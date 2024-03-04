لقد أحدثت عمليات التطوير تحولًا في كل مسيرة من مراحل دورة حياة التطبيق. باستخدام الأدوات والعمليات الموحَّدة، يمكنك تبسيط وتسريع ابتكار البرامج المقدمة من خلال تجربة عمل متسقة وأكثر إنتاجيةً للمطورين. يمكن أن يشارك ®IBM Z بشكل كامل في هذه المنهجيات باستخدام عمليات التطوير لـ ﻿IBM Z .