغيل Power على IBM Cloud

ترحيل وتحديث أحمال تشغيل AIX وIBM i وLinux على خوادم Power مع الحفاظ على الأمان والأداء العالي.

 تعرف على المزيد
تحويل نظام تخطيط موارد المؤسسات SAP

تسريع وإزالة المخاطر المرتبطة بتحديث نظام تخطيط موارد المؤسسات SAP باستخدام عروض البنية التحتية كخدمة (IaaS) المعتمدة من SAP فقط والتي توفر خيارات RISE وغير RISE على مثيلات Power وx86.

 تعرف على المزيد
ترحيل أحمال التشغيل إلى IBM Cloud for Financial Services

رفع وتحويل أحمال التشغيل إلى السحابة الأولى من نوعها، المصممة لحماية أحمال تشغيل البيانات والذكاء الاصطناعي الأكثر حساسية لديك.

 تعرف على المزيد
السحابة الهجينة للذكاء الاصطناعي التوليدي

تسريع تأثير الذكاء الاصطناعي للمؤسسات من خلال صفحات مقصودة على السحابة الهجينة ملائمة للغرض من أجل أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي.

 تعرف على المزيد
تحديث التطبيقات من أجل السحابة

تحويل تطبيقاتك إلى حاويات على IBM Cloud، للاستفادة من منصة حاويات OpenShift مدارة بالكامل.

 تعرف على المزيد
البناء في أي مكان من خلال السحابة الموزعة

يُمكنك نشر التطبيقات وتشغيلها بطريقة متسقة عبر بيئات الحوسبة المحلية وحوسبة الحافة وبيئات السحابة العامة، التي تتوفر من خلال حل سحابة مدارة وموزّعة - IBM Cloud Satellite.

 تعرف على المزيد
تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي

يمكنك تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي من خلال أحدث الممارسات لعمليات التطوير وأدوات التطوير التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

 تعرف على المزيد
برنامج تسريع الترحيل

يقدم برنامج تسريع عملية الترحيل إلى السحابة حوافز مالية لتعويض تكاليف الترحيل وإرشادات مخصصة من متخصصين في التكنولوجيا مع إمكانية الوصول إلى أنماط الترحيل المثبتة والتعليمات البرمجية والأدوات والبنى القابلة للنشر المصممة خصيصًا لـ IBM Cloud.

 تعرف على المزيد

قصص نجاح العملاء

شركة Etihad Airways

يمكنك تسريع مشروع التحوّل الرقمي لإنشاء تجربة سفر جوي مخصصة تجمع كل خدمات العملاء — والبيانات الغنية حول تفضيلات الركاب — في عرض واحد للعملاء.
IBM CIO

التحوّل الكبير لمؤسسة IBM CIO لتحويل تطبيقات الأعمال التقليدية الحسّاسة والبنية التحتية إلى منصة سحابة هجينة.
الخطوط الجوية الأمريكية

لكي تصبح أكثر استجابة لاحتياجات العملاء، قامت خطوط طيران American Airlines بترحيل بعض تطبيقاتها الحساسة إلى IBM Cloud مع استخدام منهجية جديدة لإنشاء تطبيقات مبتكرة بسرعة إلى جانب تحسين تجربة العملاء.
شركة CaixaBank

مع تضمّن التقارير لأكثر من 200 مليار معاملة في نهاية عام 2022، يدرك CaixaBank مدى أهمية توسيع النطاق بشكل آمن وزيادة الكفاءة التشغيلية وتسريع وقت الوصول إلى السوق لتحسين تجربة الخدمات المصرفية الرقمية—كل ذلك مع حماية بيانات العملاء.
2024 Masters Tournament

تقوم البنية التحتية الرقمية لـ Masters بتشغيل أحمال التشغيل في بنية &quot;هجينة حسب التصميم&quot; عبر IBM Cloud وغيرها من البيئات السحابية، والتي تم تمكينها بواسطة Red Hat OpenShift.
اتخِذ الخطوة التالية

تحدَّث إلى أحد خبراء IBM 