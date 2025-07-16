Knative on IBM Cloud

Knative، هو أحد أحدث المشروعات مفتوحة المصدر والأسرع نموًا في مجال السحابة الأصلية، ويعمل على توسيع نطاق Kubernetes بقدرات بدون خادم وتجربة مطور مبسطة. كما أنه يستفيد من ميزات Kubernetes، لكنه يخفي تعقيداته.