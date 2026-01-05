IBM Rational Programming Patterns

تحديث البرمجة القائمة على الأنماط لتطبيقات Pacbase

لمحة عامة

يُعد IBM Rational® Programming Patterns بيئة تطوير متكاملة تعاونية وهو جزء من حلول إدارة دورة الحياة التعاونية Jazz™ (Jazz™ Collaborative Lifecycle Management solutions). يوفر ميزات برمجة تستند إلى النمط لتقديم تجربة ترميز محسّنة مع أدوات لتحليل التأثير ومراقبة الجودة وقابلية التوسعة بالإضافة إلى إجراءات تلقائية للترحيل الآمن لتطبيقات Pacbase.

 اكتشف القدرات لـ Rational Programming Patterns 9.7.2
تحديث التنمية

يستخدم نهج Pacbase MDD، ويوفر نماذج جديدة للبيانات والتطبيقات الدفعية والمعاملات والمولدات، ويستهدف أنظمة ®IBM Z وخدمات المستودعات القائمة على نظام Jazz لمصنوعات Pacbase.
تعزيز التعاون

يوفر بيئة تطوير تعاونية متكاملة (IDE)، تمكن المطورين من الحفاظ على الإنتاجية الفردية مع توحيد عمليات وأدوات التطوير مع أنظمة IBM Z systems و®Java.
توسيع القيمة

يعزز الاستفادة من ®IBM Developer for z/OS وIBM Rational Developer for AIX® and Linux من خلال محرر مصدر رمز مخصص لـ COBOL مع ميزات تحسن المهام في مصدر رمز COBOL.
زيادة الإنتاجية

يشمل خدمات تحليل التأثير والبحث متعدد المعايير عن قطع التطوير المخزنة في مستودعات Rational Team Concert.
الترحيل الآمن

يوفر إجراءات لاستخراج المشاريع أو العناصر من VisualAge Pacbase واستيرادها إلى Rational Team Concert. كما تتيح إمكانية الانتقال من 4GL الأخرى من خلال واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بقابلية التوسعة.
قابلية التوسع

توفر واجهات برمجة التطبيقات لدعم التطبيقات الجديدة أو البنى التقنية الجديدة، ومجموعة أدوات تطوير البرمجيات (SDK) لاستهداف التطويرات بلغة معينة أو لبيئة تشغيل معينة.

الميزات

Secured migration

تعمل الإجراءات على ترحيل أصول Pacbase بتكلفة منخفضة إلى بيئة تطوير شاملة واستراتيجية تتجاوز قدرات Pacbase. ويكون الكود المُنشأ مكافئًا نحويًا لكود Pacbase. وتضمن أدوات المقارنة صحة الترحيل. وتكون اختبارات عدم التراجع وتدريب مطوري Pacbase محدودة، مع ضمان استمرارية الإنتاجية العالية لتطوير Pacbase وصيانته. ويعمل مطورو Pacbase وIBM Z الآن في منصة مشتركة.

ترقية وترحيل البيانات

Design features

تساعد أنماط وصف ParagraphData على إتقان مفهوم المعلومات لنظام تكنولوجيا المعلومات بشكل يمكن فهمه من قبل متخصص في مجال الأعمال ويمكن استخدامه من قبل مطوري البرامج. وتوفر Rational Programming Patterns محررات تصميم للكيانات المستخدمة في تطبيقات الدفعات، والمعاملات، والعميل/الخادم، وتطبيقات eBusiness 2.5. كما توفر أدوات تصميم مثل إعادة التسمية أو النقل أو التكرار أو المقارنة أو التوثيق أو النشر.

