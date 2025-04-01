برنامج IBM Rational ClearQuest هو برنامج إدارة التغيير الذي يساعد على تحسين إنتاجية المطورين مع استيعاب المنهجيات والعمليات والأدوات التي تناسب المشروع والأشخاص في الفريق. توفر تكنولوجيا المعلومات أدوات وعمليات تسمح لك بالحفاظ على التحكم في التغييرات مع تلبية الاحتياجات المتنوعة للمطور.
تحسين التعاون من خلال دمج العمليات المنعزلة مثل التحليل والتطوير والاختبار.
تخصيص عمليات التطوير المتسقة وتطبيقها لتحقيق رؤية متكاملة وموحدة.
استفد من القدرات على الوصول لضمان حصول أعضاء الفريق على أحدث المعلومات.
استخدم الاستعلام والرسوم البيانية وإعداد التقارير لتصور البيانات المعقدة والتعمق فيها.
قم بشراء نقاط FlexPoints وتخصيصها بناءً على احتياجات الاستهلاك الخاصة بالعمل.
تحسين الرؤية والتحكم عبر السحابة والبنية الأساسية التقليدية.
اقرأ المزيد عن إدارة التغيير والتعقيدات مع حلول الإدارة Rational Change.
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