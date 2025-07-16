Knative on IBM Cloud

قم بإنشاء تطبيقات سحابية بدون خادم التي تعمل على Kubernetes ونشرها وتشغيلها

نشر التطبيقات باستخدام Knative
صورة ملتقطة في فالكيرك، بالمملكة المتحدة

جلب أحمال التشغيل بدون خادم إلى Kubernetes
 

Knative، هو أحد أحدث المشروعات مفتوحة المصدر والأسرع نموًا في مجال السحابة الأصلية، ويعمل على توسيع نطاق Kubernetes بقدرات بدون خادم وتجربة مطور مبسطة. كما أنه يستفيد من ميزات Kubernetes، لكنه يخفي تعقيداته.

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الفوائد
النشر أصليًا إلى Kubernetes

تم تصميم Knative بالأنماط نفسها — وحدات التحكم وواجهة برمجة التطبيقات — kube-api، والبنية التحتية مثل Kubernetes. التثبيت بنقرة واحدة.
التركيز على الرمز البرمجي

يزيل Knative التفاصيل الأساسية وتعقيدات إنشاء التطبيق ونشره وإدارته.
اكتساب المرونة والتحكم

اعتماد تقنيات المصدر المفتوح أولاً لتشغيل أحمال التشغيل في أي مكان، وعلى أي سحابة وعلى أي بنية تحتية مدعومة من Kubernetes.

طريقة العمل

رسم تخطيطي لـ "Commiteed to Kubernetes"

منصة موحدة لتطبيقات الحاويات

يقدم Knative مجموعة أساسية من العناصر، أو العناصر الأولية، التي تعتمد على Kubernetes.

تستخلص المنصة التفاصيل المعقدة للجمع بين أنواع التطبيقات المختلفة: التطبيقات ذات 12 عاملاً والحاويات والوظائف.
    يعمل شخص خلف شاشة كبيرة، مع وجه محجوب

    عناصر Knative

    يساعدك عنصران أساسيان رئيسيان على تطوير التطبيقات بلا خادم وإدارتها في مجموعة Kubernetes الخاصة بك.

    الخدمة
    توفر الخدمة وظائف الحوسبة المستندة إلى الطلبات إلى الصفر — التنفيذ والتوسع.

    إدارة الأحداث
    توفر إدارة الأحداث آليات التسليم والاشتراك لإنشاء تطبيقات تعتمد على الأحداث.

    عمليات التكامل بنقرة واحدة

    tekton logo
    يُمكِّن Tekton، وهو إطار عمل مفتوح، ناشئ من Kubernetes للتكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/C)، المطورين من تقديم تطبيقات سحابية أصلية عبر السحابة أو في الأماكن المحلية.
    Istio integration app icon PNG
    Istio عبارة عن منصة شبكة خدمات مفتوحة لتوصيل الخدمات المصغرة وتأمينها والتحكم فيها ومراقبتها على منصات سحابية مثل Kubernetes في خدمة IBM Cloud Kubernetes Service.
    اتخِذ الخطوة التالية

    استكشف هذه الموارد للحصول على المزيد من التفاصيل حول الاستفادة التي يمكن أن تحققها مؤسستك من خلال Knative على IBM Cloud.

         نشر التطبيقات باستخدام Knative
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