تطوير تطبيقات التصميم

 

COBOL source management

يُسهل محرر رمز COBOL الموسّع صيانة رمز المستخدم من خلال المرشحات والمعالجات وتمييز بناء الجملة والمساعدة في المحتوى والتحقق من بناء الجملة في الوقت الفعلي والتصحيح التفاعلي. ويتم تغليف الرمز وإعادة استخدامه في البرامج عبر وحدات الماكرو التي تقلل من التعقيد مع توفير نقطة صيانة واحدة. ويمكن إدخال خطوط COBOL التي تم إنشاؤها بسهولة من خلال الأنماط الدقيقة. ولا يقتصر الإنشاء على تعليمات برمجية IBM محددة. وتم الكشف عن عدم مزامنة الملف الذي تم إنشاؤه مع تصميمه.

إدارة رمز COBOL غير تابع لـ IBM

Extensibility

تعمل مجموعة تطوير البرامج على تسهيل تطوير مولد جديد من خلال تقسيم تعقيد التحول إلى مهام صغيرة من خلال Micropatterns وSkeletons.

يمكن استخدام واجهة برمجة التطبيقات لتوسيع دوال Rational Programming Patterns وتخصيصها في Java. على سبيل المثال، يمكن استخدامه للتنقل بين النماذج بطريقة خاصة، وإنشاء أسطر أوامر وقوائم المستخدم، أو تخصيص قواعد مراقبة الجودة والأنماط الدقيقة والأنماط.

Integration with Rational Team Concert

تتوفر إجراءات استخراج المشاريع أو المكونات من Rational Team Concert واستيراد هذه الخدمة. وتحليل الأثر والبحث متعدد المعايير، كامتداد لخدمات مستودع Rational Team Concert تساهم في زيادة إنتاجية الصيانة.

تم توسيع نطاق ميزات التحكم في Rational Team Concert. يمكن استخدام شروط مسبقة خاصة بـ Rational Programming Patterns لضمان أن الملفات التي على وشك التسليم إلى الخادم تتوافق مع متطلبات محددة مسبقًا.

التفاصيل الفنية

متطلبات التركيب

افهم متطلبات التثبيت لـ VisualAge® Pacbase، وعميل Rational Programming Patterns Eclipse، والخادم.

متطلبات النظام

قم بتشغيل متطلبات النظام التفصيلية لـ IBM Rational Programming Patterns لفهم أنظمة التشغيل الداعمة، والبرمجيات ذات الصلة، وبرامج المحاكاة الافتراضية، ومتطلبات الأجهزة. 

عمليات التكامل تسليم الملفات إلى الخادم

استخدم Engineering Workflow Management (Rational Team Concert) للتحكم في تسليم ملفات Rational Programming Patterns إلى الخادم لضمان عدم تسبب الملفات المرفوعة على الخادم في حدوث أخطاء. ويمكنك بعد ذلك تحديد عناصر التحكم التي تتوافق مع الشروط المسبقة.

 استكشف التكامل مع إدارة Engineering Workflow Management إدارة جداول البيانات

استخدم Pactables لعرض محتويات جداول البيانات أو المجموعات الفرعية للجداول، وتحديث محتويات الجداول عبر الإنترنت أو الوضع الدفعي، والتأكد من اتساق الأوصاف والمحتويات.

 استكشف التكامل مع Pactables أتمتة عملية التطوير

هذا التكامل ممكن لكن تنفيذه يكون يدويًا. ويمكنك استيراد بيانات Rational® Programming Patterns إلى Endevor من خلال Engineering Workflow Management (Rational Team Concert) إذا كنت قد استخدمت سابقًا جسر Pacbase - Endevor.

 استكشف التكامل مع Endevor

منتجات ذات صلة

Rational Business Developer

بيئة تطوير متكاملة قائمة على Eclipse تعمل على تبسيط تطوير تطبيقات الويب 2.0، وتطبيقات الأجهزة المحمولة، وSOA، والتطبيقات التقليدية باستخدام EGL.

 IBM Developer for z/OS

تُعَدّ مجموعة أدوات حديثة وقوية لتطوير وصيانة تطبيقات IBM z/OS باستخدام ممارسات عمليات التطوير.
اتخذ الخطوة التالية

اكتشف أنماط IBM Rational Programming Patterns. حدِّد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z أو Power.
