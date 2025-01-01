مع استمرار زيادة عدد الأجهزة والمستشعرات التي تعمل دائمًا، يجب عليها استيعاب البيانات على الفور وجعلها قابلة للتنفيذ، مع توفير قاعدة بيانات الوقت الفعلي للبنية التحتية وراء كل تطبيق من تطبيقات إنترنت الأشياء. تسهِّل SingleStoreDB الاستيعاب السريع والتحليلات المتزامنة لأنظمة المستشعرات، ما يوفِّر رؤى فورية وقابلة للتنفيذ.