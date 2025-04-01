عمليات التطوير والبناء هي أداة إدارة بناء موزعة ومتعددة المنصات لتكوين وتشغيل عمليات بناء البرامج.
تسهيل بناء المشاريع المعقدة بناءً على علاقات المشروع.
قم بإنشاء بيئة آمنة تتوافق مع بنية مجموعتك واحتياجاتها.
قم بتهيئة عمليات الإنشاء وتشغيلها باستخدام عملية تعتمد على القوالب التي تسرّع من عمليات التعليقات.
راجع عمليات الإنشاء القياسية، وقواعد التحكم في المصدر، وتقارير الاختبار. تحديد التباينات في المشروع.
تحكم في من يمكنه رؤية الإنشاءات وتشغيلها. توفير الوقت والجهد عند تكوين إعدادات الأمان.
إنشاء رسوم بيانية لتركيبة التطبيقات المعقدة والتقارير عالية الأداء لمعرفة اتجاهات المشروع.
استخدم الأداة الإضافية Docker Build لإنشاء صور Docker باستخدام عمليات التطوير والبناء.
أتمتة استنساخ مستودع Git، ووضع علامات على القطع الأثرية المصدرية ونشر التغييرات في القطع الأثرية المصدرية.
استخدم التكامل الذي تم اختباره مع الأدوات والتقنيات التقنية من IBM ، مصدر مفتوح وأطراف ثالثة.