IBM Application Discovery and Delivery Intelligence
الاكتشاف والرؤى بنقرة واحدة
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رسم توضيحي لشيفرون هندسي تجريدي

IBM Application Discovery and Delivery Intelligence (ADDI) هي أداة تحليل تساعد على تصور التطبيق والبيانات والوظائف على ®z/OS. 

تمكّن ADDI المهندسين المعماريين والمطورين من اكتشاف التبعيات بنقرة واحدة، وتنفيذ التغييرات بثقة والحفاظ على تحديث الوثائق ودقتها. استخدم ADDI لتمكين فرق تكنولوجيا المعلومات لديك من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تحديث التطبيقات أو دمجها أو إيقاف تشغيلها.

باستخدام IBM ADDI، يمكنك استخدام قدرات عنصر عنصر التحديث التالي لتسريع عملية التحديث:

  • IBM Application Discovery for IBM Z
  • تحليل وازي IBM Wazi Analyze
 البدء في ADDI
اكتشف وخطط للتطبيق الهجين z/OS

استكشف المعلومات التي تحتاجها للبدء بسرعة.
المزايا
تعزيز الربحية المحتملة

تزداد إنتاجية المطور بنسبة 20% إلى 30%، مما يوفر المزيد من الوقت للابتكار.
تحقيق عائد إيجابي في الاستثمار بسرعة

يمكن للعملاء الذين يستخدمون ADDI تحقيق عائدات بنسبة 163% على مدى ثلاث سنوات، بمتوسط فترة استرداد أقل من عام واحد¹.
تحقيق وقت أسرع للتسويق بجودة عالية

وفورات في التكاليف تصل إلى 10% بسبب دمج البنية التحتية¹.
احتضان سحابة هجينة

تطوير الأنظمة والتطبيق بسرعة إلى استحداث أنظمة استحداث سهولة هجينة.
تحسين مواءمة الأعمال

تصور التطبيقات الحالية لاشتقاق متطلبات إنشاء قصة المستخدم المحسّنة.
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إدارة دورة حياة البرنامج والتحول الرقمي والسحابة الرقمية.

تعلّم كيف:

  • تحديد مشكلات الصيانة وتحديث التعليمات البرمجية التي لا يمكن الوصول إليها.
  • تحديد واجهات برمجة التطبيقات المحتملة المرشحة للتحديث.
  • قم بتحليل العلاقة بين البرامج والوحدات بسرعة قبل وبعد إعادة هيكلة التعليمات البرمجية باستخدام IBM Wazi Analyze.

استخدم IBMid (أو قم بإنشاء معرّف جديد) للوصول إلى الإصدار التجريبي لمدة 3 أيام.

 

 التسجيل في التجربة
حالة الاستخدام كن Quantum-آمنًا وحدد بسرعة مكالمات التشفير الضعيفة حتى تتمكن من الحماية من جمع البيانات السرية. ابدأ رحلتك الآمنة Quantumمع IBM ADDI تحديد مرشحي واجهة برمجة التطبيقات (API)

إعادة استخدام الأصل الحالي لاقتصاد واجهة برمجة التطبيقات (API) وتسريع عملية التحديث من خلال إيجاد واجهات برمجة التطبيقات المرشحة.

 تسريع عملية تحديث البيانات

الاكتشاف التلقائي لبياناتك غير العلائقية وافتراضيتها على ®IBM Z باستخدام IBM Data Virtualization Manager.

 تعجيل الرحلة إلى سحابة هجينة

تحديث z/OS و جافا ™ وجافا التطبيق لدعم تنفيذ سحابة هجينة.

 تحليل تطبيق Hogan Core Banking و CAMS

تمكين تحليل نظامي Hogan Core Banking وCAMS التطبيق من أجل فهم أفضل للعملاء.
التحديث أصبح سهلاً

"سيساعدنا اكتساب فهم أفضل لبرمجياتنا الأصلية على ترقية حساس البرمجيات مع تقليل الأحمال والمخاطر والتكاليف المرتبطة بها." - مدير، الخدمات المالية الأوروبية الكبرى

الموارد أساسيات تعلم ADDI

تعرّف على برنامج ADDI بالسرعة التي تناسبك دون مقابل. استخدم IBMid للوصول إلى التدريب.

