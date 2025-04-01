نمو البيانات يفوق الميزانية باستمرار. مع وجود نظام المعلومات المتكامل، يزداد عبء تكاليف السحابة على حساب مجموعة السحابة. وعلى الرغم من أن الأدوات التفاعلية قد تكون الخيار المعتاد، إلا أن منصات هذه الأدوات كثيفة التكلفة تتطلب تضحيات في تقديم الخدمة.
IBM Cloud السجلات، تقوم أداة إدارة السجلات بتحويل بيانات السجلات إلى سجلات قابلة للتنفيذ، مما يقلل من التكاليف التشغيلية ويعزز موثوقية النظام. مدمج بالكامل مع IBM Cloud، IBM Cloud السجلات مما يتيح سرعة إصدار كشف المشكلات وتحسين الأداء ويضمن توافقًا أمنيًا قويًا دون الحاجة إلى فهرسة السجلات التقليدية.
تعرف كيف أن IBM Cloud Logs هو حل NextGen التسجيل من الجيل التالي للبنية التحتية الخاصة بك.
IBM Cloud يكشف السجلات عن التهديدات في السجل الخاص بك وإنشاء تنبيهات أمنية. عندما يكون تنبيه واحد غير مثير للاهتمام أو غير ذي صلة، يمكنك استبعاد تنبيه واحد يدوياً. تتيح لك قواعد الإيقاف استبعاد التنبيهات المماثلة تلقائيًا في المستقبل.
IBM Cloud تعمل شاشة سجلات الحوادث على تبسيط رحلة استجابتك للتنبيهات من البداية إلى النهاية. مثالية لفرق عمليات التطوير وفرق SRE التي تتطلع إلى التخلص من تبديل السياق، حيث يمكن للمستخدمين تحديد أحداث التنبيهات التي تم تشغيلها ذات الأهمية والتنقيب في السجلات الأساسية بسهولة.
IBM Cloud توفّر تنبيهات تدفق السجلات نهجًا غنيًا لمراقبة سجلات البيانات وتحليلها، مما يسمح لك بتسخير ®قوة السجلات والمقاييس والتتبعات والأمان في منصة واحدة مبسطة. لا تكتفي هذه الأداة بإعلامك بوجود مشكلة في نظامك فحسب، بل تتيح لك أيضًا فهم سبب وجود معلومات تكنولوجيا المعلومات وكيفية منع حدوثها في المستقبل.
مع سجلات IBM Cloud Logs، ركز على الابتكار وتسليم البرمجيات، وليس على الحفاظ على قابلية الملاحظة. IBM Cloud توفر السجلات أكثر التكامل الخارجي شيوعًا من طرف ثالث، بالإضافة إلى قواعد تحليل السجلات والتنبيهات وقواعد تحليل السجلات وغيرها.
IBM Cloud تتضمن سجلات التكامل على CI/CD والملفات ومنصات PaaS وتنسيق الحاويات وقواعد البيانات وغيرها.
تمكّنك سجلات السجلات من إنشاء سجلات من الامتدادات والسجلات لتحسين التخزين دون التضحية بالبيانات المهمة.
تجميع السجل هو ميزة تجميع السجل التلقائي الذي يكثف إدخالات السجل في مجموعة ضيقة من الأنماط باستخدام التعلم الآلي. يقوم نظام المعلومات والاتصالات بذلك عن طريق التحليل التلقائي لكل سجل سجل مرسل إلى IBM Cloud السجلات، ثم فصل ثوابت السجل عن متغيرات نظام المعلومات والاتصالات.
تعد سجلات IBM Cloud Logs أداة قوية للاستعلام عن سجلاتك. من خلال إتقان كيفية الاستعلام، ستتمكن من العثور على أحداث محددة من السجلات التي تم إنشاؤها بواسطة التطبيق الخاص بك.
باستخدام هذه المهارة، ستتمكن من التحقيق في المشكلات وإنشاء التنبيهات وتصور بياناتك.
تصور بياناتك باستخدام OpenSearch المستضاف من IBM Cloud Logs دون الحاجة إلى دمج مثيل OpenSearch الخاص بمؤسستك مع حساب IBM Cloud Logs الخاص بك.
التحقق من النشاط غير الطبيعي والإجراءات الحساسة والامتثال لمتطلبات التدقيق التنظيمي بينما تتوافق بيانات الأحداث التي تم جمعها مع معيار اتحاد بيانات التدقيق (CADF).
أنشئ مجموعتك الخاصة من مضيفي الحوسبة حيث يمكنك نشر وإدارة التطبيق المخصص للحاويات على IBM Cloud.
تخزين البيانات المشفرة والمشتتة عبر مواقع جغرافية متعددة على نطاق واسع. قلل من إنفاقك التشغيلي لحماية هوامش أرباحك.
استخدم القياس عن بُعد الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (المكدس الكامل) مع ميزة متقدمة لمراقبة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وتحديد التنبيهات وتصميم لوحة المعلومات المخصصة. في البنى التي تركز على حاوية حاوية والخدمة المصغرة.
هناك مشروع طموح لرقمنة عمليات تسجيل الوصول في المطارات بسرعة وسهولة باستخدام أدوات قياس الأداء لمساعدة عمليات التطوير على تجميع السجلات وتحليلها.
تساعدك شركة برمجيات الفوترة على تحقيق الدخل من القفل وزيادة ولاء العملاء من خلال منصة آمنة وغنية وقابلة للتوسع ومتاحة للتطبيق ومتاحة للتطبيق بشكل كامل.
تعمل منصة OVERBLIQ على تسريع وتبسيط تطبيق الأجهزة المحمولة مع IBM Cloud ، بما في ذلك حلول تكنولوجيا المعلومات الملاحظة للتسجيل والمراقبة.
تصفح وثائق IBM Cloud السجلات واستعد لاستكشاف كيف ستكون سجلات IBM Cloud السجلات هي الحل لاحتياجاتك من قابلية الملاحظة.
قم ببناء مهاراتك في مجال المراقبة وإدارة الحوادث من خلال الدورات التدريبية الخاصة بالسجل المتضمنة في منهج IBM Cloud مهندس موثوقية الموقع الاحترافي (هندسة موثوقية الموقع (SRE)).
احصل على إجابات على أسئلتك IBM Cloud قابلية الملاحظة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستخدمين مباشرةً.
تعرف على رحلة انتقال تحليل سجلات IBM Log Analysis إلى رحلة IBM Cloud Logs. أجب عن جميع أسئلتك المتعلقة بالهجرة وابدأ في تكنولوجيا المعلومات.
تعرّف على كيفية توفير إطار العمل والوظائف لمراقبة مكالمات واجهة برمجة التطبيقات للخدمات على IBM Cloud بما يتوافق مع سياسات الشركة واللوائح الخاصة بالسوق.