تساعدك IBM على البقاء في المقدمة من خلال تمكينك من بناء بنى سحابية تعزز إنتاجية المطورين وتبسط إدارة التطبيقات القائمة على السحابة الهجينة. بغض النظر عن نقطة انطلاقك في رحلة بنيتك السحابية، فإننا نقدم لك التعليمات البرمجية القابلة للنشر، والموارد التعليمية، والاستشارات التي ستساعدك على المضي قدماً حتى النهاية.