الابتكار والتحديث بسرعة

تستخدم مجموعة غروباما ADDI لتحديث IBM Z التطبيق بسرعة وثقة أكبر.

 ميزة توسعة واجهة برمجة التطبيقات API

تعرّف على كيفية دعم تحليل استدعاء واجهة برمجة التطبيقات من خلال ميزة قابلية التوسعة باستخدام نماذج الملفات. يمكنك أيضًا معرفة كيفية تمكين تحليل مكالمات واجهة برمجة التطبيقات لمشاريعك الخاصة.

 إدارة حقوق الوصول إلى مساحات العمل

يقدم هذا البرنامج التعليمي خمسة سيناريوهات تشرح مشاريع الوصول ومساحات العمل.

فيديوهات توضيحية

تعرّف على دعم Git من ADDI، بما في ذلك عملية المزامنة المحلية وأوامر CLI وتدفق الأتمتة وكيفية ملء مشاريع ADDI وتحديثها تلقائيًا في Git في الجزء 1.

تعرّف على دعم Git من ADDI، بما في ذلك عملية المزامنة المحلية وأوامر CLI وتدفق الأتمتة وكيفية ملء مشاريع ADDI وتحديثها تلقائيًا في Git في الجزء 2.

اكتسب فهمًا للتشفير، وما هي المعلومات المستخدمة في التشفير والمعلومات المستخدمة في التشفير. ثم استكشف Quantum-sآمن التشفير وتكنولوجيا المعلومات ذات الصلة بـ ADDI.

تعرّف على كيفية تثبيت وتكوين Application Discovery (AD) و AD Build Client في هذا الفيديو.

اكتشف IBM Analyze Client وكيفية تثبيت المعلومات التكنولوجية على Eclipse التطبيق. يمكن تشغيل Analyze Client عبر Eclipse أو مطور IBM Developer for z/OS (IDz).

اكتشف IBM Analyze Client وتعرف على كيفية تثبيت تكنولوجيا المعلومات على تطبيق IDz. يمكن تشغيل Analyze Client عبر Eclipse أو مطور IBM Developer for z/OS (IDz).
المنتجات ذات الصلة IBM Z and Cloud Modernization Stack

تسريع تحديث التطبيق مع نهج مؤسسي أكثر توحيدًا لتكنولوجيا المعلومات الأتمتة.

 إصدار IBM z/OS Connect Enterprise Edition

تسريع عملية التطوير باستخدام واجهات برمجة التطبيقات RESTful APIs من وإلى IBM Z الخاص بك في الكمبيوتر المركزي.

 IBM Operational Decision Manager

اكتشاف قرارات الأعمال المستندة إلى القواعد والتقاطها وتحليلها وأتمتتها والتحكم فيها محلياً أو على السحابة.

 IBM Data Virtualization

يسهل مدير نظام التشغيل z/OS الوصول إلى مصادر البيانات العلائقية وغير العلائقية التقليدية من IBM Z.

IBM Developer for z/OS

مجموعة أدوات شاملة وقوية لتطوير وصيانة التطبيق IBM z/OS من خلال استخدام ممارسات عمليات التطوير.

 IBM Application Performance Analyzer for z/OS

قياس الأداء والإبلاغ عنه وتعظيمه إلى أقصى حد ممكن للأنظمة والتطبيق.
الخطوات التالية

اكتشف IBM Application Discovery and Delivery Intelligence. حدد موعدًا لاجتماع لمدة 30 دقيقة بدون تكلفة مع ممثل شركة IBM Z.

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الحواشي

1 -التأثير الاقتصادي الكلي™ لشركة IBM ADDI، أكتوبر 2021 هي دراسة أجرتها شركة Forrester Consulting بتكليف من شركة IBM. 