IBM Cloud السجلات
اكتساب السجلات قابلية الملاحظة مع IBM Cloud سجلات للمساعدة في تحسين البنية التحتية والتطبيق العملي
إطلاق IBM Cloud السجلات
رسم توضيحي للسجلات ShowCase احتياجات السجل قابلية الملاحظة - محاط بشاشة وهاتف محمول وهاتف محمول وسحابة آمنة
لمحة عامة

نمو البيانات يفوق الميزانية باستمرار. مع وجود نظام المعلومات المتكامل، يزداد عبء تكاليف السحابة على حساب مجموعة السحابة. وعلى الرغم من أن الأدوات التفاعلية قد تكون الخيار المعتاد، إلا أن منصات هذه الأدوات كثيفة التكلفة تتطلب تضحيات في تقديم الخدمة.

IBM Cloud السجلات، تقوم أداة إدارة السجلات بتحويل بيانات السجلات إلى سجلات قابلة للتنفيذ، مما يقلل من التكاليف التشغيلية ويعزز موثوقية النظام. مدمج بالكامل مع IBM Cloud، IBM Cloud السجلات مما يتيح سرعة إصدار كشف المشكلات وتحسين الأداء ويضمن توافقًا أمنيًا قويًا دون الحاجة إلى فهرسة السجلات التقليدية.
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تعرف كيف أن IBM Cloud Logs هو حل NextGen التسجيل من الجيل التالي للبنية التحتية الخاصة بك.
اقرأ كيف يوفر لك IBM Cloud الآن اتصالاً بسيطًا بجهاز التوجيه لتلبية احتياجاتك من أجهزة التوجيه

المزايا

Full Stack Observability بيانات الرؤى التكلفة الإجمالية للملكية المحسّنة

ميزة

تنبيه التكامل مراقبة السجلات والرؤى استعلام السجل التصور قابلية الملاحظة
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دراسات الحالة
الاتحاد للطيران

هناك مشروع طموح لرقمنة عمليات تسجيل الوصول في المطارات بسرعة وسهولة باستخدام أدوات قياس الأداء لمساعدة عمليات التطوير على تجميع السجلات وتحليلها.
CRM.COM

تساعدك شركة برمجيات الفوترة على تحقيق الدخل من القفل وزيادة ولاء العملاء من خلال منصة آمنة وغنية وقابلة للتوسع ومتاحة للتطبيق ومتاحة للتطبيق بشكل كامل.

سيسيفوس ديجيتال إيه بي

تعمل منصة OVERBLIQ على تسريع وتبسيط تطبيق الأجهزة المحمولة مع IBM Cloud ، بما في ذلك حلول تكنولوجيا المعلومات الملاحظة للتسجيل والمراقبة.

الموارد ابدأ الآن

تصفح وثائق IBM Cloud السجلات واستعد لاستكشاف كيف ستكون سجلات IBM Cloud السجلات هي الحل لاحتياجاتك من قابلية الملاحظة.

 انظر وثائق المنتج السحابة قابلية قابلية الملاحظة التدريب

قم ببناء مهاراتك في مجال المراقبة وإدارة الحوادث من خلال الدورات التدريبية الخاصة بالسجل المتضمنة في منهج IBM Cloud مهندس موثوقية الموقع الاحترافي (هندسة موثوقية الموقع (SRE)).

 IBM Cloud التدريب تعرّف على المجتمع

احصل على إجابات على أسئلتك IBM Cloud قابلية الملاحظة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستخدمين مباشرةً.

 انضم إلى مجتمعنا الترحيل من IBM Log Analysis

تعرف على رحلة انتقال تحليل سجلات IBM Log Analysis إلى رحلة IBM Cloud Logs. أجب عن جميع أسئلتك المتعلقة بالهجرة وابدأ في تكنولوجيا المعلومات.

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الخطوات التالية

تعرف على السبب الذي يجعل IBM Cloud السجلات في IBM Cloud هو الحل المناسب لاحتياجاتك من البنية التحتية الخاصة بك قابلية الملاحظة.

 إطلاق IBM Cloud السجلات