IBM عمليات التطوير البناء
تهيئة البنية الأساسية للبناء وإدارتها على نطاق واسع
تنزيل عمليات التطوير للمبتدئين
متخصص في تكنولوجيا المعلومات يقوم بتهيئة الخادم في مركز البيانات
ما هو ®عمليات التطوير التي تقوم بها شركة آي بي إم ؟

عمليات التطوير والبناء هي أداة إدارة بناء موزعة ومتعددة المنصات لتكوين وتشغيل عمليات بناء البرامج.
المزايا إدارة التبعية

تسهيل بناء المشاريع المعقدة بناءً على علاقات المشروع.

 الأمان المستند إلى الدور والفريق

قم بإنشاء بيئة آمنة تتوافق مع بنية مجموعتك واحتياجاتها.

 قابل للتوسع في البناء

قم بتهيئة عمليات الإنشاء وتشغيلها باستخدام عملية تعتمد على القوالب التي تسرّع من عمليات التعليقات.
السمة الرئيسية قدرات عمليات التطوير البناء التقاط العناصر المشتركة للتكوين

راجع عمليات الإنشاء القياسية، وقواعد التحكم في المصدر، وتقارير الاختبار. تحديد التباينات في المشروع.

 إعداد الأمان المركزي، وإنشاء القوالب

تحكم في من يمكنه رؤية الإنشاءات وتشغيلها. توفير الوقت والجهد عند تكوين إعدادات الأمان.

 معرفة تبعيات التطبيق وإعداد الإدارة

إنشاء رسوم بيانية لتركيبة التطبيقات المعقدة والتقارير عالية الأداء لمعرفة اتجاهات المشروع.
منتج التكامل المنتج المكون الإضافي Docker Build-in

استخدم الأداة الإضافية Docker Build لإنشاء صور Docker باستخدام عمليات التطوير والبناء.
 

 قم بتنزيل المكون الإضافي المكون الإضافي Git

أتمتة استنساخ مستودع Git، ووضع علامات على القطع الأثرية المصدرية ونشر التغييرات في القطع الأثرية المصدرية.

 قم بتنزيل المكون الإضافي مئات من عمليات التكامل الأخرى 

استخدم التكامل الذي تم اختباره مع الأدوات والتقنيات التقنية من IBM ، مصدر مفتوح وأطراف ثالثة.

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