SingleStore with IBM
تبسيط طبقات بياناتك وتوحيدها باستخدام قاعدة بيانات SQL سحابية سريعة وموزعة
رجل يعمل على حاسوب دفتري

SingleStore as a service with IBM

 

عقدت شركة IBM شراكة مع SingleStore لتوفير مصدر واحد للشراء والدعم والأمان والحوكمة من أجلك. تعمل شركة IBM كمركز لتبادل البيانات، إذ تساعدك على نشر التطبيقات التي تتطلب كثافة بيانات على نطاق واسع باستخدام SingleStore، ما يضمن التعامل المتسق مع المعاملات والتحليلات بفضل القدرة العالية على التزامن وانخفاض زمن الانتقال.
الرؤى فائقة السرعة

يمكنك توحيد أعباء عمل المعاملات والتحليلات للحصول على تجربة متكاملة في واجهة واحدة. ويمكنك أيضًا تحسين تجارب العملاء واكتشاف الفرص الجديدة من خلال المراقبة والاكتشاف المستمرين.
الكفاءة التشغيلية الأعلى

يمكنك توحيد مصادر التطبيقات المتعددة وتوفير عرض شامل لمستخدمي الخطوط الأمامية. ويمكنك اكتشاف استنزاف الموارد والتكرارات من أجل تبسيط العمليات.
تحسين الإنتاجية والرؤية

يمكنك توسيع مهارات SQL لديك وجمع فِرَقك معًا لزيادة الإنتاجية. يمكنك زيادة وضوح البيانات وسلاسل القيمة التحليلية من خلال توحيد طبقات البيانات.
أمان وامتثال ومرونة على نحو فعَّال

الاعتماد على شهادات الأمان بما في ذلك ISO/IEC 27001 وSOC 2 Type 2 وPrivacy Shield. الامتثال لقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA).

حالات الاستخدام

التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG)

تُعد SingleStore، مع المتجهات السريعة والمطابقة الدقيقة بين الجيران، الحل عند الحاجة إلى حلول التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) لهذه المجالات: الوظائف والتجارب التي تواجه العملاء والموارد البشرية والمالية ووظائف سلسلة التوريد والموارد البشرية وتطوير تكنولوجيا المعلومات وعملياتها وعمليات الأعمال الأساسية.

 التحليلات التشغيلية

تساعدك SingleStoreDB على تقديم تقارير وتحليلات سريعة وقابلة للتوسع عبر بياناتك التشغيلية بما في ذلك البيانات المتدفقة والبيانات في الوقت الفعلي والبيانات السابقة. باستخدام SingleStoreDB، يمكنك تلبية أصعب اتفاقيات مستوى الخدمة باستخدام الاستيعاب الموزع دون قفل ومعالجة الاستعلامات في الوقت الفعلي.

 الاحتيال والخلل

تواجه معظم المؤسسات صعوبة في مواكبة تدفق البيانات أو في الوصول إليها عندما يكون ذلك مهمًا. ولذا فإن استيعاب وتحليل بيانات الجهاز أو المستشعر أو التطبيق يوفِّر المزيد من القيمة في الوقت الفعلي. باستخدام SingleStoreDB، يمكنك مراقبة الاحتيال والخلل واكتشافهما باستمرار.

 تحليلات إنترنت الأشياء

مع استمرار زيادة عدد الأجهزة والمستشعرات التي تعمل دائمًا، يجب عليها استيعاب البيانات على الفور وجعلها قابلة للتنفيذ، مع توفير قاعدة بيانات الوقت الفعلي للبنية التحتية وراء كل تطبيق من تطبيقات إنترنت الأشياء. تسهِّل SingleStoreDB الاستيعاب السريع والتحليلات المتزامنة لأنظمة المستشعرات، ما يوفِّر رؤى فورية وقابلة للتنفيذ.

الموارد

التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) مع SingleStore وwatsonx

يوضح هذا الدليل كيفية تطبيق التوليد المعزز بالاسترداد على النماذج اللغوية الكبيرة، باستخدام watsonx وقاعدة بيانات SingleStore.
إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي مع SingleStore وIBM

يُعَد الذكاء الاصطناعي التوليدي الموضوع الأكثر شهرة في عالم التكنولوجيا اليوم، ولكن كيف يمكنك حقًا إنشاء تطبيق جاهز للمؤسسات؟ يمكن لشركة SingleStore، بالشراكة مع IBM، تعليمك في نصف يوم فقط.
دمج SingleStore مع نموذج التعلم الآلي في Python

تمكَّن من ربط نموذج تعلم آلي مخصص بقاعدة بيانات SingleStore.
تعرَّف على كيفية عمل SingleStore

اقرأ كيف تتعامل SingleStore مع المعاملات والتحليلات الفورية.
تعرف على المزيد حول SingleStore Self-Managed with IBM

احصل على مزيد من التفاصيل عن قاعدة البيانات السريعة والحديثة هذه المصممة لتوحيد أعباء عمل المعاملات والتحليلات.
استكشف دليل البيانات للذكاء الاصطناعي

دليل قائد البيانات للاستفادة من قواعد البيانات المناسبة للتطبيقات والتحليلات والذكاء الاصطناعي التوليدي.

شاهد ندوة الإنترنت حسب الطلب الآن

يمكنك تبسيط طبقات بياناتك وتوحيدها باستخدام قاعدة بيانات SQL فائقة السرعة.

تتوفر الآن كل من SingleStore Self-Managed with IBM وSingleStore as a Service with IBM على AWS Marketplace من IBM

SingleStore Standard with IBM SingleStore as a Service with IBM
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