IBM Rational Business Developer
لتطبيقات Web 2.0، والأجهزة المحمولة، والبنية الموجَّهة للخدمات (SOA)، والتطبيقات التقليدية.
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خلفية رمادية

IBM Rational Business Developer وخدمات Enterprise Generation Language ‏(EGL)

يُتيح IBM Rational Business Developer وEnterprise Generation Language ‏(EGL) للمبرمجين الاستفادة من تقنيات Java وJEE ومنصات المتصفح والنشر السحابي وقواعد البيانات وأنظمة IBM i وIBM Z دون الحاجة إلى تعلُّم جميع التقنيات الأساسية.

 البرنامج التعليمي: فهم بيئة مساحة العمل البرنامج التعليمي: مقدمة عن EGL
موجَّهة لعمليات التطوير

استخدِم أو أنشئ تكوينات قواعد البرمجة لمصدر الرمز EGL، وشغِّل التكوينات للتحقق من التوافق مع القواعد.
مثالي لمطوري الأعمال

تمكَّن من إنشاء تطبيقات حديثة و/أو دمجها مع الأنظمة القديمة باستخدام أدوات تُدير تقنيات متعددة.
يستخدم الأدوات القياسية

أنشئ تطبيقات باستخدام الأدوات وأطر العمل الحديثة مثل GIT، وتكامل Swagger وMQ، وSpring وCordova.
واجهة مستخدم متكاملة

واجهة مستخدم غنية مُحدَّثة (لتطبيقات Web 2.0 والأجهزة المحمولة) مع ميزة السحب والإفلات للخدمات وإنشاء واجهة المستخدم تلقائيًا.
إنشاء الخدمات البسيطة

يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات EGL واختبارها وتصحيحها أثناء إنشاء تعليمات Java أو JavaScript أو COBOL البرمجية للنشر.
النشر متعدد المنصات

يدعم تطوير ونشر الخدمات على IBM WebSphere® Application Server عبر منصات متعددة بالإضافة إلى منصات السحابة.
تحويل مصدر EGL

يُنشئ لغات مختلفة لتطبيق واحد، مثل JavaScript لواجهة مستخدم التطبيق وJava أو COBOL للواجهة الخلفية للتطبيق.
منصة قابلة للتوسع

يوسِّع IBM Rational Business Developer الأصول التقنية الحالية ويوفر ميزات قابلية التوسيع والإنتاجية على منصة مبنية على Eclipse.

التفاصيل الفنية

متطلبات الأجهزة والبرمجيات

قبل تثبيت المنتج، تحقَّق من أن الأجهزة والبرمجيات لديك تفي بالحد الأدنى من المتطلبات أو تتجاوزه. إذا لم تكن تلبي هذه المتطلبات، فقد لا تتمكن من تثبيت المنتج أو تشغيله.
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المتطلبات الخاصة ببرامج التثبيت

يجب أن يكون لديك معرِّف مستخدم يستوفي متطلبات محددة قبل أن تتمكن من تثبيت المنتج. يتم توفير المتطلبات لنظام Windows Vista، والإصدارات الأخرى من Windows، وعملاء Linux.
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