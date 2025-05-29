إصدار Enterprise وStandard لبرنامج EDB Postgres من IBM

تطوير التطبيقات وتشغيلها باستخدام قاعدة البيانات المؤسسية مفتوحة المصدر PostgresSQL
زيادة الإنتاجية من خلال إنشاء ونشر وإدارة نتائج الذكاء الاصطناعي بسهولة لأتمتة وتبسيط عمليات الأعمال وعمليات التعامل مع العملاء.
يساعد الجيل التالي من EDB Postgres العملاء مثلك على توفير قاعدة بيانات أساسية متينة وقوية، ما يُتيح بنية بيانات متكاملة لتحقيق نتائج ذكاء اصطناعي أسرع وأكثر موثوقية.
تمكَّن من النشر والتكامل عبر أي بيئة يحتاجها عملك: السحابة العامة، والخاصة والهجينة، والبيئات الافتراضية، والحاويات، والأجهزة التي تعمل دون نظام تشغيل.
احصل على دعم ملائم للمطورين لأحدث لغات البرمجة وبيئات التطوير المتكاملة مثل JavaScript وJSON وPython وXML وغيرها.
استخدِم نوع البيانات الذي تختاره. يتعامل EDB Postgres مع معظم البيانات المنظمة وشبه المنظمة وغير المنظمة بشكل طبيعي.
دعم التحليلات المتقدمة ونماذج الذكاء الاصطناعي من خلال تشغيل MongoDB Enterprise Advanced على IBM Cloud Pak for Data.
يوفر الجيل التالي من IBM Cloud Pak for Data نسيج بيانات يساعد على تسريع تحقيق نتائج ذكاء اصطناعي موثوق بها. تمكَّن من إيصال البيانات الصحيحة إلى الأشخاص المناسبين في الوقت والمكان المناسبَين.
تُعَد SingleStore DB قاعدة بيانات SQL حديثة مخصصة لأعباء العمل التي تتطلب معالجة كثيفة للبيانات. مع اتصال شبه شامل يدعم أعباء بيانات عالية السرعة وذات حجم كبير.
حل قاعدة بيانات مستندات قوي وقابل للتوسع وعالي التوفر يمكِّن المطورين من بناء التطبيقات بشكل أسرع وتوزيع البيانات بشكل أفضل.
تساعد حلول قواعد البيانات مفتوحة المصدر من IBM على تنفيذ بيئة بيانات هجينة تشمل عناصر علائقية وغير علائقية.