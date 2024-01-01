استعرض البُنى السحابية المختبرة والقابلة للنشر التي تتيح استخدام أحدث تقنيات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي، مما يساعدك على تلبية أهداف عملك المتغيرة بشكل أفضل.
تساعدك IBM على البقاء في المقدمة من خلال تمكينك من بناء بنى سحابية تعزز إنتاجية المطورين وتبسط إدارة التطبيقات القائمة على السحابة الهجينة. بغض النظر عن نقطة انطلاقك في رحلة بنيتك السحابية، فإننا نقدم لك التعليمات البرمجية القابلة للنشر، والموارد التعليمية، والاستشارات التي ستساعدك على المضي قدماً حتى النهاية.
جميع البنى المرجعية لدينا قابلة للنشر عبر وحدة تحكم IBM Cloud أو من خلال أنماط التعليمات البرمجية المدعومة من IBM. كما نقدم أو نوصي بالتقنيات والمنتجات المثالية لتحقيق تنفيذ متكامل.
يوفر إطار العمل المحكم من IBM توصيات وأفضل الممارسات لمساعدة مهندسي السحابة الهجينة في تصميم حلول آمنة وعالية الأداء.
استراتيجية أكثر ذكاءً لتحقيق تحول أعمال حقيقي باستخدام الحلول السحابية الهجينة
قم بإنشاء البُنى المعمارية الخاصة بك بسهولة باستخدام قوالب مخططات البنية، التي تعتمد على أيقونات بسيطة لتمثيل عناصر البنية.
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة أو لديك أي استفسارات خلال رحلتك في تصميم بنيتك السحابية، فنحن هنا لمساعدتك. احجز اجتماعًا مع أحد خبرائنا في IBM Garage، حيث نعمل معك بشكل تعاوني للعثور على الحل المناسب لاحتياجات عملك.